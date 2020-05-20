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Новини Рік Зеленського
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Зеленський про звільнення Нефьодова: Нормальна людина Макс, але на митниці беруть хабарі і їде контрабанда

Зеленський про звільнення Нефьодова: Нормальна людина Макс, але на митниці беруть хабарі і їде контрабанда

Президент Зеленський заявив, що на митниці не зникла корупція, тому він і звільнив Максима Нефьодова з поста глави Державної митної служби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції.

"Нормальна людина Макс, але на митниці беруть хабарі. Нормальна людина, але їде контрабанда. Він гарний, симпатичний, професійний - замало", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, він пропонував Нефьодову на час боротьби з контрабандою змінити законодавство для боротьби з контрабандою.

"Я йому пропонував, "давай на час боротьби з контрабандою змінимо законодавство так, щоб наші військові, служба безпеки, окремі загони, які зайдуть на митницю і повністю зупинять контрабанду". Ні, ми все зробимо самі". Результат - мінус десятки мільярдів гривень порога. Де брати ці кошти? Так що робити з Максом?" - наголосив президент.

Однак Зеленський хоче, щоб Нефьодов працював в Офісі Президента і вів проєкти, які він може довести до кінця.

Раніше Цензор.НЕТ повідомив, що 24 квітня Кабінет міністрів на позачерговому засіданні звільнив Максима Нефьодова з посади керівника Державної митної служби. Також у відставку відправили Сергія Верланова, який керував Державною податковою службою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звільнення Рябошапки, Верланова і Нефьодова свідчать про початок реваншу в Україні, а реформи зараз під загрозою, - експертка Atlantic Council

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) звільнення (2667) Нефьодов Максим (383) Державна митна служба (636)


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Топ коментарі
+7
Какое же оно тупое, мама дорогая. Зебилы, сколько лет своей жизни вы готовы потратить на эксперименты этого идиота?
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20.05.2020 12:03
+5
Так в том-то и дело, что зебилы плакали, кололись, но продолжали любить Голобородько.
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20.05.2020 12:05
+3
"Нормальный человек Макс, но на таможне берут взятки."- демонстрація імпотентності. То, Макса зняли аби таможя продовжила брати хабарі?
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20.05.2020 12:08
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Буде працевлаштовувати всяких без аналітичного мислення. Це ДНО!
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20.05.2020 11:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=4qcPopWKJlQ НАЙК БОРЗОВ - ЛОШАДКА
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20.05.2020 11:59 Відповісти
Так всюди у нас дають та беруть ...- у чому НОВИНА
Схеми та мутняки ПРОЦВІТАЮТЬ... Президент не бреше...
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20.05.2020 11:59 Відповісти
А что, после увольнения Нефедова что-то изменилось в плане взяток и конрабаса?! Так зачем было снимать "новое лицо" и возвращать "старые морды", со времен Кравчука/Кучмы на таможне орудующих?!
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20.05.2020 12:39 Відповісти
Так и будут брать дальше! Тогда кого менять? вот в чем вопрос????
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20.05.2020 12:01 Відповісти
краще би мовчало рейтінг вже в унітазі треба тільки змити
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20.05.2020 12:02 Відповісти
Так в том-то и дело, что зебилы плакали, кололись, но продолжали любить Голобородько.
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20.05.2020 12:05 Відповісти
Какое же оно тупое, мама дорогая. Зебилы, сколько лет своей жизни вы готовы потратить на эксперименты этого идиота?
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20.05.2020 12:03 Відповісти
"Он красивый, симпатичный, профессиональный Источник: https://censor.net/n3196726" Я конечно хренею с критериев отбора министров....
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20.05.2020 12:07 Відповісти
"Нормальный человек Макс, но на таможне берут взятки."- демонстрація імпотентності. То, Макса зняли аби таможя продовжила брати хабарі?
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20.05.2020 12:08 Відповісти
"Нормальный человек Макс, но на таможне берут взятки. Нормальный человек, но едет контрабанда. Он красивый, симпатичный, профессиональный - маловато" - это диагноз и приговор презику нашему , профессионально маловатому!
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20.05.2020 12:14 Відповісти
Не оправдал доверия партии....
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20.05.2020 12:18 Відповісти
ага, заносили взятки и все мимо нормального человека. а нормальный человек закрывал глаза на нарушения, но он же нормальный...
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20.05.2020 12:28 Відповісти
если он профессиональный, почему контрабанда. или он профессионал зарплату получать
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20.05.2020 12:30 Відповісти
непонятно, какая задача у гл.таможенника (формулировка) и как он ее будет выполнять (план конкретных действий).
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20.05.2020 12:39 Відповісти
в украине вообще никто никого не инструктирует. почему? отвечать же все равно за результат всем придется.
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20.05.2020 12:47 Відповісти
военные, сбу, отдельные отряды на таможне?
что за бред он несет? это не их функции
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20.05.2020 12:56 Відповісти
Хунвенбины, короче. С палками.
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20.05.2020 13:39 Відповісти
 
 