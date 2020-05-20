Частина фракцій вимагає на кілька днів перенести роботу Верховної Ради "в режим комітетів" через хворого на коронавірус нардепа Мейдича, - Качура

Частина фракцій вимагає на кілька днів перенести роботу Верховної Ради "в режим комітетів" в зв'язку з тим, що нардеп від фракції "Батьківщина" Олег Мейдич захворів на коронавірус.

Про це в Telegram написав нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з тим, що депутат від "Батьківщини" захворів на коронавірус, частина фракцій вимагає на кілька днів перенести роботу Ради "в режим комітетів". Без пленарних засідань. Крім того, хочуть, щоб весь аграрний комітет відправили на обсервацію. Але таке рішення знову паралізує роботу парламенту", - зазначив Качура.

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