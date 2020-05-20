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Рейтинг партій: "Слуга народу" - 31,2%, ОПЗЖ - 17,4%, ЄС - 14,8%, "Батьківщина" - 8,9%, - опитування КМІС

Рейтинг партій:

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися у середині травня, в парламент пройшли б чотири партії: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська Солідарність" та "Батьківщина".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування КМІС, опубліковані 19 травня.

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися в середині травня, то за ті чи інші партії проголосував би такий відсоток населення:

  • 16,7% проголосували б за партію "Слуга народу",
  • 9,4% – за партію "Опозиційна платформа – За Життя",
  • 8% – за партію "Європейська Солідарність",
  • 4,8% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина",
  • 2,1% – за "Партію Шарія",
  • 2% – за партію "Голос",
  • 1,9% – за партію "Сила і Честь",
  • 1,7% – за Радикальну партію Олега Ляшка,
  • 1,6% – за партію "Свобода",
  • 1,5% – за партію "Громадянська позиція",
  • 1,4% – за партію "Опозиційний блок",
  • 1,4% – за партію "Українська стратегія",
  • за інші партії – загалом 1,5%,
  • 1,1% – викреслили б усі партії, зіпсували б бюлетень,
  • 17,5% – не визначилися, за кого голосувати,
  • 1,7% – відмовилися відповідати на запитання,
  • 26% – сказали, що не будуть голосувати на виборах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дії і заяви Зеленського схвалюють менше половини українців, - опитування КМІС

Також повідомляється, що якщо розрахувати відсотки щодо тих, хто визначився (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися в кінці квітня), то отримаємо такі результати (рейтинг 3, дані з стовпчика 3 таблиці 1):

  • 31,2% проголосували б за партію "Слуга народу",
  • 17,4% – за партію "Опозиційна платформа – За Життя",
  • 14,8% – за партію "Європейська Солідарність",
  • 8,9% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина",
  • 3,9% – за "Партію Шарія",
  • 3,6% – за партію "Голос",
  • 3,5% – за партію "Сила і Честь",
  • 3,1% – за Радикальну партію Олега Ляшка,
  • 2,8% – за партію "Громадянська позиція",
  • 2,7% – за партію "Опозиційний блок",
  • 2% – за партію "Свобода",
  • 2,6% - за партію "Українська стратегія"
  • за інші партії – загалом 2,4%.

Рейтинг партій: Слуга народу - 31,2%, ОПЗЖ - 17,4%, ЄС - 14,8%, Батьківщина - 8,9%, - опитування КМІС 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 20% українців вважають найкращим президентом Кучму, 16% - Зеленського, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

КМІС проводив опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів з 14 по 17 травня 2020 р. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.

Дані цього дослідження порівнюються з результатами опитувань КМІС, які були проведені з 7 по 11 квітня та 27 по 30 березня.

Автор: 

