Зеленський: Кабмін має бути чесним, а вже потім стабільним. Міняти міністрів будемо скільки знадобиться

Стабільний уряд з постійними міністрами не найголовніше. Важливо, щоб його члени були чесними.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що раніше "стабільний уряд" був можливий через домовленості партій всередині парламентської коаліції: "Партії домовляються. Це мої, ти їх не чіпаєш. А це мої, каже інша партія, ти їх не чіпай".

За словами Зеленського, Україні потрібен чесний уряд.

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"Що таке стабільний уряд? Нам потрібен чесний уряд, і ми це будемо робити. Скільки знадобиться часу, скільки знадобиться міняти того чи іншого міністра, стільки і будемо. Іншого виходу немає", - підкреслив президент.