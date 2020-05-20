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Новини Денис Єрмак і Гео Лерос Рік Зеленського
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Зеленський про плівки Єрмака: "Для мене це марна справа. Я знаю, хто хотів шантажувати записами мене особисто"

Зеленський про плівки Єрмака:

Президент Володимир Зеленський заявив, що справа відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком є ​​для нього пустою.

Про це сказав Зеленський під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується пана Єрмака. Для мене це марна справа. Я знаю хто проводив записи, я знаю для чого, я знаю, хто хотів шантажувати записами мене особисто ... Я знаю, хто це зробив. Не готовий зараз розповісти, тому що зараз триває слідство, хоча я знаю відповідь. Як би там слідство не закінчилося - у мене є відповідь. Частково є відповідь в тому, чому я деяких людей звільняю", - сказав Зеленський.

Також читайте: "Можливо це було передчасно", - Ситник про передачу з НАБУ в СБУ справи про прослуховування Дениса Єрмака

Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) Єрмак Андрій (1368) Єрмак Денис (94)


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Топ коментарі
+34
Це означає шо він в долі.
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20.05.2020 13:22
+18
Зато быстро против Пороха возбудились по поводу разговоров с Байденом. Давай, давай, с вашей, ослиной удачей тот Президентом США станет...
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20.05.2020 13:23
+17
Голова у него пустая...
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20.05.2020 13:22
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Це означає шо він в долі.
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20.05.2020 13:22 Відповісти
Воно навіть не цікавиться що і як, просто бабки капають, кокс є, булава є, а отже Єрмак молодець, а ми з вами - пусте місце. Воно ублюдочно-тупоголове ляпнуло, як завжди, само визнало що так і було задумано. ДоВПойоП
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20.05.2020 13:42 Відповісти
А сравните с его комментарием относительно "пленок Деркача"... Как два разных человека комментируют. "Ермаку - все! Порошенку - "закон"!"
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20.05.2020 16:02 Відповісти
Понятное дело. Ермарчук хороший.
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20.05.2020 13:22 Відповісти
Зате яке збудження викликали плівки Деркача!
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20.05.2020 13:34 Відповісти
Голова у него пустая...
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20.05.2020 13:22 Відповісти
Ні. Не буває настільки тупий. Він все розуміє і робить свідомо. Це ворог.
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20.05.2020 13:59 Відповісти
вопрос назначения на гос должности братом лучшега приближенного друга из оп - пустое дело?
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20.05.2020 13:23 Відповісти
Зато быстро против Пороха возбудились по поводу разговоров с Байденом. Давай, давай, с вашей, ослиной удачей тот Президентом США станет...
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20.05.2020 13:23 Відповісти
Тю. Так братній народ захистить від клятих піндосів(вони і Хазяїна шось засудити хочуть). Захистить і дасть смачного морозива.
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20.05.2020 14:02 Відповісти
Пи------здец полный и ето президент слов нету
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20.05.2020 13:24 Відповісти
данное пояснение звучит как : Ты мудак и ты мудак, а я - Оноре де Бальзак!
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20.05.2020 13:25 Відповісти
Зеленский о пленках Ермака: "Для меня это пустое дело" - Цензор.НЕТ 4787
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20.05.2020 13:26 Відповісти
ЗеЛя подонок и предатель
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20.05.2020 13:27 Відповісти
Какая разница, кто проводил записи и по чьему заказу, если на записях реальный брать Ермака?
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20.05.2020 13:28 Відповісти
Это пустое дело для пустого места!
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20.05.2020 13:28 Відповісти
да? другое дело пленки с Порошенко...
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20.05.2020 13:29 Відповісти
Конечно это одно и тоже. Брат Ермака и Петя президент, какое дело важнее даже не знаю. Удивительно(нет), ведь помимо этих плёнок он ещё прокомментировал скандал с Петей прокуроров снимателем, но цензор молчит. Совпадение? Не думаю.
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20.05.2020 13:36 Відповісти
"ведь помимо этих плёнок он ещё прокомментировал скандал с Петей прокуроров снимателем"

по делу с Пете от ишака ожидалось осуждение вмешательства в выборы США и обещание расследовать кто же сливает ЗАКРЫТУЮ информацию. Потому что это бьет по интересам страны и ее отношениям с союзником - а никак не его обосранные кукарекания в сторону Пети и такие же обдристанные вангования.

Но зебильный ишак остался верен себе - Ермака он снимать не будет, зато будет преследовать тех кто его записывал - а вот кто сливает разговоры первого лица в стране его не интересует.

