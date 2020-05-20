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Новини Рік Зеленського
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Зеленський: "Про Порошенка і Байдена - це не останній дзвінок, який побачать українці. Генпрокурор розслідуватиме заяву Деркача"

Зеленський:

Президент України Володимир Зеленський заявив, що покарання для його попередника Петра Порошенка ще попереду.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується вироку пану Порошенку ... Я впевнений, що все це ще попереду. Ви ж бачили і вчорашній скандал. Я думаю, вони так керували державою, що їх чекає дуже багато різних пригод і різних вироків. Не хочу про це говорити, тому що це повноваження не мої, а вирок - це суд", - заявив Зеленський.

"Про Порошенка і Байдена, так, я чув, я прокоментую. Думаю, це не останній дзвінок, який побачать українці. Реагувати повинна прокуратура, правоохоронні органи. Генеральний прокурор України ще вчора зареєструвала кримінальне провадження за заявою депутата Деркача. Будуть розслідувати", - сказав президент.

Також читайте: Україна руками кагебіста Деркача залізла в міжнародний скандал, пов'язаний із передвиборчою бійкою двох американських кандидатів, - Сакварелідзе

Як відомо, 19 травня нардеп Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка. В "Європейській солідарності" Петра Порошенка назвали це "російською провокацією", а записи "сфабрикованими фрагментами".

Автор: 

Байден Джо (2886) Зеленський Володимир (23775) Порошенко Петро (15169)


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Топ коментарі
+36
Если Байден станет президентом, тебя же закопают.
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20.05.2020 13:41
+32
необучаемый...

опять же обосрешься как с Шереметом. сегодня как вошь под ногтем крутился когда его бигус прижал как крысу в угол
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20.05.2020 13:45
+28
Ты можешь ожидать - в надежде НАСЫПАТЬ СОЛИ НА ХВОСТ))
Дырку от бублика вы получите, а не Порошенко,
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20.05.2020 13:44
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20.05.2020 13:39 Відповісти
А "пленки Ермака"?!?! Какое-то г-н Президент у Вас ооо-чччень разное отношение к пленкам... Если пленки о Ваших корешах, то тут можно их не замечать, уничижительно отзываться о заявителе и, апогей реакции - сослаться на компетенцию "в доску своего Генпрокурора", которая по Вашему отношению к двум пленкам точно поняла, какой ход дать КАЖДОЙ из них. И ход этот будет диаметрально противоположный. Как там : "Друзьям - все. Врагам - закон".
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20.05.2020 15:59 Відповісти
Если Байден станет президентом, тебя же закопают.
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20.05.2020 13:41 Відповісти
А что там такого сказал Порошенко? Он как глава державы вел нормальные переговоры.
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20.05.2020 13:48 Відповісти
да это Деркач камикадзе, его используют как таран
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20.05.2020 14:09 Відповісти
Трамп выдержал паузу и отомстил....
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20.05.2020 13:41 Відповісти
Отомстил чем? Компромат в этих записях только в больных головах зедебилов
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20.05.2020 13:55 Відповісти
Ну просто ска феерический болбо...б.
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20.05.2020 13:42 Відповісти
Це не останній дзвінок, який побачать українці, - Зеленський про плівки Деркача - Цензор.НЕТ 9526
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20.05.2020 14:13 Відповісти
Не бери такого тяжелого, Вова. Ты не просто пукнешь...
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20.05.2020 13:43 Відповісти
вова до ростова можна не встигнути, до герцлії з усім нажитим теж
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20.05.2020 13:43 Відповісти
ЧТО ОНО НЕСЁТ! Мама осознаёт, какого дол..ба она с папой зачали и вырастили?
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20.05.2020 13:43 Відповісти
нет. нечем.
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20.05.2020 13:56 Відповісти
Интересно,а откуда запись! Что в туалете подслушал!
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20.05.2020 13:44 Відповісти
из государственного архива, к которому не должно быть доступа никому лишнему

а иначе какая ж это Держава, если российский шпион Деркач ими пользуется.
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20.05.2020 18:06 Відповісти
Ты можешь ожидать - в надежде НАСЫПАТЬ СОЛИ НА ХВОСТ))
Дырку от бублика вы получите, а не Порошенко,
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20.05.2020 13:44 Відповісти
А откуда он знает? деркач ему лично сказал? Или путлер?
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20.05.2020 13:45 Відповісти
необучаемый...

