Зеленський про візит в Оман: Це була моя приватна поїздка, полетів туди до сім'ї і для кількох приватних зустрічей

Політ президента Зеленського в Оман був приватним візитом.

Про це він заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Це була моя приватна поїздка. ... У мене є сім'я, жива сім'я, живі діти, які полетіли в Оман просто на відпочинок. У них є можливість і повне право на це. У цьому немає ніякого секрету", - зазначив Зеленський.

За словами глави держави, у нього був великий план зустрічей на державному рівні на сході в різних країнах.

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"У нас в Омані не було навіть посла, у нас не було жодних стосунків: дипломатичних, інвестиційних з такими країнами", - підкреслив Зеленський.

Крім того, він розповів, що обговорював з нинішнім лідером Омана плани на майбутнє, призначення посла, інвестиції та їхній розмір.

Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом з родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.

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