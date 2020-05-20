Зеленський про медреформу: "Це ж неправильна реформа. Вона нерозумна. Вона не для людей"

Президент Володимир Зеленський вважає, що реформу вторинної ланки надання медичної допомоги, яка проходить зараз, слід переглянути.

Про це глава держави сказав на пресконференції, приуроченій до річниці його інавгурації, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо всі психіатричні лікарні і тубдиспансери, якщо вони виходять зі страйками, що їх закривають - ну це ж неправильна реформа. Вона нерозумна. Вона не для людей. Вона точно не для лікарів. Вона ні для кого. Тому і треба її переглядати", - сказав Зеленський.

Президент вважає закриття психіатричних лікарень та туберкульозних диспансерів неприпустимим.

"Як це - просто ви закрили тубдиспансери чи закриваєте психіатричні лікарні? Так ти відкрий одну. Скажи, будь ласка, так, треба тепер їздити, але побачте, будь ласка, цю лікарню нового рівня. Нового рівня заробітних плат, нового рівня умов - як для людей, так і для медиків. Медики ж - вони ж теж люди. Зробіть це, а потім закривайте", - запропонував він.

Зеленський відзначив певні успіхи в реформі первинної ланки надання медичної допомоги.

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"Дійсно, первинку зробили, і вона дуже непогана, і там задоволені медики первинки. Але це не всі медики", - сказав глава держави.

"COVID-19 - він показав: не вийшло. Реформи не вийшло. Давайте відверто! Там є нормальні речі, які були зроблені. Але дуже багато всього, на що не звертали увагу. І ми опинились просто голі, якщо можна. Медично голі перед таким викликом. Ось чому я кажу, що треба переглядати реформу", - додав Зеленський.

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