И ты зебилоид судя по всему такое поведение поддерживаешь потому что такой же тупой и брехливый как и твой глав. ишак.
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20.05.2020 15:37 Відповісти
Все так хорошо начиналось, я даже подумал что ты адекватный, аргументировал свои мысли. Но все испортил последним абзацем( но все же. Кто кроме Пети или его прихвостней мог записать этот разговор? Да никто. Зачем Петя это сделал я примерно понимаю. Как записи оказались в 3их руках уже не имеет значения. Петя сам в этом виноват, раз не смог их скрыть. И не надо лицемерить, никто не имеет права вмешиваться в дела суверенного государства, ни кацапы ни американцы ни кто то ещё. А то потом тебе же это и предъявят, мол когда американцы вмешивались тебя все устраивало, а теперь "нас" устраивает, что "Уганда", так что "закройся и терпи"
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20.05.2020 15:47 Відповісти
Как же в тему новость про Болгарию🤣 ещё одни "союзнички". Так можно или нельзя вмешиваться во внутренние дела Украины? Байден получается хороший или плохой?))
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20.05.2020 17:53 Відповісти
Нахера мне! Цитати недоумков?!
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20.05.2020 13:29 Відповісти
уж лучше б президентом была кухарка, чем квартальный придурок.
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20.05.2020 13:29 Відповісти
Есть у кого то сомнения в том,что зеленая макака не проросийское дно?
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20.05.2020 13:31 Відповісти
У пустого места Зеленского с пустой головой это пустое дело.
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20.05.2020 13:33 Відповісти
Зеленський про плівки Єрмака: "Для мене це марна справа" - Цензор.НЕТ 9833
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20.05.2020 13:34 Відповісти
ХАрАшо- це те, що бубочці подобається. А все що мальчіку не подобається- погано, чи не важливо
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20.05.2020 13:38 Відповісти
Для мене теж марна....
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20.05.2020 13:39 Відповісти
-Так очень много воровали до нас, но уже намного меньше? Воруем мы, но ещё больше будут воровать после нас. Так что выберем нас это меньшое из всех зло.!
Ваш ...резидент ЗЕбил - капитулянт, не коррупционер.
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20.05.2020 13:41 Відповісти
А для мене цей президент - пустий звук.
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20.05.2020 13:44 Відповісти
Нормальный европейский политик на месте Ермака подал бы отставку после таких пленок, или по крайней мере ушел бы в отпуск на время расследования.
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20.05.2020 13:49 Відповісти
Как бы там следствие не закончилось - у меня есть ответИсточник: https://censor.net/n3196760

Аплодирую вам, *********, стоя.
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20.05.2020 13:55 Відповісти
Я уже писал, что он полный идиот. Оно не понимает, что оно несёт.
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20.05.2020 14:51 Відповісти
коротко о пресс конференции ЗЕ
Зеленський про плівки Єрмака: "Для мене це марна справа. Я знаю, хто хотів шантажувати записами мене особисто" - Цензор.НЕТ 2267
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20.05.2020 15:00 Відповісти
У..ны зеленые по-хорошему не закончат.
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20.05.2020 15:05 Відповісти
коррупция для пацанчика - пустое дело
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20.05.2020 15:15 Відповісти
Янелох, нам уже несколько веков, мы не зеленские!
Даже бенядиктовна подчеркнула правдивость плёнок и втыкнула статьи: статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) Источник: https://censor.net/n3196760! Так что, торговля портфелями и есть - "деятельность государственного деятеля"? Скажи лучше а тебе сколько отстегнули, от этой "Гостайны"?
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20.05.2020 15:26 Відповісти
А тут для нього суд не потрібний, він уже сам знає. Спіціаліст.
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20.05.2020 15:42 Відповісти
Зеленський про плівки Єрмака: "Для мене це марна справа. Я знаю, хто хотів шантажувати записами мене особисто" - Цензор.НЕТ 3442
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20.05.2020 15:42 Відповісти
Он уже дал указивку следователям - че вы там найдете, это же пустое место. А самый честный из Бакановых проконтролирует. Или свой в доску прокурорш.
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20.05.2020 15:44 Відповісти
Прочитал Ваши все коменты и ни одного упоминания о Гео Леросе ,какие вы тупые тупо строчите абы шо ...Лерос начал эту тему и ему скоро сплетут ласты
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20.05.2020 16:36 Відповісти
Сплетут по принципу)))Зеленський про плівки Єрмака: "Для мене це марна справа. Я знаю, хто хотів шантажувати записами мене особисто" - Цензор.НЕТ 2011
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20.05.2020 16:55 Відповісти
Да хоть советская армия,пиндосы,олигархи,моссады,китайцы,кацапы или наркобароны писали и собирались шантажировать.И шо теперь?Почему работает на гос.должности мудило организовавшее торговлю должносностями,чего оно не отстраненно на время следствия,чего это ты его выгораживаешь?
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20.05.2020 16:47 Відповісти
"Как бы там следствие не закончилось - у меня есть ответ. Частично есть ответ в том, почему я некоторых людей увольняю"

т.е. клоун публично признал, что увольняет людей за то что они сделали достоянием общественности ТОП-коррупцию? Это тянет на уголовное преступление. Президентство не вечное...а Израиль не так и близко...
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20.05.2020 17:23 Відповісти
Что ты несешь *****?
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20.05.2020 17:59 Відповісти
Зеленський дозволяє собі все - дякуємо довірливому народу.
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20.05.2020 19:18 Відповісти
держим кулаки за байдена на выборах
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20.05.2020 20:10 Відповісти
Оно **** еще наглое и упертое такое дерьмо надо гнать каленным железом и то в сраку
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20.05.2020 21:27 Відповісти
снова Порох виноват.
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22.05.2020 14:08 Відповісти
 
 