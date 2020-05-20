Зеленський про справу Гандзюк: Ми знаємо, хто замовив. Ці люди обов'язково сядуть до в'язниці

Убивці Катерини Гандзюк перебувають в ув'язненні, а замовники вбивства скоро сядуть до в'язниці.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції, відповідаючи на запитання, про розслідування вбивства Катерини Гандзюк і побоювання активістів, що справу зливають, передає Цензор.НЕТ.

"Хто вбив Катерину Гандзюк? За мою каденцію люди, які вбили, сидять. Є питання, хто замовив? У нас є відповіді. Ми знаємо, хто замовив. Зараз ця справа повністю передана до суду. І суд, я впевнений, дасть справедливий вирок, і замовники, які не замовник, а замовники, сядуть за ґрати. Залишився останній крок - це суд. Суд має бути незалежним і надати незалежний вирок. Тиснути на суд не можемо, але будемо робити все, щоб усе було справді справедливо і ці люди обов'язково сядуть до в'язниці", - заявив Зеленський.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

24 січня на території Болгарії унаслідок спільних дій українських і болгарських правоохоронців затримано Олексія Левіна, який розшукувався за підозрою в причетності до вбивства Гандзюк. 27 січня стало відомо, що Україна направила до Болгарії запит на екстрадицію Левіна. Пізніше суд у Болгарії ухвалив рішення про екстрадицію в Україну Олексія Левіна (Москаленка).

16 березня літак з підозрюваним прибув в Україну з Болгарії. Наступного дня Печерський суд Києва взяв під варту до 2 квітня без внесення застави Олексія Левіна (Москаленка).

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21 січня фігуранту справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігорю Павловському судом обрано запобіжний захід у вигляді арешту до 4 березня без права внесення застави. Пізніше він не зміг оскаржити в апеляції продовження арешту і залишиться під вартою щонайменше до 4 червня.

Наприкінці лютого Павловському оголосили ще одну підозру, яка стосується незаконного заволодіння транспортними засобами близько 5 млн гривень у складі організованої злочинної групи.

27 квітня Офіс Генпрокурора оголосив, що Служба безпеки України за процесуального керівництва ОГПУ завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера і помічника-консультанта депутата цієї ж ради Олексія Левіна в організації нападу на Катерину Гандзюк. За версією слідства, Мангер підозрюється в тому, що за попередньою змовою з Левіним організував заподіяння тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, які привели до її смерті. Мангер і Левін підозрюються в скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Того ж дня активісти провели акції протесту з вимогою продовжити розслідування.