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Новини Рік Зеленського
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"Україна обговорює ситуацію щодо Криму з усіма європейцями, з якими я зустрічаюся", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорює ситуацію окупованого Криму в Європі.

Про це він заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна обговорює ситуацію щодо Криму з усіма європейцями, з якими я зустрічаюся. Всі розуміють, що санкційна політика, попри те, що деякі країни її прив'язали тільки до Донбасу (деякі думають, що санкції можуть бути зняті, коли повернеться Донбас). І США, і Канада, і більшість країн ЄС, включно з Німеччиною, Францією, завжди я порушую це питання", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, Росія не хоче обговорювати питання окупованого Криму.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23689) Крим (14126) Євросоюз (13313)


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Шаройопка в канце спросіла: а чо вибрали тебе 73%, а на мітінги за Зє! ніхто не виходить????
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20.05.2020 13:49 Відповісти
С каждым европейцем оно обговаривает только когда уже можно сдаваться фуйлу.
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20.05.2020 13:49 Відповісти
Реально і по суті ніхто не ставив питання зЄ-паяцу ні про кацапо-агресора-ВІЙНУ...., ні про Крим..., ні про те як "профукади" економіку України за цей РІК....
Позор "жУрналюгам"....
За виключенням "Громадського" , чи....
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20.05.2020 13:51 Відповісти
Блазень так і не сказав що кацапія агресор.
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20.05.2020 13:57 Відповісти
Наверное спрашивеает чей Крым?
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20.05.2020 15:23 Відповісти
 
 