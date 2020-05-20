Зеленський про звільнення Нефьодова: Нормальна людина Макс, але на митниці беруть хабарі і їде контрабанда

Президент Зеленський заявив, що на митниці не зникла корупція, тому він і звільнив Максима Нефьодова з поста глави Державної митної служби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції.

"Нормальна людина Макс, але на митниці беруть хабарі. Нормальна людина, але їде контрабанда. Він гарний, симпатичний, професійний - замало", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, він пропонував Нефьодову на час боротьби з контрабандою змінити законодавство для боротьби з контрабандою.

"Я йому пропонував, "давай на час боротьби з контрабандою змінимо законодавство так, щоб наші військові, служба безпеки, окремі загони, які зайдуть на митницю і повністю зупинять контрабанду". Ні, ми все зробимо самі". Результат - мінус десятки мільярдів гривень порога. Де брати ці кошти? Так що робити з Максом?" - наголосив президент.

Однак Зеленський хоче, щоб Нефьодов працював в Офісі Президента і вів проєкти, які він може довести до кінця.

Раніше Цензор.НЕТ повідомив, що 24 квітня Кабінет міністрів на позачерговому засіданні звільнив Максима Нефьодова з посади керівника Державної митної служби. Також у відставку відправили Сергія Верланова, який керував Державною податковою службою.

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