опитування (1925) партія (367) рейтинг (1650) КМІС (333) Батьківщина (586) Слуга народу (2810) Європейська Солідарність (1081) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+28
Неважно. Просто урок на будущее: демократия неприемлема, в качестве механизма управления, для стран в которых отсутствует средний класс.
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20.05.2020 11:39
+24
В эту зебильную херню еще кто то верит?
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20.05.2020 11:38
+22
Треть населения невменяема; а ещё 17% - предатели.
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20.05.2020 11:38
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В эту зебильную херню еще кто то верит?
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20.05.2020 11:38 Відповісти
Неважно. Просто урок на будущее: демократия неприемлема, в качестве механизма управления, для стран в которых отсутствует средний класс.
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20.05.2020 11:39 Відповісти
Огромнейший лайк вам. Но стоит отметить, что даже в развитых странах убогие маргиналы набирают значительный процент на выборах
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20.05.2020 11:41 Відповісти
Спасибо за лайк. Ситуация действительно критическая; нужно нейтрализовать враждебные Украине СМИ любым способом. Иначе они просто уничтожат страну, промывая мозги самой тупой и многочисленной части населения.
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20.05.2020 11:43 Відповісти
Порох сделал огромную ошибку, которая судя по сегодняшней прессухе зедауна будет стоить ему свободы. Он заигрался в демократию с абсолютными отбросами из 90-х когда был президентом.
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20.05.2020 11:46 Відповісти
Посмотрим. Настоящая драка ещё не началась. Армия выжидает.
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20.05.2020 11:49 Відповісти
к тому же вернул мертвечука в политику , как его кум- иуда ког дато януковоща .... и чем все вылезло ....
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20.05.2020 12:23 Відповісти
М. - это был единственный переговорный канал с Москвой. Иначе просто прекратились бы поставки "белорусской" солярки, и нечем было бы заправить танки, БТРы, тепловозы, автобусы.
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20.05.2020 12:24 Відповісти
Серьезно? А почему сейчас не прекратились тогда или даже год назад , когда Петя отстранил Мертвечука от переговоров?
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20.05.2020 12:36 Відповісти
Taк уже договорились.
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20.05.2020 13:29 Відповісти
Что же ты такой в Петю влюблённый?....всё, что говорит Петя я поддерживаю на 100%....а за самого его и 1% не дам...он не стоит того, что бы за него так горло драли...и вообще мне жаль вас всех тех, кто с его руки... не кормится
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20.05.2020 15:37 Відповісти
Как и всё его окружение,весь политикум,это отрыжка 90-х. он сам отброс из 90-х.
и сейчас вы уже не определите,кто и чьей разведки протеже.
Иначе как можно объяснить плачевное состояние государства после их правления 30 летнего грабежа государства и доведения всех гос структур до абсурда.
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20.05.2020 13:02 Відповісти
ту же ошибку сделал Ющенко, заигравшись в демократию, в результате пришел Янукович со свои охлосом.
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20.05.2020 14:02 Відповісти
Януковича до влади привів Ющенко разом з противсіхами.
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20.05.2020 17:10 Відповісти
как не печально , ZIK , 112 , ньюс ван после закрытия многих спутниковых каналов начали пользоваться популярностью среди 50 + , язык рабиновича треплет небезрезультатно , а это основной приходящий контингент к избирательным урнам... перспективы хреновые , и если справа и в центре никакой значимой фигуры не будет и дальше , то боюсь шо выбирать через четыре года будем между вазелином и мертвечуком ...
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20.05.2020 12:17 Відповісти
Как хотите, но эту "демократию" пора закрывать. Иначе это получается "бараны выбирают пастуха".
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20.05.2020 12:20 Відповісти
Мертвечуку будет уже за 70.
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20.05.2020 14:01 Відповісти
Да менталитет у большинства такой ( совки ) : могу копать , а могу не копать платите зарплату . И на волне халявы ( типа заплатим , у вас все украли ) вылазят ОПЗДеЖе и т.д.
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20.05.2020 12:14 Відповісти
если бы в США, оплоте демократии, сделать такой же закон о выборах президента как и у нас, то в штатах тоже с большой вероятностью был бы президентом какой нибудь ведущий любимого ток шоу.
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20.05.2020 13:21 Відповісти
Запросто.
Кстати, мадам Клинтон получила на выборах больше голосов. Но, слава Богу, Отцы-основатели предусмотрели что окончательный выбор Президента делает коллегия выборщиков.
В любом случае, нынешний режим, заседающий на Банковой, незаконен, т.к. на момент регистрации кандидатом, Зеленский не владел державной мовой. Нарушена статья 9-я закона "О выборах Президента Украины". Не говоря уже об абсолютно антиконституционном роспуске Верховной Рады, что тянет на уголовную статью: "Узурпация власти".
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20.05.2020 13:25 Відповісти
Ви мабуть із тих людей, які вірили, що Петро Порошенко перегнав Зеленського перед другим туром, тому що так сказав Ганапольський.
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20.05.2020 11:42 Відповісти
верит ! Зеленский верит! А для кого это все публикуют ?для нас что ли?
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20.05.2020 11:45 Відповісти
Треть населения невменяема; а ещё 17% - предатели.
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20.05.2020 11:38 Відповісти
и судя по росту количества предателей, на следующих выборах невменяемые проголосуют за них.....
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20.05.2020 11:45 Відповісти
Значит, никаких выборов. Думайте: как это сделать.
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20.05.2020 11:50 Відповісти
Рейтинг партий: "Слуга народа" - 31,2%, ОПЗЖ - 17,4%, ЕС - 14,8%, "Батькивщина" - 8,9%, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 6937
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20.05.2020 11:53 Відповісти
Зря в Украине ликвидировали психбольницы.Пациентов очень много.
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20.05.2020 11:39 Відповісти
Да тут никаких больниц не хватит. Это же масштаб национального бедствия.
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20.05.2020 11:40 Відповісти
Таки рейтинг слуг має тенденцію до подальшого зниження. Далі буде.
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20.05.2020 11:41 Відповісти
та да, от 8 до 14% особо буйных это очень много, но я думаю время вылечит, пусть не за 10-15 лет, то за 100-150 уж точно
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20.05.2020 13:22 Відповісти
Это просто: те кто верят в "доллар по 8" и в "адиннарот".
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20.05.2020 11:41 Відповісти
Вы фсьо врети! Вся Украина молется на святого свыночолого гэтьмана и голосовать будут исключительно за него!!!
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20.05.2020 11:40 Відповісти
что-то Обожеслава Вакарчука не слышно.. не знаете что с ним?!
наверно, на морозе пиво пил.. осип, бедняга..
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20.05.2020 11:41 Відповісти
ЕС молодцы!

