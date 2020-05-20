Зеленський опублікував статтю в New York Times у рубриці "Думки" під заголовком "Я очікував війни. Я не очікував імпічменту Трампа чи пандемії"
Президент Володимир Зеленський опублікував матеріал у виданні New York Times, в якому він описує свій перший рік на посаді глави держави.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на статтю.
"Я ніколи не думав, що президентство буде легким завданням. До цього я був комедійним автором і продюсером; команда, яку я привів, була сповнена розумних, енергійних, здібних і відданих своїй справі людей, але багатьом не вистачало політичного досвіду. Ми покладали великі надії і були рішуче налаштовані на покращення нашої країни, яка воює, як вдома, так і на світовій арені.
Потім трапився минулий рік", - пише Зеленський.
Далі президент України згадує історію з імпічментом президента Трампа, яка була "неприємною" для нього і відвернула увагу Америки та міжнародної спільноти від питань, які мали найбільше значення для України, перетворивши "нашу країну на історію про президента Трампа".
Зеленський зачіпає тему війни з РФ на Донбасі, в результаті якої "мільйони втратили свої домівки, десятки тисяч дістали серйозні поранення і близько 14 000 осіб загинули". "Коли я вступив на посаду, війна була в глухому куті, і майже щодня кількість її жертв зростала", - зазначає він.
Наступним важливим викликом глава держави називає пандемію COVID-19: "В Україні зареєстровано понад 19 000 випадків захворювання і, на жаль, близько 600 смертей. Ми були змушені реструктурувати наш бюджет, щоб впоратися з глобальною економічною кризою".
При цьому Зеленський говорить, що серед усіх цих викликів і криз є промінь надії - міжнародна спільнота: "Це був і буде шлях вперед".
Він зазначає, що його торішня телефонна розмова з Трампом, що спровокувала процедуру імпічменту останнього, не вплинула на відносини України і США: "Ми отримали військову допомогу, якої потребували, щоб продовжувати забезпечувати незалежність нашої країни. Ми користуємося підтримкою як демократів, так і республіканців, а також простих людей на всій території Сполучених Штатів".
Глава держави зазначає, що дипломатія і діалог - єдині варіанти в питанні розв'язання війни на Донбасі.
"Я поставив в пріоритет відновлення зустрічей лідерів Німеччини, Франції, України і Росії для обговорення миру. Ми відновили діалог з Росією, і вона повернула три кораблі і 24 українських моряків, захоплених роком раніше; сталося часткове розведення сил на Донбасі; обмін полоненими дозволив 131 українцеві повернутися додому", - зазначає Зеленський, додаючи, що Україні ще " знадобиться додаткова допомога від наших союзників, щоб покласти край війні".
Президент України наголошує, що яким би сильним не був вплив нинішньої пандемічної кризи, який змушує країни зосередитися на внутрішніх проблемах, "ми не повинні втрачати величезний позитивний потенціал міжнародного співробітництва".
При цьому він згадує допомогу України іншим країнам в боротьбі з коронавірусом: "Українські інженери спроєктували і побудували найбільший у світі вантажний літак, який доставляв медикаменти з Китаю в Польщу, Францію, Німеччину та інші країни Євросоюзу. На початку квітня ми відправили декого з наших лікарів в Італію. Їхній досвід в лікуванні пацієнтів там допоміг нам дізнатися про поширення хвороби, що нині є основою для наших власних карантинних процедур і, в свою чергу, допомагає рятувати життя тут".
Зеленський відзначає і дякує іншим країнам за допомогу Україні, серед яких США, Туреччина, ОАЕ. Він також висловлює надію на швидке надання допомоги від МВФ.
"Дорога до одужання довга. Війна на Донбасі ще не закінчена. Але коли я озираюся назад на свій перший рік на посаді напередодні другого, у мене є надія. Разом ми зробимо світ - і Україну - найкращим місцем", - підсумовує глава держави.
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Они захватили власть, разрушили огромную страну в центре Европы, а теперь пытаются оправдать зверские преступления демократией и сменой курса в Украине. Это афера, ничего, кроме грабежа, в Украине не происходило.
Будапешт, Киев, Вена. После сотен часов и месяцев исследований я собрал свидетелей и документы, которые раскрывают правду об импичменте Трампа, который не содержит никаких правонарушений со стороны Дональда Трампа.
Факты свидетельствуют, что коррупция в Украине была настолько обширной и ужасной, что президент был обязан просить о расследовании США - Украина. Импичмент - часть прикрытия демократов. Вымогательство, взяточничество и отмывание денег Байдена и Порошенко в Украине выходят за всякие рамки. Также DNC (Национальный комитет Демократической партии США, - ред.) сговорились с Украиной уничтожить кандидата Трампа. Порошенко и его подельники прямо вмешивались в демократические выборы США, и за это они ответят сполна.
