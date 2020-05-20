Зеленський: "Про Порошенка і Байдена - це не останній дзвінок, який побачать українці. Генпрокурор розслідуватиме заяву Деркача"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що покарання для його попередника Петра Порошенка ще попереду.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується вироку пану Порошенку ... Я впевнений, що все це ще попереду. Ви ж бачили і вчорашній скандал. Я думаю, вони так керували державою, що їх чекає дуже багато різних пригод і різних вироків. Не хочу про це говорити, тому що це повноваження не мої, а вирок - це суд", - заявив Зеленський.

"Про Порошенка і Байдена, так, я чув, я прокоментую. Думаю, це не останній дзвінок, який побачать українці. Реагувати повинна прокуратура, правоохоронні органи. Генеральний прокурор України ще вчора зареєструвала кримінальне провадження за заявою депутата Деркача. Будуть розслідувати", - сказав президент.

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Як відомо, 19 травня нардеп Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка. В "Європейській солідарності" Петра Порошенка назвали це "російською провокацією", а записи "сфабрикованими фрагментами".