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Новини Рік Зеленського
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Зеленський про медреформу: "Це ж неправильна реформа. Вона нерозумна. Вона не для людей"

Зеленський про медреформу:

Президент Володимир Зеленський вважає, що реформу вторинної ланки надання медичної допомоги, яка проходить зараз, слід переглянути.

Про це глава держави сказав на пресконференції, приуроченій до річниці його інавгурації, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо всі психіатричні лікарні і тубдиспансери, якщо вони виходять зі страйками, що їх закривають - ну це ж неправильна реформа. Вона нерозумна. Вона не для людей. Вона точно не для лікарів. Вона ні для кого. Тому і треба її переглядати", - сказав Зеленський.

Президент вважає закриття психіатричних лікарень та туберкульозних диспансерів неприпустимим.

"Як це - просто ви закрили тубдиспансери чи закриваєте психіатричні лікарні? Так ти відкрий одну. Скажи, будь ласка, так, треба тепер їздити, але побачте, будь ласка, цю лікарню нового рівня. Нового рівня заробітних плат, нового рівня умов - як для людей, так і для медиків. Медики ж - вони ж теж люди. Зробіть це, а потім закривайте", - запропонував він.

Зеленський відзначив певні успіхи в реформі первинної ланки надання медичної допомоги.

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"Дійсно, первинку зробили, і вона дуже непогана, і там задоволені медики первинки. Але це не всі медики", - сказав глава держави.

"COVID-19 - він показав: не вийшло. Реформи не вийшло. Давайте відверто! Там є нормальні речі, які були зроблені. Але дуже багато всього, на що не звертали увагу. І ми опинились просто голі, якщо можна. Медично голі перед таким викликом. Ось чому я кажу, що треба переглядати реформу", - додав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23689) медреформа (129)


