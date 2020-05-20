Рейтинг партій: "Слуга народу" - 31,2%, ОПЗЖ - 17,4%, ЄС - 14,8%, "Батьківщина" - 8,9%, - опитування КМІС

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися у середині травня, в парламент пройшли б чотири партії: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська Солідарність" та "Батьківщина".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування КМІС, опубліковані 19 травня.

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися в середині травня, то за ті чи інші партії проголосував би такий відсоток населення:

16,7% проголосували б за партію "Слуга народу",

9,4% – за партію "Опозиційна платформа – За Життя",

8% – за партію "Європейська Солідарність",

4,8% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина",

2,1% – за "Партію Шарія",

2% – за партію "Голос",

1,9% – за партію "Сила і Честь",

1,7% – за Радикальну партію Олега Ляшка,

1,6% – за партію "Свобода",

1,5% – за партію "Громадянська позиція",

1,4% – за партію "Опозиційний блок",

1,4% – за партію "Українська стратегія",

за інші партії – загалом 1,5%,

1,1% – викреслили б усі партії, зіпсували б бюлетень,

17,5% – не визначилися, за кого голосувати,

1,7% – відмовилися відповідати на запитання,

26% – сказали, що не будуть голосувати на виборах.

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Також повідомляється, що якщо розрахувати відсотки щодо тих, хто визначився (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися в кінці квітня), то отримаємо такі результати (рейтинг 3, дані з стовпчика 3 таблиці 1):

31,2% проголосували б за партію "Слуга народу",

17,4% – за партію "Опозиційна платформа – За Життя",

14,8% – за партію "Європейська Солідарність",

8,9% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина",

3,9% – за "Партію Шарія",

3,6% – за партію "Голос",

3,5% – за партію "Сила і Честь",

3,1% – за Радикальну партію Олега Ляшка,

2,8% – за партію "Громадянська позиція",

2,7% – за партію "Опозиційний блок",

2% – за партію "Свобода",

2,6% - за партію "Українська стратегія"

за інші партії – загалом 2,4%.

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КМІС проводив опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів з 14 по 17 травня 2020 р. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.

Дані цього дослідження порівнюються з результатами опитувань КМІС, які були проведені з 7 по 11 квітня та 27 по 30 березня.