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Новини Рік Зеленського
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Дві "Мрії" привезли товари першої необхідності, про який скандал вони кажуть? - Зеленський

Дві

Президент Володимир Зеленський прокоментував скандал з доставкою в Україну засобів захисту від коронавірусу літаками "Мрія".

Про це глава держави сказав на пресконференції, приуроченій до річниці його інавгурації, інформує Цензор.НЕТ.

""Мрії" дві, які прилетіли, що був якийсь там скандал, про що вони говорять? Дві "Мрії". Одну оплатив НАК "Нафтогаз" - повністю державні гроші. Другу оплачував бізнес. Так, бізнес. Заповнювали якісь магазини, щоб щось було в магазинах. І там частина гуманітарного вантажу була в цій "Мрії", який був переданий у наші лікарні", - сказав Зеленський.

За словами президента, для доставки засобів захисту в Україну довелося переобладнати пасажирські літаки у вантажні.

"Десятки літаків комерційної авіакомпанії, які ми приводили до себе - силою ми знімали крісла в їхніх пасажирських літаках і переробили, бо немає стільки в державі вантажних літаків", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Можливо, ми припустилися помилки, не сказавши, що "Мрія" везе з Китаю і гуманітарний, і комерційний вантаж, - Тимошенко

Нагадаємо, в Україну вранці 23 квітня прибув найбільший у світі транспортний літак АН-225 "Мрія" з медичним вантажем з Китаю. Літак привіз рекордну кількість вантажу: 12 млн масок, 260 тис. окулярів і понад 100 тис. захисних костюмів. Літак зустрічав президент Володимир Зеленський.

29 квітня журналістка Валерія Єгошина заявила, що цим рейсом доставили в Україну вантаж не для лікарень і аптек, а для продажу в мережі "Епіцентр".

30 квітня компанія "Епіцентр" заявила, що оплатила авіарейс "Мрії" з Китаю.

5 травня заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко визнав, що не сказати про наявність на борту "Мрії" як комерційного, так і гуманітарного вантажу було помилкою.

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) Епіцентр (75) Мрія (118) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+34
Две "Мрии" привезли товары первой необходимости, о каком скандале они говорят? - Зеленский - Цензор.НЕТ 9009
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20.05.2020 12:23
+22
скандал ? какой скандал ? не а , не видел и не слышал
Две "Мрии" привезли товары первой необходимости, о каком скандале они говорят? - Зеленский - Цензор.НЕТ 5940
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20.05.2020 12:22
+21
Это он он о его "гумпомощи" бедному гереге?
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20.05.2020 12:21
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Это он он о его "гумпомощи" бедному гереге?
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20.05.2020 12:21 Відповісти
Две "Мрии" привезли товары первой необходимости, о каком скандале они говорят? - Зеленский - Цензор.НЕТ 2405
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20.05.2020 12:42 Відповісти
((я не моника - мало шо пишут - врут они все ))))
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20.05.2020 12:21 Відповісти
Две "Мрии" привезли товары первой необходимости, о каком скандале они говорят? - Зеленский - Цензор.НЕТ 9009
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20.05.2020 12:23 Відповісти
Ты красавец и немного похож.
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20.05.2020 12:37 Відповісти
Две "Мрии" привезли товары первой необходимости, о каком скандале они говорят? - Зеленский - Цензор.НЕТ 8600
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20.05.2020 12:47 Відповісти
вава ты упоролся или как рекламу сети эписентр ты сделал и шо ты там звездел или твой охфис совсем плох нашь скоморох стал косит под витю под чей халтий лазил языком
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20.05.2020 12:21 Відповісти
Две "Мрии" привезли товары первой необходимости, о каком скандале они говорят? - Зеленский - Цензор.НЕТ 2439
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20.05.2020 12:22 Відповісти
Две "Мрии" привезли товары первой необходимости, о каком скандале они говорят? - Зеленский - Цензор.НЕТ 1613
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20.05.2020 12:44 Відповісти
скандал ? какой скандал ? не а , не видел и не слышал
Две "Мрии" привезли товары первой необходимости, о каком скандале они говорят? - Зеленский - Цензор.НЕТ 5940
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20.05.2020 12:22 Відповісти
сержант Зе-билко
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20.05.2020 12:27 Відповісти
Валодя, Мрія виготовлена лише в одному екземплярі. Ти знову брешеш.
І товари Мрія доставила для Епіцентру Гереги, отже ти знову брешеш.
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20.05.2020 12:23 Відповісти
Две "Мрии".