опять же обосрешься как с Шереметом. сегодня как вошь под ногтем крутился когда его бигус прижал как крысу в угол
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20.05.2020 13:45 Відповісти
А что там такого сказал Порошенко? Он как глава державы вел нормальные переговоры.
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20.05.2020 13:47 Відповісти
А наказания для зермака нет.
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20.05.2020 13:47 Відповісти
...вальдемар, ты полный дебил - нормальные люди звонок СЛЫШАТ!
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20.05.2020 13:52 Відповісти
А судьи ХТО ? В 1984 году поступил в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5 Харьковское высшее военное командно-инженерное училище , которое окончил в 1989 году со специальностью «инженер-механик».
С 1989 по 1990 год проходил службу в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Ракетных войсках стратегического назначения на ТРБ (технической ракетной базе) Первомайской дивизии РВСН, нёс боевое дежурство.
В 1990-1993 годы - слушатель Академии Министерства безопасности России, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82 юрист . Дипломная работа «Организация и проведение встреч с негласной агентурой»;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%87,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2]
Работал оперуполномоченным в Управлении https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%91%D0%A3 СБУ в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Днепропетровской области , заместителем директора ассоциации «Приднепровье», которая занималась наладкой кооперации предприятий единого технологического цикла.
С 1994 по 1996 год был заместителем руководителя Контрольной службы президента Украины.
С 1996 по 1997 год - консультант президента Украины по внешнеэкономическим вопросам.
С 1997 по 1998 год был первым помощником Премьер-министра Украины.
В 1998 году был избран народным депутатом Верховной Рады Украины III созыва по мажоритарному округу (Глуховский, Путивльский, Кролевецкий, Ямпольский, С.-Будский районы Сумщины) народный депутат Украины IV, V, VI созывов.;
Во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F Оранжевой революции подконтрольный Андрею Деркачу медиахолдинг, куда входит в том числе и радиотелекомпания «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB,_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Эра », поддержал оппозициюhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%87,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] .
С 2006 года - президент Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», генеральный директор государственного концерна «Укратомпром».
В 2010 году Священный Синод Русской Православной Церкви ввёл Андрея Деркача в состав Межсоборного присутствия РПЦ.
С 2011 по 2013 годы возглавлял на общественных началах группу советников Премьер-министра Украины. Кандидат юридических наук, доцент https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F Киевской Духовной академии и семинарии Украинской Православной Церкви Московского патриархата.
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20.05.2020 13:52 Відповісти
деркач - звичайна гебешная консерва, а москальский сатанат РПЦ-КДБ через"У"ПЦ МП, свою філію в Україні, вербує агентів та перетворює українців на хАхлів-малороссів.
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20.05.2020 13:58 Відповісти
Тобто ти зьозьо їх і злив?
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20.05.2020 13:53 Відповісти
"Про Порошенко и Байдена, да, я слышал, я прокомментирую. Думаю, это не последний звонок, который увидят украинцы.
Криворожский шлемазл в курсе, что звонки обычно слушают, а не смотрят на них???

ЗЫ. Дебил, блд...
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20.05.2020 13:53 Відповісти
вообще то нормальные люди звонки слышат а вова его видит ...
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20.05.2020 13:54 Відповісти
Под кайфом он не только звонки видит, но и щупает их за вымя.
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20.05.2020 14:28 Відповісти
"..... у нас имеется лишь две возможности: или так называемые «художники» видят окружающее действительно так странно и верят в то, что они изображают мир правильно - тогда требуется только определить, являются ли их дефекты зрения повреждениями механического характера или они наследственны."

