У Києві за добу COVID-19 підтвердили у 51 людини, зафіксовано два летальні випадки, - Кличко. ІНФОГРАФІКА

Кількість киян, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 51 людину. Двоє людей померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 51 людину. Серед них – 8 медиків. За минулу добу в столиці від коронавірусу померли двоє людей. Усього за цей час – 54 летальних випадки. На сьогодні в Києві вже 2410 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - сказав Кличко.

Так, серед тих, що захворіли: 25 жінок віком від 22 до 75 років та 3 дiвчинки – дев'яти, дванадцяти і шістнадцяти років. А також 19 чоловікiв від 19 до 77 років і чотири хлопчика – від 8 місяців до 12 рокiв.

До лікарень столиці госпіталізували 5 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

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"Найбільше випадків за минулу добу виявили в Деснянському районі – 13 хворих, у Подільському – 6. Та по 5 випадків у Святошинському і Дарницькому районах столиці", - додав мер Києва.

Разом з тим, за словами Віталія Кличка, одужала за минулу добу 21 людина. Усього від коронавірусу вилікувалися 306 мешканців столиці.



