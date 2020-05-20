У РФ за добу від COVID-19 померли рекордні 135 осіб. Кількість хворих перевищила 300 тис.
Станом на ранок 20 травня в Росії зареєстровано 8764 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, що на 499 випадків менше, ніж добу раніше. Загальна кількість інфікованих досягла 308 705 осіб.
Про це повідомляє оперативний штаб боротьби з вірусом, передає Цензор.НЕТ.
Найбільше хворих у Москві (+2699 осіб за останню добу), Підмосков'ї (+903), Красноярському краї (+504), Санкт-Петербурзі (+455), Нижньогородській (+257), Ростовській (+139), Ярославській (+ 135), Свердловській (+135), Калузькій (+118) та Брянській (+110) областях.
В цілому від COVID-19 у Росії померли 2972 людини. За день померли ще 135 осіб - це рекордний добовий показник за весь час з початку поширення COVID-19 в країні.
Одужали 85 392 людини (+9262 людини за останню добу). Як зазначає оперативний штаб, кількість виписаних після лікування від коронавірусу в Росії за добу вперше перевищила кількість хворих.
Всього в країні проведено понад 7,5 мільйона лабораторних досліджень на виявлення коронавірусу (+225,7 тисячі тестів за останню добу).
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Шо вакцину уже нашли, там же центр вирусологии "ВЕКТОР", который работал с коронавирусами.