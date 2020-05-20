Рейтинг партій: "Слуга народу" - 31,2%, ОПЗЖ - 17,4%, ЄС - 14,8%, "Батьківщина" - 8,9%, - опитування КМІС
Якби вибори до Верховної Ради відбувалися у середині травня, в парламент пройшли б чотири партії: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська Солідарність" та "Батьківщина".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування КМІС, опубліковані 19 травня.
Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися в середині травня, то за ті чи інші партії проголосував би такий відсоток населення:
- 16,7% проголосували б за партію "Слуга народу",
- 9,4% – за партію "Опозиційна платформа – За Життя",
- 8% – за партію "Європейська Солідарність",
- 4,8% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина",
- 2,1% – за "Партію Шарія",
- 2% – за партію "Голос",
- 1,9% – за партію "Сила і Честь",
- 1,7% – за Радикальну партію Олега Ляшка,
- 1,6% – за партію "Свобода",
- 1,5% – за партію "Громадянська позиція",
- 1,4% – за партію "Опозиційний блок",
- 1,4% – за партію "Українська стратегія",
- за інші партії – загалом 1,5%,
- 1,1% – викреслили б усі партії, зіпсували б бюлетень,
- 17,5% – не визначилися, за кого голосувати,
- 1,7% – відмовилися відповідати на запитання,
- 26% – сказали, що не будуть голосувати на виборах.
Також повідомляється, що якщо розрахувати відсотки щодо тих, хто визначився (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися в кінці квітня), то отримаємо такі результати (рейтинг 3, дані з стовпчика 3 таблиці 1):
- 31,2% проголосували б за партію "Слуга народу",
- 17,4% – за партію "Опозиційна платформа – За Життя",
- 14,8% – за партію "Європейська Солідарність",
- 8,9% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина",
- 3,9% – за "Партію Шарія",
- 3,6% – за партію "Голос",
- 3,5% – за партію "Сила і Честь",
- 3,1% – за Радикальну партію Олега Ляшка,
- 2,8% – за партію "Громадянська позиція",
- 2,7% – за партію "Опозиційний блок",
- 2% – за партію "Свобода",
- 2,6% - за партію "Українська стратегія"
- за інші партії – загалом 2,4%.
КМІС проводив опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів з 14 по 17 травня 2020 р. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.
Дані цього дослідження порівнюються з результатами опитувань КМІС, які були проведені з 7 по 11 квітня та 27 по 30 березня.
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и сейчас вы уже не определите,кто и чьей разведки протеже.
Иначе как можно объяснить плачевное состояние государства после их
правления30 летнего грабежа государства и доведения всех гос структур до абсурда.
Кстати, мадам Клинтон получила на выборах больше голосов. Но, слава Богу, Отцы-основатели предусмотрели что окончательный выбор Президента делает коллегия выборщиков.
В любом случае, нынешний режим, заседающий на Банковой, незаконен, т.к. на момент регистрации кандидатом, Зеленский не владел державной мовой. Нарушена статья 9-я закона "О выборах Президента Украины". Не говоря уже об абсолютно антиконституционном роспуске Верховной Рады, что тянет на уголовную статью: "Узурпация власти".
наверно, на морозе пиво пил.. осип, бедняга..
а вот кто голосует за опзж рыгню полные идиоты!нужно сделать как прибалты!ватанов и кацапов отсеять!
Единственная преграда на их пути: ВСУ.
Механізм чи політтехнологія виборів у дії
Народу показують контингент, який він не сприймає. Національну ідентичність придушили, як не прикро але до цього був причетний і Порошенко, який робив це в угоду партнерам з Европи. Нова влада взагалі оголосила війну патріотам.
Свобода себе дискредитувала своїми зв"язками з москалями, натомість РФія просуває нові обличчя Шарікових, За ЖОП,
Не дивно що 50% українців не бажають голосувати.
Более 30% долбойобов
17% изменииков.
В Україні не має українськиз ЗМІ - є квоти...........
вік вже не той.