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Топ коментарі
+29
опа ваий стал разбираться в медицине - во мля много станочнег
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20.05.2020 12:39
+26
...чего еще можно ожидать от скомороха
Зеленский о медреформе: "Это же неправильная реформа. Она неразумная. Она не для людей" - Цензор.НЕТ 3522
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20.05.2020 12:42
+23
ну не 3.14дор ? я за часів "бариг і мародерів" майже отримав лікування свого гепатиту ц став в чергу яка потрохи але просувалася. до поки не прийщла зелена команда і все розхерячила і мені лікарь сказала "ліків нема але ти тримайся"
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20.05.2020 12:41
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Правила форума Рада форумчан
опа ваий стал разбираться в медицине - во мля много станочнег
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20.05.2020 12:39 Відповісти
Та да, намагаюсь пригадати шось таке про Пороха і не можу.
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20.05.2020 12:51 Відповісти
"Я від Порошенка відрізняюсь фізіологічно..."- (ц)
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20.05.2020 12:53 Відповісти
Це помітно.
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20.05.2020 13:25 Відповісти
ну що поробиш е в вави прутень немае в ньго його це з не робить бійця з Вавія 1шого
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20.05.2020 13:27 Відповісти
зате зєбурєтка правильний: руйнує все, до чого дотягнуться шаловлівиє ручкі - йому дядя ху*ло за те канхвєтку дасть, ага
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20.05.2020 12:54 Відповісти
Зеленский о медреформе: "Это же неправильная реформа. Она неразумная. Она не для людей" - Цензор.НЕТ 6803
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20.05.2020 12:56 Відповісти
Конечно разбирается! Разве не понятно, что принцип реформы "Деньги ходят за пациентом!" это против "людей" - админверхушки больниц! Деньги должны ходить "за руководителями больничных учреждений", а лечат там или калечат - НЕ ВАЖНО! "Люди" деньги получили и знают как их употребить!
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20.05.2020 13:03 Відповісти
разумный ты наш!
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20.05.2020 13:21 Відповісти
А че он без маски вещает???
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20.05.2020 12:40 Відповісти
Як це без маски? Він у масці клоуна.
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20.05.2020 16:50 Відповісти
для людей - это раздать всем бабло бесплатно. а в случае отсутствия бабла надо построить систему которая работает, а не мертва даже если это работало при ссср
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20.05.2020 12:41 Відповісти
а не чего шо корона наступила раньше чем начался второй этап реформы и именно по этому и полный армагеддон - причинно следственные связь - это даже индейцу очевидно?
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20.05.2020 12:41 Відповісти
иди уже в отставку, достал
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20.05.2020 12:41 Відповісти
ну не 3.14дор ? я за часів "бариг і мародерів" майже отримав лікування свого гепатиту ц став в чергу яка потрохи але просувалася. до поки не прийщла зелена команда і все розхерячила і мені лікарь сказала "ліків нема але ти тримайся"
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20.05.2020 12:41 Відповісти
Сочувствую, мне повезло, успел и мне просто в поликлинике выдали три упаковки эпклюзы, бесплатно. Ну разве зебилье это может оценить?
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20.05.2020 12:56 Відповісти
Какой же тупой!это пздц!какое быдло могло за такое голосовать!
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20.05.2020 12:41 Відповісти
прочитал - пациент владимир зеленский считает...
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20.05.2020 12:42 Відповісти
Богомольско-откатная система - оце діло!
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20.05.2020 12:42 Відповісти
Зеленский о медреформе: "Это же неправильная реформа. Она неразумная. Она не для людей" - Цензор.НЕТ 8923
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20.05.2020 12:55 Відповісти
...чего еще можно ожидать от скомороха
Зеленский о медреформе: "Это же неправильная реформа. Она неразумная. Она не для людей" - Цензор.НЕТ 3522
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20.05.2020 12:42 Відповісти
...до слез...
Зеленский о медреформе: "Это же неправильная реформа. Она неразумная. Она не для людей" - Цензор.НЕТ 4077
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20.05.2020 12:53 Відповісти
Он ничего не смог противопоставить 73%, они уверенностью в своей правоте всех задавили до своего уровня развития...
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20.05.2020 13:10 Відповісти
Закон о зеленной электроэнергии уже "доработали" , скоро западные инвесторы нас по судам затаскают.... доработчики хреновы ...
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20.05.2020 12:42 Відповісти
А кому понравится, что правила игры меняют во время игры? Тут даже инвестиционная няня не убаюкает...
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20.05.2020 13:11 Відповісти
Медики же - они же тоже люди. Зеленский В . это надо как минимум в камне зафиксировать - для потомков
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20.05.2020 12:43 Відповісти
а медики как раз в подавляющем большинестиве недовольны реформой.
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20.05.2020 13:01 Відповісти
73% медиков?
Давайте далее, ведь 73%-ый уже стал презедентом...
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20.05.2020 13:12 Відповісти
Это те, что стали получать в два раза больше? Ты не той капусты с утра обожрался
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20.05.2020 13:14 Відповісти
в два раза больше? на то ты и враг рода человеческого, чтобы лгать.
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20.05.2020 13:53 Відповісти
Зеленський про медреформу: "Це ж неправильна реформа. Вона нерозумна. Вона не для людей" - Цензор.НЕТ 1955
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20.05.2020 13:54 Відповісти
ЕЩЕ РАЗ - КОРОНОВИРУС НАЧАЛСЯ ДО НАЧАЛА 2 ЭТАПА РЕФОРМЫ - ЭТО ЛЮБОЙ МОЖЕТ ПРОВЕРИТ - ОН ШО ТУПОЙ ОСЕЛ - КОГДА НА ВСЮ СТРАНУ ВЕЩАЕТ - АХИНЕЮ
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20.05.2020 12:44 Відповісти
на зеля . тут тобі від пацієнтів "вітання" Зеленский о медреформе: "Это же неправильная реформа. Она неразумная. Она не для людей" - Цензор.НЕТ 8887
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20.05.2020 12:44 Відповісти
Верните Супрун. При ней население стало здоровей.
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20.05.2020 12:45 Відповісти
А гроші на фінансування тубдиспансерів і психушок виділяти не пробували ?Кажуть,допомагає.
І про яку медреформу воно белькоче ? Адже зупинено не тільки головний принцип "гроші за пацієнтом",але й буденні раніше держзакупівлі ліків для тяжкохворих ,блокуються міністром Стєпановим!
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20.05.2020 12:45 Відповісти
Я вообще не могу понять что он хочет сказать. Кто то может помочь?
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20.05.2020 12:48 Відповісти
А канешна. Реформа погана.
08.05.20 10:51 https://censor.net/news/3194230/proschety_v_medreforme_byli_vyzvany_nedostatkom_finansirovaniya_sluga_naroda_radutskiyi.
Бубочка, хто з вас гроші вкрав? Питання риторичне
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20.05.2020 12:48 Відповісти
Порох.По ночам приходе і краде.
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20.05.2020 18:14 Відповісти
ну так причина оведна- то реформа бариги! а отже не кошерна, і не правильна
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20.05.2020 12:48 Відповісти
по сравнению с кем ?
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20.05.2020 12:58 Відповісти
Фізрук Радуцький світоч медецини!
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20.05.2020 12:58 Відповісти
а в чем, собссно, успех 1-го этапа рехформы?
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20.05.2020 12:49 Відповісти
а в чём успех выкапывания котлована под дом ?

