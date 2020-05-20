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Новини Рік Зеленського
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Якщо в слідстві у справі Шеремета були помилки, готовий робити кадрові зміни в правоохоронних органах, - Зеленський

Якщо в слідстві у справі Шеремета були помилки, готовий робити кадрові зміни в правоохоронних органах, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо в слідстві у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета будуть помилки - він готовий робити кадрові зміни у відповідних органах.

Про це він заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Я готовий нести відповідальність, якщо слідство було неправильним, якщо там були великі помилки. Якщо, не дай Бог, було щось спрямоване проти цих людей (підозрюваних. - Ред.), я готовий робити висновки, серйозні кадрові висновки. Без цього не обійдеться", - зазначив Зеленський.

За словами президента, він готовий понести відповідальність за ті справи, у яких він міг допомогти.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд ухвалив рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.

Також читайте: Коли я пішов з посади, справа Шеремета не була готова до суду; вказівки прокурорів про збір доказів так і не виконані, - Рябошапка

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) Шеремет Павло (520)


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Топ коментарі
+15
Ну то йди з посади та тікай блазень, бо ти то все оприлюднював!
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20.05.2020 12:57
+13
*****, два человека в СИЗО до сих пор сидят, а оно кадровые изменения планирует.
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20.05.2020 13:00
+10
Зеленский-наркоман,уходи,пока тебя не ввынесли с Банковой.
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20.05.2020 12:59
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Ну то йди з посади та тікай блазень, бо ти то все оприлюднював!
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20.05.2020 12:57 Відповісти
Усе порєшаіт. Діло якось скисло. Чи докази пропали, чи взагалі не тих взяли.
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20.05.2020 12:58 Відповісти
вавий это не твоя прерогатива а за рифмастера ты скотина сцыкливая ответишь он один стоит всего твоего квартала засцаного нефорами в 90е
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20.05.2020 12:58 Відповісти
Зеленский-наркоман,уходи,пока тебя не ввынесли с Банковой.
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20.05.2020 12:59 Відповісти
Сколько тебе ещё ошибок в морду тыкнуть нужно?
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20.05.2020 13:00 Відповісти
Он сказал "Если будут..." т.е. оно уверено, что никаких ошибок пока не всплыло и все пучком
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20.05.2020 14:39 Відповісти
*****, два человека в СИЗО до сих пор сидят, а оно кадровые изменения планирует.
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20.05.2020 13:00 Відповісти
Сознаю свою вину. / Меру. Степень. Глубину. / И прошу меня направить /
На текущую войну. / Нет войны - я все приму - / Ссылку. Каторгу.
Тюрьму. / Но желательно - в июле, / И желательно - в Крыму. (Генерал)
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20.05.2020 13:02 Відповісти
Я готовий нести будь яку відповідальність. Але я не несу ніякої відповідальності... Це про присутність на брифінгу по Шеремету.
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20.05.2020 13:03 Відповісти
Усе. Перерва. Напевно, батарейка в наушнику сіла
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20.05.2020 13:10 Відповісти
Бигус пороха утопил сольет и зелю
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20.05.2020 13:11 Відповісти
Якщо в слідстві у справі Шеремета були помилки, готовий робити кадрові зміни в правоохоронних органах, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1454
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20.05.2020 13:11 Відповісти
Якщо в слідстві у справі Шеремета були помилки, готовий робити кадрові зміни в правоохоронних органах, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8448
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20.05.2020 13:13 Відповісти
а свою безответственность, безграмотность и преступную самоуверенность с манией величия в купе... признать не готов ???
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20.05.2020 13:22 Відповісти
Tы покажи живых Антоненко и Кузьменко, "гетман".
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20.05.2020 14:11 Відповісти
Перша помилка, що ти був на тому піарному брифінгу і цим дав старт фальшувати справу і любими способами доказати те, що було сказано. Сидять невинні люди. Тут деякі карантин не в змозі відсидіти вдома, а там камера і більше нічого і головне, що сидять ні за що. І сидять герої, а не кримінальники. Ви знищили їх репутацію, іх імена, вони вам цього не пробачать - ніколи!
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20.05.2020 15:46 Відповісти
 
 