Зеленський опублікував статтю в New York Times у рубриці "Думки" під заголовком "Я очікував війни. Я не очікував імпічменту Трампа чи пандемії"

Президент Володимир Зеленський опублікував матеріал у виданні New York Times, в якому він описує свій перший рік на посаді глави держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на статтю.

"Я ніколи не думав, що президентство буде легким завданням. До цього я був комедійним автором і продюсером; команда, яку я привів, була сповнена розумних, енергійних, здібних і відданих своїй справі людей, але багатьом не вистачало політичного досвіду. Ми покладали великі надії і були рішуче налаштовані на покращення нашої країни, яка воює, як вдома, так і на світовій арені.

Потім трапився минулий рік", - пише Зеленський.

Далі президент України згадує історію з імпічментом президента Трампа, яка була "неприємною" для нього і відвернула увагу Америки та міжнародної спільноти від питань, які мали найбільше значення для України, перетворивши "нашу країну на історію про президента Трампа".

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Зеленський зачіпає тему війни з РФ на Донбасі, в результаті якої "мільйони втратили свої домівки, десятки тисяч дістали серйозні поранення і близько 14 000 осіб загинули". "Коли я вступив на посаду, війна була в глухому куті, і майже щодня кількість її жертв зростала", - зазначає він.

Наступним важливим викликом глава держави називає пандемію COVID-19: "В Україні зареєстровано понад 19 000 випадків захворювання і, на жаль, близько 600 смертей. Ми були змушені реструктурувати наш бюджет, щоб впоратися з глобальною економічною кризою".

При цьому Зеленський говорить, що серед усіх цих викликів і криз є промінь надії - міжнародна спільнота: "Це був і буде шлях вперед".

Він зазначає, що його торішня телефонна розмова з Трампом, що спровокувала процедуру імпічменту останнього, не вплинула на відносини України і США: "Ми отримали військову допомогу, якої потребували, щоб продовжувати забезпечувати незалежність нашої країни. Ми користуємося підтримкою як демократів, так і республіканців, а також простих людей на всій території Сполучених Штатів".

Глава держави зазначає, що дипломатія і діалог - єдині варіанти в питанні розв'язання війни на Донбасі.

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"Я поставив в пріоритет відновлення зустрічей лідерів Німеччини, Франції, України і Росії для обговорення миру. Ми відновили діалог з Росією, і вона повернула три кораблі і 24 українських моряків, захоплених роком раніше; сталося часткове розведення сил на Донбасі; обмін полоненими дозволив 131 українцеві повернутися додому", - зазначає Зеленський, додаючи, що Україні ще " знадобиться додаткова допомога від наших союзників, щоб покласти край війні".

Президент України наголошує, що яким би сильним не був вплив нинішньої пандемічної кризи, який змушує країни зосередитися на внутрішніх проблемах, "ми не повинні втрачати величезний позитивний потенціал міжнародного співробітництва".

При цьому він згадує допомогу України іншим країнам в боротьбі з коронавірусом: "Українські інженери спроєктували і побудували найбільший у світі вантажний літак, який доставляв медикаменти з Китаю в Польщу, Францію, Німеччину та інші країни Євросоюзу. На початку квітня ми відправили декого з наших лікарів в Італію. Їхній досвід в лікуванні пацієнтів там допоміг нам дізнатися про поширення хвороби, що нині є основою для наших власних карантинних процедур і, в свою чергу, допомагає рятувати життя тут".

Зеленський відзначає і дякує іншим країнам за допомогу Україні, серед яких США, Туреччина, ОАЕ. Він також висловлює надію на швидке надання допомоги від МВФ.

"Дорога до одужання довга. Війна на Донбасі ще не закінчена. Але коли я озираюся назад на свій перший рік на посаді напередодні другого, у мене є надія. Разом ми зробимо світ - і Україну - найкращим місцем", - підсумовує глава держави.