Зеленський про візит в Оман: Це була моя приватна поїздка, полетів туди до сім'ї і для кількох приватних зустрічей
Політ президента Зеленського в Оман був приватним візитом.
Про це він заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.
"Це була моя приватна поїздка. ... У мене є сім'я, жива сім'я, живі діти, які полетіли в Оман просто на відпочинок. У них є можливість і повне право на це. У цьому немає ніякого секрету", - зазначив Зеленський.
За словами глави держави, у нього був великий план зустрічей на державному рівні на сході в різних країнах.
"У нас в Омані не було навіть посла, у нас не було жодних стосунків: дипломатичних, інвестиційних з такими країнами", - підкреслив Зеленський.
Крім того, він розповів, що обговорював з нинішнім лідером Омана плани на майбутнє, призначення посла, інвестиції та їхній розмір.
Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом з родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.
Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мнения 19-май, 23:279 3 432 0
Заявления чиновников ГПУ и ОП по ситуации с интервью Гиркин и Поклонськой только подтверждают что все это спланированная информационная операция. Как и ватные откровения "православных боксеров», которые скоро польются уже даже из утюга.
«Украинские спецслужбы», «Украинская прокуратура» подтвердила. Как они скоординировано возбудились то ...
Прежде чем нести эту чушь сначала докажите нам, что «украинские спецслужбы» и прокуратура вообще существуют.
Вот сайт Интерпола. Где там Гиркин, где Поклонская, где начальник ГШ РФ Герасимов, которого ГПУ назвала виновником Иловайская и Дебальцево?
Почему в Варшаве задерживали Тополь, в Италии в тюрьме сидит Маркив, а русские террористы раздают интервью украинским медиа?
«В Гаагу» вы передадите доказательства? Украина не ратифицировала Римский статут. Как и РФ.
Какая нахрен Гаага? Что вы несете? Кому вы лапшу на уши вешаете? Вы нам еще снова о «международную антипутинскую коалицию» на седьмом году войны расскажите.
«Компенсацию за оккупацию Крыма» уже выбили? И Крымский мост словесно уничтожили? А о «украинских спецслужбах» и «уголовных делах» будете нам рассказывать когда закроют хоть один канал из пула Медведчука и прекратят его деятельность в Украине. Или скупку украинской экономики российскими концернами.
Я уже не говорю о заочном осуждении Гиркина и Поклонськой в Украине (которое за семь лет можно было провести неоднократно).
Казкарi, бл#ть ...
P.S. Заставил себя посмотреть интервью с Гиркиным. Еще раз убедился что все ЭТО - часть операции по «сшиванию братских народов».
Если с Поклонськой - «очеловечивание врага», то это - снятие с РФ как с государства ответственности за развязывание войны в Донбассе.
Какая еще «флешка в Гаагу»?
Во-первых, никто там не выдвигал обвинения в адрес агрессора. Украина не ратифицировала Римский статут.
Во-вторых, а по сути что сказал Гиркин?
Путин в Украине его "не посылал», он «решил поехать сам». Боинг "сбила Украина». Оружие РФ «не поставляла» потому оружие «захватили в Украине».
Путин не поддержал идеи «по расширению« Новороссии ». Война в Украине «не агрессия, а гражданская». И так далее.
Причем ВСЕ ЭТО Гиркин уже говорил в интервью каналам РФ.
Почему нельзя взять это оттуда если уже кем-то овладела идея побыть прокурором в несуществующей «Украинской прокуратуре»?
Почему нельзя записать на флешку а в эфир не передавать?
Потому что мы имеем дело с наспех слепленной отмазкой (от людей, которые не ожидали такой реакции общества.).
«Признался Гиркин в убийстве украинских граждан»? Так он же подчеркнул, что это было «его решения» и «сверху ему никто этого не приказывал». И в чем ценность этого для доказательств против РФ?
Это как раз объяснение людям что «РФ-не агрессор». А просто «с каждой стороны были эксцессы».
«Мародеры - добробаты» с одной стороны и «одинокий злодей» Гиркин с другой. Давайте всех накажем, плюнем на могилы погибших и снова будем «братскими народами».
Добробаты - сажают. А Гиркин в розыск Интерпола даже не выставляют.
И последнее. «Врага надо знать в лицо» это ЧУШЬ. Враг должен быть без лица. Это аксиома любой войны!
И его надо уничтожать а не изучать в каком месте у него родинка на носу!
Именно этим и занимаются седьмой год ребята на передке.
И, именно им, вчера как раз нанесли очередной удар в спину информационным ножом.
