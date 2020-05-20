Частина фракцій вимагає на кілька днів перенести роботу Верховної Ради "в режим комітетів" через хворого на коронавірус нардепа Мейдича, - Качура
Частина фракцій вимагає на кілька днів перенести роботу Верховної Ради "в режим комітетів" в зв'язку з тим, що нардеп від фракції "Батьківщина" Олег Мейдич захворів на коронавірус.
Про це в Telegram написав нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає Цензор.НЕТ.
"У зв'язку з тим, що депутат від "Батьківщини" захворів на коронавірус, частина фракцій вимагає на кілька днів перенести роботу Ради "в режим комітетів". Без пленарних засідань. Крім того, хочуть, щоб весь аграрний комітет відправили на обсервацію. Але таке рішення знову паралізує роботу парламенту", - зазначив Качура.
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Игорь Ермоленко.
показати весь коментар20.05.2020 12:34 Відповісти Мені подобається 0
Центр #395491
показати весь коментар20.05.2020 13:32 Відповісти Мені подобається 0
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