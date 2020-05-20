"Україна обговорює ситуацію щодо Криму з усіма європейцями, з якими я зустрічаюся", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорює ситуацію окупованого Криму в Європі.

Про це він заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна обговорює ситуацію щодо Криму з усіма європейцями, з якими я зустрічаюся. Всі розуміють, що санкційна політика, попри те, що деякі країни її прив'язали тільки до Донбасу (деякі думають, що санкції можуть бути зняті, коли повернеться Донбас). І США, і Канада, і більшість країн ЄС, включно з Німеччиною, Францією, завжди я порушую це питання", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, Росія не хоче обговорювати питання окупованого Криму.

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