Ведь на самом деле яма ямой
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20.05.2020 12:59 Відповісти
Та там пусто в бошці і президент таки же
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20.05.2020 13:01 Відповісти
то есть дно... Достигли дна... Я Вас понял
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20.05.2020 13:14 Відповісти
Ну если ты строительство дома начинаешь не с рытья котлована, а с заселения жильцов, то тогда понял.
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20.05.2020 13:16 Відповісти
если начинают строительство с мелкого котлована, у которого осыпаются стены, то, наверное, дом нет смысла строить. Вот это самое понял
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20.05.2020 13:22 Відповісти
если качество котлована оценивает клоун, играющий писюном на рояле, а не человек со строительным образованием, то иди ты нахрен с такими оценками
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20.05.2020 13:55 Відповісти
так вот клоун в начале и оценил... и возрадовался. А клоуны его избравшие, увидели в этом озарение и свято уверовали.
И слава Богу, что нашелся умный человек (дай Бог ему здоровья), что остановил всю эту чушь, которая точно бы привела к термоядерному социальному взрыву.
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20.05.2020 14:08 Відповісти
шо ты мелешь ! )))))))))))))))))))
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20.05.2020 14:10 Відповісти
муку
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20.05.2020 14:16 Відповісти
"И слава Богу, что нашелся умный человек "

ишак, а кто из вас умный - ты, зебил, крадуцкий или санитар в прямом смысле Степанов?
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20.05.2020 15:42 Відповісти
ну, как можно тягаться по уму с тобой, подишачник оманский?
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22.05.2020 01:43 Відповісти
Чем ты понял? Моск в твоей серии не предусмотрен))
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20.05.2020 13:16 Відповісти
иди нах, придурень, тебя не приглашали к обсуждению
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20.05.2020 13:23 Відповісти
Я думаю правильно, что это чучело стало "ПРЕСИТЕНТОМ". Вот честно, рад. С нашим отупевшим скотом так и нужно. Скот по другому не понимает. Дашь по горбу дрыном, тогда начинает доходить. Пока не начнут пачками дохнуть... братские могилы на кладбищах рыть... не дойдет ничего. Так и будут говно с зомбоящиков жрать и выбирать подобных дегенератов. Скот начинает думать когда касается уже конкретно его самого или его скотосемьи. Когда его чадо просто отберут и продадут в китайскую семью. Когда мокшанский танк развернется в его дворе. Вот тогда скот раздупляется и негодует. А так... "Па приколу, хуже ведь не будет!". Ну-ну... ждемс...
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20.05.2020 12:49 Відповісти
А ты уверен что ты правильный? Или только трындеть привычные для быдла фразы можешь?
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20.05.2020 12:49 Відповісти
именно быдло и не схавало.

