УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9091 відвідувач онлайн
Новини Рік Зеленського
5 136 72

Зеленський про візит в Оман: Це була моя приватна поїздка, полетів туди до сім'ї і для кількох приватних зустрічей

Зеленський про візит в Оман: Це була моя приватна поїздка, полетів туди до сім'ї і для кількох приватних зустрічей

Політ президента Зеленського в Оман був приватним візитом.

Про це він заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Це була моя приватна поїздка. ... У мене є сім'я, жива сім'я, живі діти, які полетіли в Оман просто на відпочинок. У них є можливість і повне право на це. У цьому немає ніякого секрету", - зазначив Зеленський.

За словами глави держави, у нього був великий план зустрічей на державному рівні на сході в різних країнах.

Також читайте: Зеленський не зобов'язаний декларувати витрати на поїздку в Оман, - глава НАЗК Новіков

"У нас в Омані не було навіть посла, у нас не було жодних стосунків: дипломатичних, інвестиційних з такими країнами", - підкреслив Зеленський.

Крім того, він розповів, що обговорював з нинішнім лідером Омана плани на майбутнє, призначення посла, інвестиції та їхній розмір.

Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом з родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.

Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) Оман (80)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+32
Зеленский о визите в Оман: Это была моя частная поездка, полетел туда к семье и для ряда частных встреч - Цензор.НЕТ 8136
показати весь коментар
20.05.2020 13:13
+28
Вот сайт Интерпола. Где там Гиркин, где Поклонская? Сказочники, б # @ ть ...
Мнения 19-май, 23:279 3 432 0

Заявления чиновников ГПУ и ОП по ситуации с интервью Гиркин и Поклонськой только подтверждают что все это спланированная информационная операция. Как и ватные откровения "православных боксеров», которые скоро польются уже даже из утюга.

«Украинские спецслужбы», «Украинская прокуратура» подтвердила. Как они скоординировано возбудились то ...

Прежде чем нести эту чушь сначала докажите нам, что «украинские спецслужбы» и прокуратура вообще существуют.

Вот сайт Интерпола. Где там Гиркин, где Поклонская, где начальник ГШ РФ Герасимов, которого ГПУ назвала виновником Иловайская и Дебальцево?

Почему в Варшаве задерживали Тополь, в Италии в тюрьме сидит Маркив, а русские террористы раздают интервью украинским медиа?

«В Гаагу» вы передадите доказательства? Украина не ратифицировала Римский статут. Как и РФ.

Какая нахрен Гаага? Что вы несете? Кому вы лапшу на уши вешаете? Вы нам еще снова о «международную антипутинскую коалицию» на седьмом году войны расскажите.

«Компенсацию за оккупацию Крыма» уже выбили? И Крымский мост словесно уничтожили? А о «украинских спецслужбах» и «уголовных делах» будете нам рассказывать когда закроют хоть один канал из пула Медведчука и прекратят его деятельность в Украине. Или скупку украинской экономики российскими концернами.

Я уже не говорю о заочном осуждении Гиркина и Поклонськой в ​​Украине (которое за семь лет можно было провести неоднократно).

Казкарi, бл#ть ...

P.S. Заставил себя посмотреть интервью с Гиркиным. Еще раз убедился что все ЭТО - часть операции по «сшиванию братских народов».

Если с Поклонськой - «очеловечивание врага», то это - снятие с РФ как с государства ответственности за развязывание войны в Донбассе.

Какая еще «флешка в Гаагу»?

Во-первых, никто там не выдвигал обвинения в адрес агрессора. Украина не ратифицировала Римский статут.

Во-вторых, а по сути что сказал Гиркин?

Путин в Украине его "не посылал», он «решил поехать сам». Боинг "сбила Украина». Оружие РФ «не поставляла» потому оружие «захватили в Украине».

Путин не поддержал идеи «по расширению« Новороссии ». Война в Украине «не агрессия, а гражданская». И так далее.

Причем ВСЕ ЭТО Гиркин уже говорил в интервью каналам РФ.