Это как? Она в природе одна!!! т.е. или дна дважды, или у кого-то двоится. Как-то так.
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20.05.2020 12:25 Відповісти
Две "Мрии" привезли товары первой необходимости, о каком скандале они говорят? - Зеленский - Цензор.НЕТ 3497
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20.05.2020 12:25 Відповісти
"Две (?!!) Мрии" - він невиліковний. Не пресуха, а суцільна ганьба на весь світ! За що Україні ОЦЕ?
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20.05.2020 12:26 Відповісти
Кокса обдолбался когда встречал Мрию, начало двоиться в глазах вот он и решил, что у нас две Мрии.
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20.05.2020 13:14 Відповісти
какой такой скандал??? хде я ??? ))))
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20.05.2020 12:26 Відповісти
Забули ще одне питання: "Хто я?" Таке враження що його тримають на чомусь важкому
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20.05.2020 14:17 Відповісти
В 1812 после разгрома на Бородинском поле,сдал Москву, оставив вдоль дорог умирать 30 000 раненых солдат написал царю письмо о своей Великой победе над Наполеоном! Царь знал придурковатого Кутузова и покрутил у виска! Но с тех пор отмечается Великая победа русского оружия! Этот кажется наследник одноглазого, тоже "ссы в глаза"!!!
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20.05.2020 12:27 Відповісти
у одноглазого хватало смелости ходить в бой и лазить на стены крепостей - у вавия 1го только под охраной орать что он не лох и воевать с Женщинами
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20.05.2020 12:29 Відповісти
не думаю что лазил, ибо антиколорадос пишет что оно только мальчиков в палатке принимало
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20.05.2020 12:46 Відповісти
квартальный сцыт в глаза своим избирателям
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20.05.2020 12:30 Відповісти
Нафтогаз может и гос. предприятие, только вот деньги как бы не государственные - это отдельный субъект хозяйствования, который самостоятельно определяет куда платить/отдавать деньги. И деньги эти к бюджету и Зеленскому никакого отношения не имеют.
Решение пожертвовать деньги, это было самостоятельно (и наверняка не бескорыстное) решение хозяйствующего субъекта!!!
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20.05.2020 12:31 Відповісти
100%
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20.05.2020 12:34 Відповісти
Две "Мрии" привезли товары первой необходимости, о каком скандале они говорят? - Зеленский - Цензор.НЕТ 3230
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20.05.2020 12:32 Відповісти
что то где то как то было. какие то самолеты что то привезли. Какой скандал? Где я вообще?
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20.05.2020 12:33 Відповісти
В Украине одна Мрия, и она о том, что бы преЗЕдент свалил куда нибудь подальше...
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20.05.2020 12:33 Відповісти
Нельзя без бумажки эту обезьяну выпускать на люди...
Воно намеле шо попало, а пиарщикам потом опять клепать очередной "компромат" на Порошенка, шоб хоть как-то перебить медиашум... ...
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20.05.2020 12:33 Відповісти
мародерина зеленая!
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20.05.2020 12:35 Відповісти
Т. е Зеленски прямо признал, что встречал коммерческий груз! Так может в этом и есть его работа? Встречать в Борисполе грузовые самолеты?
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20.05.2020 12:36 Відповісти
Не две "Мрии", а одна "Мрия"(всего) сделала два рейса.
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20.05.2020 12:36 Відповісти
В глазах двоится от передоза ?
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20.05.2020 13:00 Відповісти
Какой-такой скандал-****** ?
(Подлиє боярє нє докладивают царю,мутят что-то за спіной !)
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20.05.2020 12:37 Відповісти
"Десятки самолетов коммерческой авиакомпании, которые мы приводили к себе - силой мы снимали кресла в их пассажирских самолетах и переделали, потому что нет столько в государстве грузовых самолетов", - сказал Зеленский. Источник: https://censor.net/n3196735\\\\\\\\\\\\\\\

Если нету ЧС, то это заявление = прямая дорожка в заведение на Дегтярева стрит, корпус намба ван, подвал ниже от памятника Членину.
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20.05.2020 12:44 Відповісти
В стране 18 ил-76, более 50 ан 26, 7 русланов, плюс всякие ан 22, ан 32, мрии, ан 70, ан 74, и тд. Как нечем груз перевезти?
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20.05.2020 19:49 Відповісти
я. ****
такую страну.
которая обосралась о всем.
мне пофигг мрии и аны, когда даже трамп обосрался.
че мне аэс-ы, если их останавливают, че мне самолеты, если они возят н е нашим медикам грузы, че мне "ивл если они не помогают больным - че?"
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20.05.2020 20:02 Відповісти
Две "Мрии" привезли товары первой необходимости, о каком скандале они говорят? - Зеленский - Цензор.НЕТ 7727
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20.05.2020 12:44 Відповісти
Две "Мрии" привезли товары первой необходимости, о каком скандале они говорят? - Зеленский - Цензор.НЕТ 1391
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20.05.2020 12:45 Відповісти
какой скандал? где я? кто я?
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20.05.2020 12:57 Відповісти
Он с ****** живет в параллельной реальности.
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20.05.2020 13:02 Відповісти
В нормальной стране, только за:"Десятки літаків комерційної авіакомпанії, які ми приводили до себе - силою ми знімали ..."
Был бы жирный крест на карьере. А у нас - "сделают ещё раз"
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20.05.2020 13:07 Відповісти
Розумна людина ніколи не пояснить ідіоту, що воно ідіот саме тому, що воно є ідіотом... А цей найвеличніший хоч щось розуміє (окрім того, що кришку піаніни треба кріпити надійно)?
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20.05.2020 13:09 Відповісти
У нас одна мрия
Зе - это среднестатистический тупой и необразованный 73 процентный обитатель нашей страны с уничтоженной системой образования.

Он даже тупее енакиевского овоща

Тупая кукла в руках олигархата
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20.05.2020 13:14 Відповісти
А когда Нелох успел достроить вторую Мрию? Что-то упустил такой грандиозный успех.
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20.05.2020 13:31 Відповісти
Дебил Урод и Дегенерат что то пропустил
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20.05.2020 21:32 Відповісти
 
 