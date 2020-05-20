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Дитячі садки та школи в Києві відкриються не раніше, ніж через 10-14 днів після дозволу Кабміну, - Кличко

Дитячі садки та школи в Києві відкриються не раніше, ніж через 10-14 днів після дозволу Кабміну, - Кличко

Міська влада готується до відкриття навчальних закладів і затвердив регламент підготовки садів і шкіл для початку їх роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Ми розуміємо, що з послабленням карантину підприємства і заклади повертають своїх співробітників на роботу. І відкриття дитсадків є критично необхідним для багатьох людей. Міська влада затвердила регламент підготовки садочків та шкіл для відкриття після карантину. Ми користувалися рекомендаціями наших колег з Китаю та Південної Кореї, які розробили максимальні заходи безпеки в дитячих закладах. Регламент передбачає чітку черговість заходів та суворе дотримання санітарних норм, - сказав мер. - Підкреслю: з моменту, коли уряд дозволить розпочати процес відкриття закладів освіти, нам потрібно буде приблизно два тижні. - Щоб ретельно підготувати школи та садочки до відновлення роботи", - наголосив Кличко.

За його словами відкриття садків та шкіл буде можливим для відвідування не раніше, ніж через 10-14 днів після рішення уряду. Сьогодні головне– створити безпечні умови для дітей.

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"У закладах освіти вже здійснили частину необхідних заходів для відновлення роботи. Зокрема, перевіряють працівників на можливе захворювання. Проводять також інструктаж персоналу щодо роботи в нових умовах та дій у випадках виявлення інфікованих. Освітні установи закуповують миючі засоби та дезинфектори, інші необхідні матеріали, - зазначив мер столиці. - І дуже важливо: батьки теж повинні свідомо ставитися до ситуації, в якій працюватимуть садочки та школи. І надавати правдиву інформацію про стан здоров’я своїх дітей та інших членів родини. Садочки не повинні стати новими осередками захворювання!", - наголосив Віталій Кличко.

Автор: 

дитячий садок (361) Кабмін (14065) Київ (19410) Кличко Віталій (3507)


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Ну школы разве что ради проведения экзаменов.
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20.05.2020 12:41 Відповісти
Кличко не должен идти против указаний президента Украины, как и все остальные государственные "деятели". Зеленский сказал с 25 мая, значит откроются с 25 мая, времени 70 дней я думаю достаточно для подготовки садиков.
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20.05.2020 12:47 Відповісти
Зачем нужно было останавливать на 2 месяца всю экономику, чтобы теперь, в разгар эпидемии, открывать детсады - рассадники инфекции?
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20.05.2020 13:00 Відповісти
Разгар эпидемии уже позади---садики надо открывать и немедленно! Не приходилось сидеть с гиперактивным ребенком?--вот то то. " Крышу уже срывает" -- кто сидит с такими детьми тот подтвердит мою правду. Экономику можно было останавливать, но разумеется не на 2 месяца. Так , что дошкольные заведения открывать надо --ребенок должен быть с детьми,а не мозг выносить родителям
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20.05.2020 14:20 Відповісти
 
 