Почему нельзя взять это оттуда если уже кем-то овладела идея побыть прокурором в несуществующей «Украинской прокуратуре»?

Почему нельзя записать на флешку а в эфир не передавать?

Потому что мы имеем дело с наспех слепленной отмазкой (от людей, которые не ожидали такой реакции общества.).

«Признался Гиркин в убийстве украинских граждан»? Так он же подчеркнул, что это было «его решения» и «сверху ему никто этого не приказывал». И в чем ценность этого для доказательств против РФ?

Это как раз объяснение людям что «РФ-не агрессор». А просто «с каждой стороны были эксцессы».

«Мародеры - добробаты» с одной стороны и «одинокий злодей» Гиркин с другой. Давайте всех накажем, плюнем на могилы погибших и снова будем «братскими народами».

Добробаты - сажают. А Гиркин в розыск Интерпола даже не выставляют.

И последнее. «Врага надо знать в лицо» это ЧУШЬ. Враг должен быть без лица. Это аксиома любой войны!

И его надо уничтожать а не изучать в каком месте у него родинка на носу!

Именно этим и занимаются седьмой год ребята на передке.

И, именно им, вчера как раз нанесли очередной удар в спину информационным ножом.
показати весь коментар
20.05.2020 13:12
+28
Сеанс уроофтальмологии во всей красе....
показати весь коментар
20.05.2020 13:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот сайт Интерпола. Где там Гиркин, где Поклонская? Сказочники, б # @ ть ...
Мнения 19-май, 23:279 3 432 0

Заявления чиновников ГПУ и ОП по ситуации с интервью Гиркин и Поклонськой только подтверждают что все это спланированная информационная операция. Как и ватные откровения "православных боксеров», которые скоро польются уже даже из утюга.

«Украинские спецслужбы», «Украинская прокуратура» подтвердила. Как они скоординировано возбудились то ...

Прежде чем нести эту чушь сначала докажите нам, что «украинские спецслужбы» и прокуратура вообще существуют.

Вот сайт Интерпола. Где там Гиркин, где Поклонская, где начальник ГШ РФ Герасимов, которого ГПУ назвала виновником Иловайская и Дебальцево?

Почему в Варшаве задерживали Тополь, в Италии в тюрьме сидит Маркив, а русские террористы раздают интервью украинским медиа?

«В Гаагу» вы передадите доказательства? Украина не ратифицировала Римский статут. Как и РФ.

Какая нахрен Гаага? Что вы несете? Кому вы лапшу на уши вешаете? Вы нам еще снова о «международную антипутинскую коалицию» на седьмом году войны расскажите.

«Компенсацию за оккупацию Крыма» уже выбили? И Крымский мост словесно уничтожили? А о «украинских спецслужбах» и «уголовных делах» будете нам рассказывать когда закроют хоть один канал из пула Медведчука и прекратят его деятельность в Украине. Или скупку украинской экономики российскими концернами.

Я уже не говорю о заочном осуждении Гиркина и Поклонськой в ​​Украине (которое за семь лет можно было провести неоднократно).

Казкарi, бл#ть ...

P.S. Заставил себя посмотреть интервью с Гиркиным. Еще раз убедился что все ЭТО - часть операции по «сшиванию братских народов».

Если с Поклонськой - «очеловечивание врага», то это - снятие с РФ как с государства ответственности за развязывание войны в Донбассе.

Какая еще «флешка в Гаагу»?

Во-первых, никто там не выдвигал обвинения в адрес агрессора. Украина не ратифицировала Римский статут.

Во-вторых, а по сути что сказал Гиркин?

Путин в Украине его "не посылал», он «решил поехать сам». Боинг "сбила Украина». Оружие РФ «не поставляла» потому оружие «захватили в Украине».

Путин не поддержал идеи «по расширению« Новороссии ». Война в Украине «не агрессия, а гражданская». И так далее.

Причем ВСЕ ЭТО Гиркин уже говорил в интервью каналам РФ.

Почему нельзя взять это оттуда если уже кем-то овладела идея побыть прокурором в несуществующей «Украинской прокуратуре»?

