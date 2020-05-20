Дитячі садки та школи в Києві відкриються не раніше, ніж через 10-14 днів після дозволу Кабміну, - Кличко
Міська влада готується до відкриття навчальних закладів і затвердив регламент підготовки садів і шкіл для початку їх роботи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.
"Ми розуміємо, що з послабленням карантину підприємства і заклади повертають своїх співробітників на роботу. І відкриття дитсадків є критично необхідним для багатьох людей. Міська влада затвердила регламент підготовки садочків та шкіл для відкриття після карантину. Ми користувалися рекомендаціями наших колег з Китаю та Південної Кореї, які розробили максимальні заходи безпеки в дитячих закладах. Регламент передбачає чітку черговість заходів та суворе дотримання санітарних норм, - сказав мер. - Підкреслю: з моменту, коли уряд дозволить розпочати процес відкриття закладів освіти, нам потрібно буде приблизно два тижні. - Щоб ретельно підготувати школи та садочки до відновлення роботи", - наголосив Кличко.
За його словами відкриття садків та шкіл буде можливим для відвідування не раніше, ніж через 10-14 днів після рішення уряду. Сьогодні головне– створити безпечні умови для дітей.
"У закладах освіти вже здійснили частину необхідних заходів для відновлення роботи. Зокрема, перевіряють працівників на можливе захворювання. Проводять також інструктаж персоналу щодо роботи в нових умовах та дій у випадках виявлення інфікованих. Освітні установи закуповують миючі засоби та дезинфектори, інші необхідні матеріали, - зазначив мер столиці. - І дуже важливо: батьки теж повинні свідомо ставитися до ситуації, в якій працюватимуть садочки та школи. І надавати правдиву інформацію про стан здоров’я своїх дітей та інших членів родини. Садочки не повинні стати новими осередками захворювання!", - наголосив Віталій Кличко.
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