Алоизыч о художниках "дегенеративного искусства"
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20.05.2020 18:26 Відповісти
Шоу крутить умеете, это да.
Работать на должностях слабо?
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20.05.2020 13:58 Відповісти
Если Байден станет президентом, то бубочке жопа.
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20.05.2020 13:58 Відповісти
Очень надеюсь, что в Гуантанамо на него и и Беню двухместная камера зарезервирована
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20.05.2020 14:02 Відповісти
будут намаз вместе делать, там исламских террористов прорва
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20.05.2020 18:07 Відповісти
https://censor.net/n3196760 - там и видео есть, а не только записи разговором... Оно наговорило уже на пару сроков.
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20.05.2020 14:00 Відповісти
Т.е. зе-падла расписалась в том, что вместе с фсбэшными рыгами копает под Пороха, который вытащил Украину из пасти рашки в 2014-м?
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20.05.2020 14:01 Відповісти
А что, кто то сомневался?
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20.05.2020 15:16 Відповісти
вот же ж придурок! звонок можно услышать. увидеть его нихрена не получится! Он что, глазами слышит, а ушами видит? А чем он тогда ест? а чем нюхает?
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20.05.2020 14:04 Відповісти
А играет чем?
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20.05.2020 14:14 Відповісти
Я знаю чем он думает.
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20.05.2020 15:03 Відповісти
за жизнь Деркача можно будет не много дать в будущем
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20.05.2020 14:05 Відповісти
*Это не последний звонок, который увидят украинцы, - Зеленский о пленках Деркача*

И не последняя картинка которую они услышат
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20.05.2020 14:07 Відповісти
то, что дурень уже один раз обосрался в Белом Доме - это его ничему не учит, дурака жизнь не учит даже на собственных ошибках. Зеленый Дурак у власти в Украине, маємо, що маємо
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20.05.2020 14:12 Відповісти
То це признання Янелоха, що він у змові з фуйлом?
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20.05.2020 14:14 Відповісти
За це ми власне і голосували і підтримуємо Пороха, за, загально кажучи , за зміст розмов з байденом. Якщоб це була розмова з ***** то Пороха б закопали його ж прихильники..
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20.05.2020 14:16 Відповісти
Ну насколько же мелкое и вонючее г...но! Наплевать на все, что творится в Украине (экономика, коррупция, воровство, полная некомпетентность власти). Главная мечта и цель - любым способом опустить Пороха. Показать себя этаким Зевсом, метнуть молнию, которая достигнет цели.
Не сомневаюсь, что в своей голове оно считает - это то, чего от него больше всего ждут его избиратели. Как только Порох сядет - наступит эпоха благоденствия.
Сама собой наступит... И солнцеликий воссияет
Вот дерьмо!
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20.05.2020 14:18 Відповісти
порох продал 1 негодящего чиновника за лярд долл причем деньги в казну !!! да я бы по десятке чиновников продавал лишь бы за них по лярду давали
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20.05.2020 14:19 Відповісти
Причем в виде заказов оборонке. И это в 2016, когда каждый БэТэР был на вес золота.
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20.05.2020 15:34 Відповісти
войну с америкосами затеял..
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20.05.2020 14:19 Відповісти
Деркач - рыгоанал.
1. Кто ему мог передать записи?
2. Кто вел прослушку?
Это риторические вопросы.
Говорите, Украиной управлял Дядя Сэм? Так это только на пользу, т.к. лучше жить под управлением США, как в свое время жили ФРГ и остальная западная Европа, чем жить в сруском мире.
Вовочка, ты тоже управляем, но не США, а ****** и его шайкой.
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20.05.2020 14:26 Відповісти
Ой дурак,ладно бы сам себя топил так он же нас и всю страну за собой тянет.
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20.05.2020 14:30 Відповісти
Воха Зеленый скажи а как народу намазать на хлеб приговор Попошенко? Холодильник сильно отощал от кризиса, воровства твоих людей и карантина. Не выходи к людям Воха, ходи с толпами охраны и езди в кортежах. Иначе и разорвать могут....
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20.05.2020 14:47 Відповісти
Готовься сортиры драить, скоро границы откроют. Надо же быть таким беспомощным
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20.05.2020 15:31 Відповісти
Разговор "пИсал" сам Петя. Его же дружбаны слямзили его и слили The лёным. Зелёные нашли "прокладку" Андрюшку и послали Трампу.
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20.05.2020 14:54 Відповісти
Что там с пленками брата Ермака? Никто у Янелоха не спросил?
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20.05.2020 15:29 Відповісти
Це не останній дзвінок, який побачать українці, - Зеленський про плівки Деркача - Цензор.НЕТ 9823
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20.05.2020 15:30 Відповісти
Смешной карлик. Уже записей актов коррупции вашей бандой опубликовано на срок от 10 лет каждому. Это же не всегда будет "пустое", сроки догонят и в Италии и а параше.
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20.05.2020 15:33 Відповісти
Кому потрібно, щоб президентом не став Байден? Звичайно путіну. І всі поліцаї і агентура російських спецслужб різними способами хоче втягнути в ці розбірки Україну. І саме головне президент ведеться і підтримує цю позицію. А чому так довго плівки по Єрмаку не реєстрували? Чому така вибірковість?
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20.05.2020 15:41 Відповісти
Це не останній дзвінок, який побачать українці, - Зеленський про плівки Деркача - Цензор.НЕТ 186
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20.05.2020 15:46 Відповісти
это не ЗЕленский вырок Пороха, а
Порох - смерть ЗЕБЕни
закопает Гетьман недолугого
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20.05.2020 18:28 Відповісти
Це не останній дзвінок, який побачать українці, - Зеленський про плівки Деркача - Цензор.НЕТ 9748