Почему нельзя записать на флешку а в эфир не передавать?

Потому что мы имеем дело с наспех слепленной отмазкой (от людей, которые не ожидали такой реакции общества.).

«Признался Гиркин в убийстве украинских граждан»? Так он же подчеркнул, что это было «его решения» и «сверху ему никто этого не приказывал». И в чем ценность этого для доказательств против РФ?

Это как раз объяснение людям что «РФ-не агрессор». А просто «с каждой стороны были эксцессы».

«Мародеры - добробаты» с одной стороны и «одинокий злодей» Гиркин с другой. Давайте всех накажем, плюнем на могилы погибших и снова будем «братскими народами».

Добробаты - сажают. А Гиркин в розыск Интерпола даже не выставляют.

И последнее. «Врага надо знать в лицо» это ЧУШЬ. Враг должен быть без лица. Это аксиома любой войны!

И его надо уничтожать а не изучать в каком месте у него родинка на носу!

Именно этим и занимаются седьмой год ребята на передке.

И, именно им, вчера как раз нанесли очередной удар в спину информационным ножом.
показати весь коментар
20.05.2020 13:12 Відповісти
Гиркин был объявлен в розыск СБУ лет пять назад, а может - 4 года, после того, как собрали доказательства, а в международный розыск подало, сотрудничавшее с Украиной до Цемаха, расследование по MH17...
показати весь коментар
20.05.2020 13:43 Відповісти
Бегал к проктологу видать после ряда встреч
показати весь коментар
20.05.2020 13:12 Відповісти
Зеленский о визите в Оман: Это была моя частная поездка, полетел туда к семье и для ряда частных встреч - Цензор.НЕТ 8136
показати весь коментар
20.05.2020 13:13 Відповісти
"Коммерсантъ", Москва, 09.01.20.
5 января, пресс служба президента Украины сообщила, что Владимир Зеленский, после отдыха на горнолыжном курорте, планирует пробыть в госрезиденции Синегора как минимум до 9 января : "Не исключено, что глава государства продлит отдых до 10, 11 или 12 января".
Однако, по информации издания, после консультаций в Буковеле со своим шефом, олигархом Игорем Коломойским, в эти дни Владимир Зеленский собирался инкогнито посетить оффшорную юрисдикцию Оман. В поездке его сопровождал близкий друг и помощник, теневой министр МИД, Андрей Ермак. Султанат находится в черном списке ЕС и финансовых служб США, являясь тихой гаванью для хранения капиталов топ коррупционеров всего мира. Именно туда, на подставные счета, должны быть перечислены несколько миллиардов долларов, для принятия условий Москвы, по урегулированию кризиса в Донбассе, снятия антироссийских санкций, формального признания Крыма российским, и возобновления подачи днепровской воды уже этой весной, о чем свидетельствует начало ремонтных работ на объектах СКК в Крыму.
Так же, 8-9 января, в Турции, планировалась тайная встреча президентов России и Украины, при посредничестве Виктора Медведчука, куда Владимир Путин должен был прибыть на открытие газопровода "Турецкий поток". Для перелета Зеленского, кум президента России предоставил свой самолет.
Уже очевидно, какую то часть этих планов сорвала катастрофа украинского Боинга компании МАУ в Иране. Это не первый случай, когда капитуляцию Украины перед Путиным срывает форс-мажор.
показати весь коментар
20.05.2020 13:46 Відповісти
Зеленський про візит в Оман: Це була моя приватна поїздка, полетів туди до сім'ї і для кількох приватних зустрічей - Цензор.НЕТ 4704
показати весь коментар
20.05.2020 15:23 Відповісти
о, фото потужного папередника.
показати весь коментар
20.05.2020 16:03 Відповісти
Відвіз в Обман півказни. Хто ж про таке правду скаже?
показати весь коментар
20.05.2020 13:13 Відповісти
Зеленский почти сутки возвращался из Омана после авиакатастрофы самолета МАУ в Иране
"Это была моя частная поездка. ... У меня есть семья, живая семья, живые дети, которые полетели в Оман просто на отдых. Источник: https://censor.net/n3196757
Зеля, после твоей поездки , в некоторых семьях не все живые остались, и не все живые дети, тоже поехавшие на отдых.И похоже, твоя поездка как то при чем, что они погибли.
показати весь коментар
20.05.2020 13:32 Відповісти
Сеанс уроофтальмологии во всей красе....
показати весь коментар
20.05.2020 13:13 Відповісти
Журналист - "Вы критиковали назначения на должности кумовьёв, армейских сослуживцев и т.д."

