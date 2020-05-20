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"Україна обговорює ситуацію щодо Криму з усіма європейцями, з якими я зустрічаюся", - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорює ситуацію окупованого Криму в Європі.
Про це він заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна обговорює ситуацію щодо Криму з усіма європейцями, з якими я зустрічаюся. Всі розуміють, що санкційна політика, попри те, що деякі країни її прив'язали тільки до Донбасу (деякі думають, що санкції можуть бути зняті, коли повернеться Донбас). І США, і Канада, і більшість країн ЄС, включно з Німеччиною, Францією, завжди я порушую це питання", - зазначив глава держави.
За словами Зеленського, Росія не хоче обговорювати питання окупованого Криму.
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