Дві "Мрії" привезли товари першої необхідності, про який скандал вони кажуть? - Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував скандал з доставкою в Україну засобів захисту від коронавірусу літаками "Мрія".

Про це глава держави сказав на пресконференції, приуроченій до річниці його інавгурації, інформує Цензор.НЕТ.

""Мрії" дві, які прилетіли, що був якийсь там скандал, про що вони говорять? Дві "Мрії". Одну оплатив НАК "Нафтогаз" - повністю державні гроші. Другу оплачував бізнес. Так, бізнес. Заповнювали якісь магазини, щоб щось було в магазинах. І там частина гуманітарного вантажу була в цій "Мрії", який був переданий у наші лікарні", - сказав Зеленський.

За словами президента, для доставки засобів захисту в Україну довелося переобладнати пасажирські літаки у вантажні.

"Десятки літаків комерційної авіакомпанії, які ми приводили до себе - силою ми знімали крісла в їхніх пасажирських літаках і переробили, бо немає стільки в державі вантажних літаків", - сказав Зеленський.

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Нагадаємо, в Україну вранці 23 квітня прибув найбільший у світі транспортний літак АН-225 "Мрія" з медичним вантажем з Китаю. Літак привіз рекордну кількість вантажу: 12 млн масок, 260 тис. окулярів і понад 100 тис. захисних костюмів. Літак зустрічав президент Володимир Зеленський.

29 квітня журналістка Валерія Єгошина заявила, що цим рейсом доставили в Україну вантаж не для лікарень і аптек, а для продажу в мережі "Епіцентр".

30 квітня компанія "Епіцентр" заявила, що оплатила авіарейс "Мрії" з Китаю.

5 травня заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко визнав, що не сказати про наявність на борту "Мрії" як комерційного, так і гуманітарного вантажу було помилкою.