а вот кто голосует за опзж рыгню полные идиоты!нужно сделать как прибалты!ватанов и кацапов отсеять!
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20.05.2020 11:42 Відповісти
а шо так мало ? а де цунами которым Арахнофобия вчера грозился ?
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20.05.2020 11:44 Відповісти
Що, знов в слуг урода щось там підгоріло раз рейтинхі зрання пішли ? 😷
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20.05.2020 11:46 Відповісти
ЗЕлохторат значною мірою перетікатиме до зажопників.
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20.05.2020 11:47 Відповісти
Партія Шарікова навіть "Голос" обігнала. Схоже що ЗЄки просувають педофіла до ВР.
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20.05.2020 11:49 Відповісти
.Ну почему нет такого модера, что бы взял ее и забанил....
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20.05.2020 11:52 Відповісти
Было бы как на цензоре, тишь, благодать, птички поют, все строем ходят
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20.05.2020 11:59 Відповісти
А иначе нельзя. Альтернатива - анархия
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20.05.2020 12:23 Відповісти
Любая социология до выборов в Украине это п...здабольство чистой воды. Но увы... нужно признать что количество полудурков у нас огромное. Я с Одессы... и да, много реальных даунов. Стараюсь не говорить с ними о политике и не касаться темы религии. Первые начинают же... а потом обиды. Простой вопрос: "За рыгов, вот ответь честно, ты дебил?". И тут начинается или зеленоплеснявое дерьмо или вырыги кацапских СМИ. И вообще, как можно смотреть макшанские или "маларосские" каналы наших коллобаранистических дегенератов?????? Меня на минут 5 хватает, и все, потом рвотный рефлекс.
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20.05.2020 11:50 Відповісти
Хочу заметить. Рейтинг заказной, так как от этой социологической группы был рейтинг более свежий и выложен раньше, а именно 4 мая. Нам сливают дезинформацию. Вот можно проверить по этой ссылке на цензоре. censor. net. ua/n3193176. Она есть под статьей. Читаем низ статьи когда проводились опросы. На данную статью даже внимание не стоит обращать. Заказной рейтинг к выступлению Президента. Рекомендую Рейтинги от КМИСА и Рейтинга уже даже не смотреть. Социс скончался вместе с своим главным социологом.
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20.05.2020 12:05 Відповісти
Раньше у меня было чувство стыда когда мой родной Харьков голосовал за наперсточника , ломщика чеков и наркобарыгу в одном лице Кернеса . Сейчас чувство досады и обиды за украинский народ , поддерживающий агента и пособника оккупанта путлера , Зелю Оманского . Особенно обидно за запад Украины . Еще живы очевидцы комиссарского террора ,еще свежа память о реках крови . А народ выбирает вражеского прихвостня , внука того кто проводил репрессии в Украине .
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20.05.2020 12:11 Відповісти
Ну к Кернесу вы же попривыкли,привыкните и к Зе.
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20.05.2020 13:08 Відповісти
https://censor.net/user/65036 отвечайте за себя . и за свои вредные привычки .
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20.05.2020 13:54 Відповісти
Вы у себя под носом не можете порядок навести,а "катите баллоны" на президента,вот в чём проблема.
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20.05.2020 14:34 Відповісти
Черт бы с убогими(31%), а вот 17% ублюдков заставляет волноваться и после "закона об упрощении доступа к голосованию переселенцев" активных колаборантов станет еще больше, как бы осенью не было беды.И закон этот неспроста думаю.
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20.05.2020 12:14 Відповісти
Российские и украинские олигархи давно договорились.
Единственная преграда на их пути: ВСУ.
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20.05.2020 12:22 Відповісти
Только на ребят и надежда,вы правы.
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20.05.2020 12:36 Відповісти
Зміст тексту статті не відповідає змісту таблиці стосовно ВО "Свобода". В тексті написано 2 %, а в таблиці - 3 %. Правильно 3%.
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20.05.2020 12:24 Відповісти
на уровне статистической погрешности вообщем
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20.05.2020 13:19 Відповісти
Зелене бидло потихенько, як і очікувалося, побрело до мертвечука.