Явашвырок - "Я и не назначал кумовьёв и сослуживцев"
--------------
Как откосивший от армии может назначать армейских сослуживцев? У него в назначенцах сплошные сонеслуживцы, такие же инвалиды как он сам, не годные к прохождению строевой службы.
показати весь коментар
20.05.2020 13:13 Відповісти
как они с таким плоскостопием государством управляют - не понимаю...
показати весь коментар
20.05.2020 15:03 Відповісти
сразу после окончания президентских полномочий, Зеленского посадят за державну зраду..
и будет тебе Оман на параше..
показати весь коментар
20.05.2020 13:14 Відповісти
Я бы советовал сделать это гораздо раньше. Иначе не будет державной зрады, потому что и державы не будет.
показати весь коментар
20.05.2020 13:20 Відповісти
А хотелось бы, чтобы это случилось уже вчера
показати весь коментар
20.05.2020 13:59 Відповісти
Зебилы, тут самое время про Мальдивы что то написать))))
показати весь коментар
20.05.2020 13:15 Відповісти
у них же память как у курицы. по 1+1 не говорили две недели, уже и не было никаких говен по поводу мальдив.
показати весь коментар
20.05.2020 13:34 Відповісти
А хотелось бы, чтобы это случилось уже вчера
показати весь коментар
20.05.2020 13:58 Відповісти
извиняюсь, не туда вставил
показати весь коментар
20.05.2020 14:01 Відповісти
Так Порошенко ж не к семье тогда летал... У него ж, если судить из логики комментирования подобных вояжей Зеленским, ни семьи, ни детей...
показати весь коментар
20.05.2020 16:09 Відповісти
То есть Порошенко не мог полететь как частное лицо в отпуск на море с семьей, а этот может?
показати весь коментар
20.05.2020 13:15 Відповісти
ХавайТЕ. А взагалі вже навіть не смішно.
показати весь коментар
20.05.2020 13:16 Відповісти
Приватна зустріч з Патрушевим,що на приватному літаку привіз показати приватний компромат і приватно запропонував приватний мільярдик за приватне керування країною Єрмаком.
показати весь коментар
20.05.2020 13:17 Відповісти
- пАлетел в Оман к семье.
- а семья откуда там взялась?
- я привез!
- зачем?
- шо бы к ним прилететь!
показати весь коментар
20.05.2020 13:17 Відповісти
Эта пять!!!!!!!!!
показати весь коментар
20.05.2020 13:54 Відповісти
++++++Не шото не то + отак.
показати весь коментар
20.05.2020 14:19 Відповісти
ну а рассказывали же совершенно другое.
брехло.
показати весь коментар
20.05.2020 13:17 Відповісти
Тобто, ти барига і бізнес на краві?
показати весь коментар
20.05.2020 13:18 Відповісти
Может кто-нидь объяснит мне, почему в Оман можно, а на Мальдивы нельзя?
