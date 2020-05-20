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Новини Рік Зеленського
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Зеленський: Кабмін має бути чесним, а вже потім стабільним. Міняти міністрів будемо скільки знадобиться

Зеленський: Кабмін має бути чесним, а вже потім стабільним. Міняти міністрів будемо скільки знадобиться

Стабільний уряд з постійними міністрами не найголовніше. Важливо, щоб його члени були чесними.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що раніше "стабільний уряд" був можливий через домовленості партій всередині парламентської коаліції: "Партії домовляються. Це мої, ти їх не чіпаєш. А це мої, каже інша партія, ти їх не чіпай".

За словами Зеленського, Україні потрібен чесний уряд.

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"Що таке стабільний уряд? Нам потрібен чесний уряд, і ми це будемо робити. Скільки знадобиться часу, скільки знадобиться міняти того чи іншого міністра, стільки і будемо. Іншого виходу немає", - підкреслив президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) Кабмін (14065)


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Топ коментарі
+8
Воно *******...
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20.05.2020 12:37
+6
Как может правительство с рейтингом одобрения около 10% управлять страной ?
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20.05.2020 12:38
+5
Зеленский: Кабмин должен быть честным, а уже после стабильным. Менять министров будем сколько понадобится - Цензор.НЕТ 5706
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20.05.2020 12:50
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Воно *******...
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20.05.2020 12:37 Відповісти
Как может правительство с рейтингом одобрения около 10% управлять страной ?
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20.05.2020 12:38 Відповісти
По зеленому! Наслідки всі бачать!
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20.05.2020 12:39 Відповісти
Зеленский: Кабмин должен быть честным, а уже после стабильным. Менять министров будем сколько понадобится - Цензор.НЕТ 4251
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20.05.2020 12:38 Відповісти
Оригинальный вы человек (с)
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20.05.2020 12:39 Відповісти
Недарма в анекдотах Вовочка головний герой.
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20.05.2020 12:40 Відповісти
ага, должно быть все хорошо, а не все плохо.
как должно быть все знают, только сделано тобой ноль для этого.
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20.05.2020 12:48 Відповісти
Зеленский: Кабмин должен быть честным, а уже после стабильным. Менять министров будем сколько понадобится - Цензор.НЕТ 5706
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20.05.2020 12:50 Відповісти
Уряд на самокатах вже був.
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20.05.2020 12:52 Відповісти
Отож-то й воно, що в тебе кругом-бігом, і одні члЄни, жодного нормального! Хто б ще тебе поміняв?
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20.05.2020 12:54 Відповісти
перестановка в публичном доме
Зеленський: Кабмін має бути чесним, а вже потім стабільним. Міняти міністрів будемо скільки знадобиться - Цензор.НЕТ 6756
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20.05.2020 12:54 Відповісти
Забув уточнити, стабільно хреновий.
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20.05.2020 12:54 Відповісти
Простой вопрос-пойдет ли профессионал в большим опытом работать в дурдом,в который Зеленский хочет превратить правительство? Конечно же нет, ни за какие деньги . Правительство должно быть патриотично настроено на одной национально-демократической платформе, туда обязательно должны входить политики. осуществляющие общее руководство, направляющие и контролирующие работу профессионалов. Людям без патриотических убеждений и морали в таком правительстве делать нечего.
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20.05.2020 12:57 Відповісти
Зачем тогда оно милованова убрало. Он же честно признался, что он дебил?
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20.05.2020 13:02 Відповісти
Хоспати,какое же оно долбанутое на всю голову,безграмотное днище
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20.05.2020 13:03 Відповісти
Правильно. Не будь как Путин.
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20.05.2020 13:04 Відповісти
Ду іст заібіст!
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20.05.2020 13:04 Відповісти
Оно не президент, а инспектор отдела кадров, причем хреновый.
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20.05.2020 13:43 Відповісти
Менять одних дебилов на ещё больших дебилов!!
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20.05.2020 15:31 Відповісти
Зеленський: Кабмін має бути чесним, а вже потім стабільним. Міняти міністрів будемо скільки знадобиться - Цензор.НЕТ 2607
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20.05.2020 16:36 Відповісти
Він дійсно ідіот. Чесні непрофесіонали чесно знищують Україну.
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20.05.2020 19:22 Відповісти
В Італії міняли уряд що півроку.
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20.05.2020 23:02 Відповісти
 
 