5 января, пресс служба президента Украины сообщила, что Владимир Зеленский, после отдыха на горнолыжном курорте, планирует пробыть в госрезиденции Синегора как минимум до 9 января : "Не исключено, что глава государства продлит отдых до 10, 11 или 12 января".
Однако, по информации издания, после консультаций в Буковеле со своим шефом, олигархом Игорем Коломойским, в эти дни Владимир Зеленский собирался инкогнито посетить оффшорную юрисдикцию Оман. В поездке его сопровождал близкий друг и помощник, теневой министр МИД, Андрей Ермак. Султанат находится в черном списке ЕС и финансовых служб США, являясь тихой гаванью для хранения капиталов топ коррупционеров всего мира. Именно туда, на подставные счета, должны быть перечислены несколько миллиардов долларов, для принятия условий Москвы, по урегулированию кризиса в Донбассе, снятия антироссийских санкций, формального признания Крыма российским, и возобновления подачи днепровской воды уже этой весной, о чем свидетельствует начало ремонтных работ на объектах СКК в Крыму.
Так же, 8-9 января, в Турции, планировалась тайная встреча президентов России и Украины, при посредничестве Виктора Медведчука, куда Владимир Путин должен был прибыть на открытие газопровода "Турецкий поток". Для перелета Зеленского, кум президента России предоставил свой самолет.
Уже очевидно, какую то часть этих планов сорвала катастрофа украинского Боинга компании МАУ в Иране. Это не первый случай, когда капитуляцию Украины перед Путиным срывает форс-мажор.
"Это была моя частная поездка. ... У меня есть семья, живая семья, живые дети, которые полетели в Оман просто на отдых. Источник: https://censor.net/n3196757
Зеля, после твоей поездки , в некоторых семьях не все живые остались, и не все живые дети, тоже поехавшие на отдых.И похоже, твоя поездка как то при чем, что они погибли.
Явашвырок - "Я и не назначал кумовьёв и сослуживцев"
--------------
Как откосивший от армии может назначать армейских сослуживцев? У него в назначенцах сплошные сонеслуживцы, такие же инвалиды как он сам, не годные к прохождению строевой службы.
и будет тебе Оман на параше..
- а семья откуда там взялась?
- я привез!
- зачем?
- шо бы к ним прилететь!
брехло.
ХЗ как это
это уже четвертая версия одной брехни...
ибо такие нестыковки, вернее откровенная ложь и попытки выкрутиться, прикрывают нечто большее, чем просто семейный отдых.... ибо семейный отдых как и частный визит еще никто не запрещал
шмаркля и сейчас врет. оно ж не может сообщить свои благодарным ЗеБилам, что ездило отдохнуть за гос.счет в шестой раз за 8 месяцев, а заодно и повстречаться со своими гэбешными кураторами, потереть за слив Украины на их, кремлядьсских условиях . шмаркля ведь для всех отдыхала тогда в украинском Буковеле.
а когда рашистская помойка страна.уэй слила фотки осла на отдыхе в Омане, это было так неожиданно и коварно со стороны его кремлевских кураторов, что шмаркля и его окружение квартальных прохиндеев и авантюристов не договорившись о единой версии, врали и сейчас продолжают врать каждый на свой лад.
для ряда частных встреч? с кем? с кураторами из обосРахи? еще и за счет бюджета?
а Вы заметили, как его корежит, как оно кривит свою размордевшую за год ************* рожу? это кокс, антидепресанты? кривит от того, что тяжело нормально изъяснятся государственным, украинским языком? или все вместе?
ЗеБiли, тупi хахли-малоросси, саме на це Ви i заслуговуєте.
шмаркля вже не тiльки сцить вам в очi, а ще й сере вам на голову.
необразованными людьми.
Поэтому всегда на выборах победит кандидат "от телевизора", а по сути - кандидат от московии. Питання лише в тому, як розірвати це коло "в законній спосіб".
ЗЕ родственник Патрушева?
ах, если бы ложь выбивала зубы !!! (с)
але ж як всім добре відомо лідер Оману в той час перебував в лікарні в тяжкому стані й жодних зустрічей з ним не проводилось.
відповідно обговорювати із ним будь-що було неможливим.
чергова брехня, чергова схавана брехня. але це ж зеленське - найчесніше, найтакежякми, найвеличніше... ох, ***.
наглая ложь))))
Фунт конечно не первый номер в списке , но и Оманский Риал не последний.
https://ru.fxssi.com/top-10-samyx-dorogix-valyut-mira