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20.05.2020 15:52 Відповісти
"Что касается приговора господину Порошенко ... Я уверен, что все это еще впереди.Источник: https://censor.net.ua/n3196759
Хххххххххххххххххх
Зеленский, впереди - ето твое висение на каштановой ветке на Хрещатике.
Не надейся, тварь, что сможешь слинять как Янукович.
Не сможешь. И будешь обязательно предан суду. Если не правовому, то суду Линча
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20.05.2020 15:57 Відповісти
https://www.facebook.com/VikUkolov Віктор Уколов
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2898768963524650&set=a.186879668046940&type=3 4 ч. ·

Зеленський заявив, що знає про подальші зливи Деркача? Інакше важко зрозуміти слова: "Про плівки Порошенко-Байдена, я чув, і це тільки початок, це дзвіночки, ми ще такого побачемо багато у майбутньому".
Ну тепер зрозуміло чому Дубинський зі Слуги народу і Деркач з ОПЗЖ спільно вимагають розслідування. Пане Зеленський, оприлюдніть увесь план зливів - вам виконавці ж доповідали?

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2898768963524650&set=a.186879668046940&type=3
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20.05.2020 15:59 Відповісти
Пороху респект!очень достойно вел переговоры!

а зеЛя ссыкливый лживый упарь!которого ждет ростов!
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20.05.2020 16:07 Відповісти
Представил себе плёнки Деркача...
Це не останній дзвінок, який побачать українці, - Зеленський про плівки Деркача - Цензор.НЕТ 7634
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20.05.2020 16:18 Відповісти
Зеленский Порошенко о пленках Ермака Деркача : "Для меня это пустое дело. Я знаю, кто хотел шантажировать записями меня лично"
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20.05.2020 16:30 Відповісти
а, сколько открытий будет лет через пять
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20.05.2020 16:39 Відповісти
Це не останній дзвінок, який побачать українці, - Зеленський про плівки Деркача - Цензор.НЕТ 7260
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20.05.2020 16:52 Відповісти
как и всех любителей ЗЕлени:
это ненависть пересичной серости "обычных людей" к выдающейся личности
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20.05.2020 18:32 Відповісти
 
 