Вы можете поставить под сомнение достоверность свидетельских показаний, но вы не можете подвергнуть сомнению веские документальные доказательства, которые предоставляет каждая непосредственная часть свидетеля этого расследования. Они использовали ресурсы Украины ради собственной выгоды. Они использовали Украину как дешевую страну для своих целей.
Из Украины было украдено и выведено за границу более 100 миллиардов долларов. Это больше, чем состояние Била Гейтса и Марка Цукурберга вместе взятых.
Пока верно одно- ермак упорно "продюсирует Украину"- подбирает актеров, пишет сценарий, находит финансирование на свой «фильм о мире». Рабочее названия этого фильма - «Нелегальный Консультативный совет действует». ермак думает, что снимает кино про войну типа российского фильма «Крым». За этот «фильм» про то, как украинцы примиряются с потерей Крыма и Донбасса, он хочет получить благословение самого гениального кинорежиссера россии михалкова и похвалу сурового путина. А козак- руководитель спецоперации по легализации сепаратистов Донбасса, выступает заказчиком это киношедевра ермака.
ермак зря путает политику и искусство. ермак не понимает разницы между войной и миром, между большой политикой и мелкой интригой с опытным противником, которая всегда ведет к поражению или предательству. Тем более он зря так спешит легализировать марионеток Кремля в Донбассе. Украинцы все помнят и видят. Избрание зеленского «своим» президентом Украины не сделало их слепыми и глухими. Более того, каждый день на линии фронта, которого не замечает ермак, гибнут люди. За годы этой войны в Украине появилось 15 тысяч могил солдат и офицеров, погибших на Донбасском фронте и десятки тысяч раненых. Такое не забывается десятилетиями.
А ермак упорно, не замечая сопротивления украинского общества, на свои деньги и за счет репутации президента зеленского, «снимает» вместе с кремлевскими продюсерами «фильм» о само предательстве и духовной слабости украинцев. И хочет заставить нас смотреть этот страшный сериал, фильм-издевательство над Украиной. Но у украинского общества уже есть негативный опыт, когда президент-олигарх порошенко пытался заставить Украину принять его позорные минские соглашения с путиным, легализирующие сепаратистов, и с этого ничего не получилось.
А ось шматочок типу прес-конференції.(Думаю,той,хто першим випустить книгу з золотими цитатами Зеленського,непогано заробить).
чтобы не сморозил преЗедент - все равно "жопа" получается!
Ок. Давайте згадаємо цих "умних" і т.п. людей:
- Руслан "Квартирний аферист" Стефанчук
- Богдан "Анал - табу" Яременко
- Микола "Нєдоносок" Тищенко
- Олександр "Мама любіт скорасть" Дубинський
- Юзік "Криворізький рєшала" Корявченков
- Роман Іванісов - гвалтівник
- Олена Копанчук і Сергій Литвиненко - кнопкодави
- Євген "Продай собаку - заплати за комуналку" Брагар
- Олексій "Самокатник" Гончарук
- Давид "Дайош воду в Крим!" Арахамія
- Сергій "Обісцяний сепар" Сивохо
- Макс "Українофоб" Бужанський
- та інша гидота.
Я анимаюсь короновирус (это ничтожество, недоучившийся урист, - изобритает вакцину против covid-19).... Зебилы, чтоб вам пусто было...
"...Сам Сталин был не очень-то храброго десятка. Ведь это невозможное дело: Верховный Главнокомандующий ни разу не выезжал на фронт!
Впрочем, один раз поехал. Отвлекусь от основного текста ради этого эпизода. Зная, что это выглядит неприлично, однажды, когда немцы уже отступили от Москвы, поехал на машине, бронированном "Паккарде", по Минскому шоссе, поскольку оно использовалось нашими войсками и мин там уже не было. Хотел, видно, чтобы по армии прошел слух о том, что Сталин выезжал на фронт. Однако не доехал до фронта, может быть, около пятидесяти или семидесяти километров. В условленном месте его встречали генералы (не помню кто, вроде Еременко). Конечно, отсоветовали ехать дальше - поняли по его вопросу, какой совет он хотел услышать. Да и ответственность никто не хотел брать на себя. Или вызвать неудовольствие его. Такой трус оказался, что опозорился на глазах у генералов, офицеров и солдат охраны. Захотел по большой нужде (может, тоже от страха? - не знаю), и спросил, не может ли быть заминирована местность в кустах возле дороги? Конечно, никто не захотел давать такой гарантии. Тогда Верховный Главнокомандующий на глазах у всех спустил брюки и сделал свое дело прямо на асфальте. На этом "знакомство с фронтом" было завершено и он уехал обратно в Москву".
а вот литературу вовочка в школе не любил и не учил. иначе помнил бы Крылова басню
"Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит.
Тот завсегда других упрямей и вздорней:
Он лучше дело все погубит,
И рад скорей
Посмешищем стать света,
Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать совета." -
Иносказательно о непрофессионализме - каждый должен делать только то, что он действительно умеет делать