показати весь коментар
20.05.2020 13:18 Відповісти
На Мальдивы тока барiгы летают.
показати весь коментар
20.05.2020 13:22 Відповісти
Во время военных действий,любой президент и семья должны отдыхать внутри страны.
показати весь коментар
20.05.2020 13:29 Відповісти
Где это написано?
показати весь коментар
20.05.2020 13:45 Відповісти
На лбу у себя напиши и иди сажать бульбу.
показати весь коментар
20.05.2020 13:51 Відповісти
У тебя написано на лбу - "Зе!", ещё какой-то диагноз нужен?
показати весь коментар
20.05.2020 13:52 Відповісти
Зеленский о визите в Оман: Это была моя частная поездка, полетел туда к семье и для ряда частных встреч - Цензор.НЕТ 357
показати весь коментар
20.05.2020 13:48 Відповісти
Можно. Патамуша в оман летел к семье, которая туда прилетела вместе с ним.
ХЗ как это
показати весь коментар
20.05.2020 14:12 Відповісти
яке самозакохане й амбіційне, зажерливе і лицемірне гімно цей ваш зеленський!
показати весь коментар
20.05.2020 13:18 Відповісти
блин! да сядьте вы уже рядком и придумайте одну стройную легенду ладком... ))))
это уже четвертая версия одной брехни...
показати весь коментар
20.05.2020 13:18 Відповісти
Тогда им придется нанять того кто умеет думать.
показати весь коментар
20.05.2020 13:23 Відповісти
придется...
ибо такие нестыковки, вернее откровенная ложь и попытки выкрутиться, прикрывают нечто большее, чем просто семейный отдых.... ибо семейный отдых как и частный визит еще никто не запрещал
показати весь коментар
20.05.2020 13:27 Відповісти
А зачем тогда были сказки о деловом полете за инвестициями? Зачем какие то тайны вокруг маршрута и средств передвижений. Зачем невнятные отмазки об оплате вояжа. Если все так просто - поехал позагорать.
показати весь коментар
20.05.2020 13:19 Відповісти
потому как, оно и его окружение врало каждый раз, когда что-либо говорило о путешествии осла в Оман.
шмаркля и сейчас врет. оно ж не может сообщить свои благодарным ЗеБилам, что ездило отдохнуть за гос.счет в шестой раз за 8 месяцев, а заодно и повстречаться со своими гэбешными кураторами, потереть за слив Украины на их, кремлядьсских условиях . шмаркля ведь для всех отдыхала тогда в украинском Буковеле.
а когда рашистская помойка страна.уэй слила фотки осла на отдыхе в Омане, это было так неожиданно и коварно со стороны его кремлевских кураторов, что шмаркля и его окружение квартальных прохиндеев и авантюристов не договорившись о единой версии, врали и сейчас продолжают врать каждый на свой лад.
показати весь коментар
20.05.2020 13:32 Відповісти


