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Новини Коронавірус і карантин
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У РФ за добу від COVID-19 померли рекордні 135 осіб. Кількість хворих перевищила 300 тис.

У РФ за добу від COVID-19 померли рекордні 135 осіб. Кількість хворих перевищила 300 тис.

Станом на ранок 20 травня в Росії зареєстровано 8764 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, що на 499 випадків менше, ніж добу раніше. Загальна кількість інфікованих досягла 308 705 осіб.

Про це повідомляє оперативний штаб боротьби з вірусом, передає Цензор.НЕТ.

Найбільше хворих у Москві (+2699 осіб за останню добу), Підмосков'ї (+903), Красноярському краї (+504), Санкт-Петербурзі (+455), Нижньогородській (+257), Ростовській (+139), Ярославській (+ 135), Свердловській (+135), Калузькій (+118) та Брянській (+110) областях.

В цілому від COVID-19 у Росії померли 2972 людини. За день померли ще 135 осіб - це рекордний добовий показник за весь час з початку поширення COVID-19 в країні.

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Одужали 85 392 людини (+9262 людини за останню добу). Як зазначає оперативний штаб, кількість виписаних після лікування від коронавірусу в Росії за добу вперше перевищила кількість хворих.

Всього в країні проведено понад 7,5 мільйона лабораторних досліджень на виявлення коронавірусу (+225,7 тисячі тестів за останню добу).

Автор: 

карантин (18172) росія (64926) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+2
В РФ за сутки от COVID-19 умерли рекордные 135 человек. Число заболевших превысило 300 тыс. - Цензор.НЕТ 1366
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20.05.2020 13:29
+1
Давайте уже на 1-е место в мире, кацы! Я в вас верю
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20.05.2020 13:14
+1
щоб нас порадувати.
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20.05.2020 15:14
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А що так мало? Треба робити кадрові висновки!
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20.05.2020 13:12 Відповісти
В РФ за сутки от COVID-19 умерли рекордные 135 человек. Число заболевших превысило 300 тыс. - Цензор.НЕТ 5655
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20.05.2020 13:29 Відповісти
Давайте уже на 1-е место в мире, кацы! Я в вас верю
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20.05.2020 13:14 Відповісти
В РФ за сутки от COVID-19 умерли рекордные 135 человек. Число заболевших превысило 300 тыс. - Цензор.НЕТ 1366
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20.05.2020 13:29 Відповісти
а дурантин в кацапстане жёстче... это я про его (дурантина) "эффективность"... противоэпидемическую. эффективность как способ делать мерзости под сомнение не ставлю ни на минуту.
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20.05.2020 13:15 Відповісти
Пойди обнимись с беларуским бацькой и его бразильским другом, может меньше станешь языком трепать
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20.05.2020 14:59 Відповісти
ну тупая же ты лахта!
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20.05.2020 15:12 Відповісти
визитку Яроша на больничках уже нашли?
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20.05.2020 13:16 Відповісти
Странно как-то, а по Новосибирску нет данных.
Шо вакцину уже нашли, там же центр вирусологии "ВЕКТОР", который работал с коронавирусами.
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20.05.2020 13:17 Відповісти
Реально в кацапии 30 тис заболевших и 3000 умерших в день.
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20.05.2020 13:28 Відповісти
Добре , що російські фашисти несуть втрати . Хороша новина .
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20.05.2020 14:15 Відповісти
для чого ця новина на українському ресурсі???
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20.05.2020 14:33 Відповісти
щоб нас порадувати.
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20.05.2020 15:14 Відповісти
 
 