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20.05.2020 12:24 Відповісти
ПЕСыки опять в пролёте. Зрадное скавчанье что-то не сильно рейтинг поднимает...
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20.05.2020 12:24 Відповісти
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 31,2%, ОПЗЖ - 17,4%, ЄС - 14,8%, "Батьківщина" - 8,9%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 5348
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20.05.2020 16:08 Відповісти
Рейтинг не радостный.Первая четверка тасует голоса между собой,в то время как на горизонте приближается к 5% партия Шария,а партия Вакарчука наоборот,от этих 5% отдаляется.И самое паршивое,что мы не видим новых лиц,которые могут сломать данную ситуацию.
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20.05.2020 12:33 Відповісти
Не дивно що 50% українців не бажають голосувати? За Зе 64% не голосувало, а відтак проголосувало 73% обрізаних.
Механізм чи політтехнологія виборів у дії
Народу показують контингент, який він не сприймає. Національну ідентичність придушили, як не прикро але до цього був причетний і Порошенко, який робив це в угоду партнерам з Европи. Нова влада взагалі оголосила війну патріотам.
Свобода себе дискредитувала своїми зв"язками з москалями, натомість РФія просуває нові обличчя Шарікових, За ЖОП,
Не дивно що 50% українців не бажають голосувати.
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20.05.2020 12:40 Відповісти
Ви, певно, з них?
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20.05.2020 15:02 Відповісти
Проклятая территория.
Более 30% долбойобов
17% изменииков.
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20.05.2020 12:44 Відповісти
Поганого ПЕСа женуть звідусіль))) Як їх колег із ПОПЗЖ.
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20.05.2020 12:55 Відповісти
что и требовалось доказать, народ не забыл 5 лет вранья и маразма
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20.05.2020 13:11 Відповісти
1 год вранья и маразма Зеленого превысил в 100 раз 5 лет вранья и маразма Порошенка.
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20.05.2020 14:10 Відповісти
Кому належить ЗМІ той і промиває мізки.
В Україні не має українськиз ЗМІ - є квоти...........
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20.05.2020 13:34 Відповісти
Шо це за опитування по телефону?невідомо,хто телефонує і людина відверто відповідає?
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20.05.2020 13:49 Відповісти
"Слуги" + Окупаційна Партія ЗАжопьє Медведчука мали б разом майже 50%. Quo vadis, Ukraїna?
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20.05.2020 13:52 Відповісти
в нього ніколи не виросте.
вік вже не той.
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20.05.2020 15:08 Відповісти
Ставити свій нік ? Ще чого. Я ніколи таким не займалась і не буду.
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20.05.2020 17:18 Відповісти
ОПЗЖ..За шария..Что,блеать происходит в черепушках быдла,голосующего за подобное? 30лет в головах части населения не устаканивается национальное самосознание ввиду слабых умственных способностей. А помочь некому. Ведь СМИ как не мертвечуку принадлежат,так левочкину или бене.
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20.05.2020 15:22 Відповісти
Шариков,ты? А ну пробубни еще-"абырвалг")
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20.05.2020 16:36 Відповісти
Полный разгром папередников.
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20.05.2020 15:36 Відповісти
Особисто я в ці рейтинги не вірю. Перші: ЄС, "за смерть" і Бітьківщина, а "слуги" навіть нижче Ляшка.
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20.05.2020 15:55 Відповісти
Всем хейтерам партии "Слуга народа" следует усерднее работать тут, а то эффекта никаого у вашего ноя и критиканства! Рейтинг то у партии стабильный! Шах и мат хейтерам!)))
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20.05.2020 17:25 Відповісти
У Шария 3,9% уже?? Нифига себе. Постоянно растет их рейтинг. На местных выборах в юго-восточных областях пройдут в советы. Будут день за днем отколупывать проценты у Слуги народа, и ОПЗЖ тоже будет забирать у зеленых.
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20.05.2020 17:37 Відповісти
КМИС засуньте свои рейтинги в дупу зеленскому притом всеми томами
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20.05.2020 21:38 Відповісти
 
 