для ряда частных встреч? с кем? с кураторами из обосРахи? еще и за счет бюджета?

а Вы заметили, как его корежит, как оно кривит свою размордевшую за год ************* рожу? это кокс, антидепресанты? кривит от того, что тяжело нормально изъяснятся государственным, украинским языком? или все вместе?

ЗеБiли, тупi хахли-малоросси, саме на це Ви i заслуговуєте.
шмаркля вже не тiльки сцить вам в очi, а ще й сере вам на голову.
показати весь коментар
20.05.2020 13:20 Відповісти
ссить реально...- розуміе , що ще все попереду...
показати весь коментар
20.05.2020 13:23 Відповісти
Зеленский о визите в Оман: Это была моя частная поездка, полетел туда к семье и для ряда частных встреч - Цензор.НЕТ 8197
показати весь коментар
20.05.2020 13:20 Відповісти
про Патрушева забув...- але кАцапи та ЦРУ памятають - напевне ще не час...
показати весь коментар
20.05.2020 13:22 Відповісти
Простите, что помешал вам деньги прятать...

Зеленский о визите в Оман: Это была моя частная поездка, полетел туда к семье и для ряда частных встреч - Цензор.НЕТ 1681
показати весь коментар
20.05.2020 13:24 Відповісти
Логіка. Зеленський вважає, що зниження цін на нафту та газ то його заслуга, а те що міст обвалився і фура впала то ні
показати весь коментар
20.05.2020 13:24 Відповісти
В стране с многократно уничтоженной элитой, 80% граждан являются малограмотными и
необразованными людьми.
Поэтому всегда на выборах победит кандидат "от телевизора", а по сути - кандидат от московии. Питання лише в тому, як розірвати це коло "в законній спосіб".
показати весь коментар
20.05.2020 13:27 Відповісти
Если это была частная поездка, то почему самолет для обратного вылета был предоставлен государству Украина ( как свидетельствует ответ Новикова НАПК"что самолет был предоставлен Оманом для государства Украина. Заметьте, это не был подарок и не услуга конкретному лицу"Источник: https://censor.net/n3190936 ), а не частному лицу зеленскому?
показати весь коментар
20.05.2020 13:33 Відповісти
Зеленский о визите в Оман: Это была моя частная поездка, полетел туда к семье и для ряда частных встреч - Цензор.НЕТ 8179
показати весь коментар
20.05.2020 13:47 Відповісти
У ЗЕ в Омане семья?
ЗЕ родственник Патрушева?
показати весь коментар
20.05.2020 13:34 Відповісти
продолжает писдеть
показати весь коментар
20.05.2020 13:35 Відповісти
А у президента можуть бути приватні зустрічі, тим більше за кордоном?
показати весь коментар
20.05.2020 13:37 Відповісти
***
ах, если бы ложь выбивала зубы !!! (с)
показати весь коментар
20.05.2020 13:37 Відповісти
Врет! Я бы даже сказал - п..дит! (с)
показати весь коментар
20.05.2020 13:47 Відповісти
Ложь, сказанная неоднократно становится правдой. (с)
показати весь коментар
20.05.2020 13:47 Відповісти
Боже зеля какой же ты Гандон, я тебя не выбирал и ты не мой президент, но блд как же нам за тебя стыдно.
показати весь коментар
20.05.2020 13:57 Відповісти
Если он полетел туда частным порядком - то почему (по утверждению АП) платил Оман?
показати весь коментар
20.05.2020 13:57 Відповісти
Президент не меняет свои традиции. Как всегда ,воплощение красноречия,остроумия,логики и конкретики.)) Вывод один -" крокодил не ловится,не растет кокос",а виной всему вирус и Порошенко!
показати весь коментар
20.05.2020 13:58 Відповісти
обговорював з нинішнім лідером Омана плани на майбутнє, призначення посла, інвестиції та їхній розмір Джерело: https://censor.net/ua/n3196757
але ж як всім добре відомо лідер Оману в той час перебував в лікарні в тяжкому стані й жодних зустрічей з ним не проводилось.
відповідно обговорювати із ним будь-що було неможливим.
чергова брехня, чергова схавана брехня. але це ж зеленське - найчесніше, найтакежякми, найвеличніше... ох, ***.
показати весь коментар
20.05.2020 14:06 Відповісти
Шо воно меле...
показати весь коментар
20.05.2020 14:16 Відповісти
моника, ты языком не трепи, а предьяви платежки, в том числе и за охранников..)))
наглая ложь))))
показати весь коментар
20.05.2020 14:30 Відповісти
Боже, і оце брехло наш президент? Хто його назначив? Де ці дебіли?
показати весь коментар
20.05.2020 14:31 Відповісти
Твої приватні поїздки були, коли ти був у "кварталі", а зараз ти президент 40 млн. країни і твоя приватність стала публічною.
показати весь коментар
20.05.2020 15:37 Відповісти
Зеленський про візит в Оман: Це була моя приватна поїздка, полетів туди до сім'ї і для кількох приватних зустрічей - Цензор.НЕТ 8843
показати весь коментар
20.05.2020 15:38 Відповісти
Тогда два вопроса. Сколько оманцы уже инвестировали после разговора, и появился ли там посол?
показати весь коментар
20.05.2020 18:02 Відповісти
Какое оно чмо недоделанное ***** лучше возле дерьма находиться чем иметь вот такое гамно президентом
показати весь коментар
20.05.2020 21:29 Відповісти
#Зеленський

Фунт конечно не первый номер в списке , но и Оманский Риал не последний.

https://ru.fxssi.com/top-10-samyx-dorogix-valyut-mira

показати весь коментар
25.10.2021 20:47 Відповісти
 
 