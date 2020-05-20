Міст, який впав під фурою в Олексіївці, відновимо в першу чергу, - глава "Укравтодору" Кубраков

Державне агентство автомобільних доріг пообіцяло в першу чергу відремонтувати міст, що впав у середу в селі Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровської області під час руху через нього вантажного автомобіля.

Про це заявив глава "Укравтодору" Олександр Кубраков на сторінці агентства у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні під час пресконференції Президент Володимир Зеленський анонсував розроблену нами Національну програму відновлення мостів. Програма розрахована на 5 років та має охопити 1385 штучних споруд на дорогах державного та місцевого значення. Вже в цьому місяці ми плануємо розпочати втілення програми на перші 30 мостів. Звісно, що міст в Олексіївці має буде відновлено у першу чергу", - зазначив Кубраков.

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За даними "Укравтодору", міст належав до категорії "обмежено працездатних", в Україні до цієї категорії зараховують 27% з усіх обстежених мостів.

"За вимогами ПДР заїзд на міст був дозволений лише транспортним засобам вагою менше 10 т. Обмеження швидкості – до 30 км / год. Наразі з’ясовується вага вантажівки, під час руху якої була зруйнована секція мосту", - наголошується в повідомленні "Укравтодору".

Зазначений міст був побудований 1955 року, його довжина: 151,92 м. Міст складається з дев'яти залізобетонних опор і восьми металевих секцій. Власник моста - Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області.

Згідно з проведеним обстеженням у 2017 році спеціалізованим підприємством ДП "УкрДПТІтрансбуд", залишковий ресурс прогонових будов моста становить 12 років.



