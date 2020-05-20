Якщо в слідстві у справі Шеремета були помилки, готовий робити кадрові зміни в правоохоронних органах, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо в слідстві у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета будуть помилки - він готовий робити кадрові зміни у відповідних органах.

Про це він заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Я готовий нести відповідальність, якщо слідство було неправильним, якщо там були великі помилки. Якщо, не дай Бог, було щось спрямоване проти цих людей (підозрюваних. - Ред.), я готовий робити висновки, серйозні кадрові висновки. Без цього не обійдеться", - зазначив Зеленський.

За словами президента, він готовий понести відповідальність за ті справи, у яких він міг допомогти.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд ухвалив рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.

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