быдлу какая разница
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20.05.2020 13:00 Відповісти
Зеленський про медреформу: "Це ж неправильна реформа. Вона нерозумна. Вона не для людей" - Цензор.НЕТ 2879
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20.05.2020 13:24 Відповісти
Нас рать шо не эффективная если МВФ даст кредит, то все нормально.
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20.05.2020 12:49 Відповісти
Обычно человек как говорит - так он и думает. Если из человека выплескивается словесный понос - то и в голове у него такое же содержимое.
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20.05.2020 12:49 Відповісти
***** тупые, если бы вы не лезли в реформу со своими шаловливыми ручонками и не дохазяйновались до дыры в бюджете в 300 млрд. - такого зашквара бы не было...
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20.05.2020 12:50 Відповісти
Реформу нужно пересмотреть так чтобы возможность паразитировать на государственных финансах была как можно шире? Так он хотел донести?
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20.05.2020 12:51 Відповісти
Зеленский о медреформе: "Это же неправильная реформа. Она неразумная. Она не для людей" - Цензор.НЕТ 8624
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20.05.2020 12:51 Відповісти
Зеленский о медреформе: "Это же неправильная реформа. Она неразумная. Она не для людей" - Цензор.НЕТ 2926
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20.05.2020 12:53 Відповісти
Кон Чен Ий
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20.05.2020 12:55 Відповісти
Т.к. у тебя другой врач, то возникают сомнения - необходимы ли людям такие врачи, как у тебя...
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20.05.2020 12:55 Відповісти
Первичка довольна и остальные медики ждали того же, но видимо не судьба. И теперь выходит семейный врач получает 10-15, а анастезиолог 5,Вова свернешь реформу кварталовцами будешь дыры затыкать?
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20.05.2020 12:58 Відповісти
Шморкля так круто разбирается в медицине! Он почетный проктолог по саунам.
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20.05.2020 13:00 Відповісти
воно - шмАркля. вчiть, пане, мову.
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20.05.2020 13:09 Відповісти
Вау! Уявляю як колеги в Америці питаються в Супрун про іі досвід в провадженні реформ в далекій Україні... знаючи українську діаспору... Боже, як же буває деколи соромно! Дикуни. Цей президент-це вирок українському народу.
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20.05.2020 13:07 Відповісти
Зеленський про медреформу: "Це ж неправильна реформа. Вона нерозумна. Вона не для людей" - Цензор.НЕТ 1107
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20.05.2020 13:10 Відповісти
Проблеми є у тих лікарнях, які не мають пацієнтів. Суть реформи у тому, що лікарні отримують оплату за ВИЛІКУВАНОГО пацієнта. Якщо психлікарні чи тубдиспансери не мають попиту у хворих (бо замало психів чи туберкульозників), то чому їх мають фінансувати платники податків? Реформуйте їх так, що їм вистачало хворих (тобто фактично скоротіть кількість зайвих лікарів).
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20.05.2020 13:12 Відповісти
Про профілактичну медицину ніколи нічого не чув? Тільки не про психлікарні!
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20.05.2020 14:35 Відповісти
Я не проти профілактики, але це не питання бюджету, а ваше особисте. Оплачуйте собі профілактику свого здоров'я самостійно, чому за це мають платити платники податків?
Рано чи пізно ми прийдемо до повністю страхової медицини (теперішня реформа передбачає урізаний її варіант), і тоді все своє лікування кожний буде оплачувати сам - через страховий поліс чи з кишені - як кому буде завгодно.
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20.05.2020 15:15 Відповісти
А что делать с больными хроническими заболеваниями и пожилыми людьми? Вылечить их невозможно. Не лечить вообще?
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21.05.2020 07:22 Відповісти
А що робити з тими, хто не має грошей на операцію у Бельгії і помирає без допомоги?
Це питання фінансове - якщо б у нас було достатньо грошей на всіх, ми б жили вже при комунізмі. Але навіть не всі бельгійці мають гроші на всі медичні послуги.
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21.05.2020 09:03 Відповісти
словесный понос постояльца психбольницы. зе невозможно слушать.
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20.05.2020 13:41 Відповісти
безголова скотина!
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20.05.2020 15:02 Відповісти
Встидно за Україну. Ну як могли люди вибрати це чмо? Невже нема ніяких рецепторів самозбереження. Мій висновок, що на даному етапі історії Україна знову програла. Біда, що я не впевнений чи доживу до наступного підйому.
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20.05.2020 15:53 Відповісти
 
 