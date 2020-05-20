Зеленський про плівки Єрмака: "Для мене це марна справа. Я знаю, хто хотів шантажувати записами мене особисто"

Президент Володимир Зеленський заявив, що справа відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком є ​​для нього пустою.

Про це сказав Зеленський під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується пана Єрмака. Для мене це марна справа. Я знаю хто проводив записи, я знаю для чого, я знаю, хто хотів шантажувати записами мене особисто ... Я знаю, хто це зробив. Не готовий зараз розповісти, тому що зараз триває слідство, хоча я знаю відповідь. Як би там слідство не закінчилося - у мене є відповідь. Частково є відповідь в тому, чому я деяких людей звільняю", - сказав Зеленський.

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Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

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САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.