У РФ за добу від COVID-19 померли рекордні 135 осіб. Кількість хворих перевищила 300 тис.

Станом на ранок 20 травня в Росії зареєстровано 8764 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, що на 499 випадків менше, ніж добу раніше. Загальна кількість інфікованих досягла 308 705 осіб.

Про це повідомляє оперативний штаб боротьби з вірусом, передає Цензор.НЕТ.

Найбільше хворих у Москві (+2699 осіб за останню добу), Підмосков'ї (+903), Красноярському краї (+504), Санкт-Петербурзі (+455), Нижньогородській (+257), Ростовській (+139), Ярославській (+ 135), Свердловській (+135), Калузькій (+118) та Брянській (+110) областях.

В цілому від COVID-19 у Росії померли 2972 людини. За день померли ще 135 осіб - це рекордний добовий показник за весь час з початку поширення COVID-19 в країні.

Також читайте: Смертність від COVID-19 серед медпрацівників у РФ у 16 разів вища, ніж в інших країнах, - ЗМІ

Одужали 85 392 людини (+9262 людини за останню добу). Як зазначає оперативний штаб, кількість виписаних після лікування від коронавірусу в Росії за добу вперше перевищила кількість хворих.

Всього в країні проведено понад 7,5 мільйона лабораторних досліджень на виявлення коронавірусу (+225,7 тисячі тестів за останню добу).