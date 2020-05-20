Дитячі садки та школи в Києві відкриються не раніше, ніж через 10-14 днів після дозволу Кабміну, - Кличко

Міська влада готується до відкриття навчальних закладів і затвердив регламент підготовки садів і шкіл для початку їх роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Ми розуміємо, що з послабленням карантину підприємства і заклади повертають своїх співробітників на роботу. І відкриття дитсадків є критично необхідним для багатьох людей. Міська влада затвердила регламент підготовки садочків та шкіл для відкриття після карантину. Ми користувалися рекомендаціями наших колег з Китаю та Південної Кореї, які розробили максимальні заходи безпеки в дитячих закладах. Регламент передбачає чітку черговість заходів та суворе дотримання санітарних норм, - сказав мер. - Підкреслю: з моменту, коли уряд дозволить розпочати процес відкриття закладів освіти, нам потрібно буде приблизно два тижні. - Щоб ретельно підготувати школи та садочки до відновлення роботи", - наголосив Кличко.

За його словами відкриття садків та шкіл буде можливим для відвідування не раніше, ніж через 10-14 днів після рішення уряду. Сьогодні головне– створити безпечні умови для дітей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві за добу COVID-19 підтвердили у 51 людини, зафіксовано два летальні випадки, - Кличко. ІНФОГРАФІКА

"У закладах освіти вже здійснили частину необхідних заходів для відновлення роботи. Зокрема, перевіряють працівників на можливе захворювання. Проводять також інструктаж персоналу щодо роботи в нових умовах та дій у випадках виявлення інфікованих. Освітні установи закуповують миючі засоби та дезинфектори, інші необхідні матеріали, - зазначив мер столиці. - І дуже важливо: батьки теж повинні свідомо ставитися до ситуації, в якій працюватимуть садочки та школи. І надавати правдиву інформацію про стан здоров’я своїх дітей та інших членів родини. Садочки не повинні стати новими осередками захворювання!", - наголосив Віталій Кличко.