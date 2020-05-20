Зеленський про медреформу: "Це ж неправильна реформа. Вона нерозумна. Вона не для людей"
Президент Володимир Зеленський вважає, що реформу вторинної ланки надання медичної допомоги, яка проходить зараз, слід переглянути.
Про це глава держави сказав на пресконференції, приуроченій до річниці його інавгурації, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо всі психіатричні лікарні і тубдиспансери, якщо вони виходять зі страйками, що їх закривають - ну це ж неправильна реформа. Вона нерозумна. Вона не для людей. Вона точно не для лікарів. Вона ні для кого. Тому і треба її переглядати", - сказав Зеленський.
Президент вважає закриття психіатричних лікарень та туберкульозних диспансерів неприпустимим.
"Як це - просто ви закрили тубдиспансери чи закриваєте психіатричні лікарні? Так ти відкрий одну. Скажи, будь ласка, так, треба тепер їздити, але побачте, будь ласка, цю лікарню нового рівня. Нового рівня заробітних плат, нового рівня умов - як для людей, так і для медиків. Медики ж - вони ж теж люди. Зробіть це, а потім закривайте", - запропонував він.
Зеленський відзначив певні успіхи в реформі первинної ланки надання медичної допомоги.
"Дійсно, первинку зробили, і вона дуже непогана, і там задоволені медики первинки. Але це не всі медики", - сказав глава держави.
"COVID-19 - він показав: не вийшло. Реформи не вийшло. Давайте відверто! Там є нормальні речі, які були зроблені. Але дуже багато всього, на що не звертали увагу. І ми опинились просто голі, якщо можна. Медично голі перед таким викликом. Ось чому я кажу, що треба переглядати реформу", - додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Давайте далее, ведь 73%-ый уже стал презедентом...
І про яку медреформу воно белькоче ? Адже зупинено не тільки головний принцип "гроші за пацієнтом",але й буденні раніше держзакупівлі ліків для тяжкохворих ,блокуються міністром Стєпановим!
08.05.20 10:51 https://censor.net/news/3194230/proschety_v_medreforme_byli_vyzvany_nedostatkom_finansirovaniya_sluga_naroda_radutskiyi.
Бубочка, хто з вас гроші вкрав? Питання риторичне
Ведь на самом деле яма ямой
И слава Богу, что нашелся умный человек (дай Бог ему здоровья), что остановил всю эту чушь, которая точно бы привела к термоядерному социальному взрыву.
ишак, а кто из вас умный - ты, зебил, крадуцкий или санитар в прямом смысле Степанов?
быдлу какая разница
Рано чи пізно ми прийдемо до повністю страхової медицини (теперішня реформа передбачає урізаний її варіант), і тоді все своє лікування кожний буде оплачувати сам - через страховий поліс чи з кишені - як кому буде завгодно.
Це питання фінансове - якщо б у нас було достатньо грошей на всіх, ми б жили вже при комунізмі. Але навіть не всі бельгійці мають гроші на всі медичні послуги.