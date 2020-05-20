Вранці ворог протягом 40 хвилин обстрілював зі 120-мм мінометів і СПГ позиції ЗСУ біля Оріхового, - Міноборони

Станом на 12:30 20 травня найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля н.п. Шуми, Оріхове, Богданівка, Красногорівка і Павлопіль.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, за даними відомства, на луганському напрямку противник відкривав вогонь двічі в ранкові години.

"Після 8-ї години на наших позиціях обладнаних неподалік населеного пункту Шуми розірвалися 11 мін калібру 82 мм. А о 9-й годині розпочався обстріл з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових іавтоматичних гранатометів такулеметів великого калібруопорних пунктів підрозділів Об’єднаних сил неподалік Оріхового, який тривав 40 хвилин.

Вгамувати окупантів вдалося вогнем з гранатометів та кулеметів", - йдеться в повідомленні.

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На Донецькому напрямку у нічний час російсько-окупаційні війська здійснили 2 вогневі провокації із використанням великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі Богданівки.

А поблизу Красногорівки з о пів на 6-ту ранку застосували міномет 120-го калібру, випустивши 20 мін.

Крім того, з автоматичного гранатомету, кулеметів та стрілецької зброї противник відкривав вогонь по військовослужбовцях Збройних Сил України, які виконують бойові завдання біля Павлополя.

"За поточну добу втрат серед українських захисників немає, втрати ворога уточнюються. Наші воїни тримають ситуацію під повним контролем і готові жорстко припиняти будь-які спроби противника її дестабілізувати.

Додам, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", - сказано в повідомленні.