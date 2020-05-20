Зеленський про плівки Єрмака: "Для мене це марна справа. Я знаю, хто хотів шантажувати записами мене особисто"
Президент Володимир Зеленський заявив, що справа відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком є для нього пустою.
Про це сказав Зеленський під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
"Що стосується пана Єрмака. Для мене це марна справа. Я знаю хто проводив записи, я знаю для чого, я знаю, хто хотів шантажувати записами мене особисто ... Я знаю, хто це зробив. Не готовий зараз розповісти, тому що зараз триває слідство, хоча я знаю відповідь. Як би там слідство не закінчилося - у мене є відповідь. Частково є відповідь в тому, чому я деяких людей звільняю", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.
Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.
Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"
САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.
ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).
Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.
Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".
13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.
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по делу с Пете от ишака ожидалось осуждение вмешательства в выборы США и обещание расследовать кто же сливает ЗАКРЫТУЮ информацию. Потому что это бьет по интересам страны и ее отношениям с союзником - а никак не его обосранные кукарекания в сторону Пети и такие же обдристанные вангования.
Но зебильный ишак остался верен себе - Ермака он снимать не будет, зато будет преследовать тех кто его записывал - а вот кто сливает разговоры первого лица в стране его не интересует.
И ты зебилоид судя по всему такое поведение поддерживаешь потому что такой же тупой и брехливый как и твой глав. ишак.
Ваш ...резидент ЗЕбил - капитулянт, не коррупционер.
Аплодирую вам, *********, стоя.
Даже бенядиктовна подчеркнула правдивость плёнок и втыкнула статьи: статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) Источник: https://censor.net/n3196760! Так что, торговля портфелями и есть - "деятельность государственного деятеля"? Скажи лучше а тебе сколько отстегнули, от этой "Гостайны"?
т.е. клоун публично признал, что увольняет людей за то что они сделали достоянием общественности ТОП-коррупцию? Это тянет на уголовное преступление. Президентство не вечное...а Израиль не так и близко...