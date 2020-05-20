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Міст, який впав під фурою в Олексіївці, відновимо в першу чергу, - глава "Укравтодору" Кубраков

Міст, який впав під фурою в Олексіївці, відновимо в першу чергу, - глава

Державне агентство автомобільних доріг пообіцяло в першу чергу відремонтувати міст, що впав у середу в селі Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровської області під час руху через нього вантажного автомобіля.

Про це заявив глава "Укравтодору" Олександр Кубраков на сторінці агентства у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні під час пресконференції Президент Володимир Зеленський анонсував розроблену нами Національну програму відновлення мостів. Програма розрахована на 5 років та має охопити 1385 штучних споруд на дорогах державного та місцевого значення. Вже в цьому місяці ми плануємо розпочати втілення програми на перші 30 мостів. Звісно, що міст в Олексіївці має буде відновлено у першу чергу", - зазначив Кубраков.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Міст разом з фурою, яка проїжджала по ньому, впав на Дніпропетровщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За даними "Укравтодору", міст належав до категорії "обмежено працездатних", в Україні до цієї категорії зараховують 27% з усіх обстежених мостів.

"За вимогами ПДР заїзд на міст був дозволений лише транспортним засобам вагою менше 10 т. Обмеження швидкості – до 30 км / год. Наразі з’ясовується вага вантажівки, під час руху якої була зруйнована секція мосту", - наголошується в повідомленні "Укравтодору".

Зазначений міст був побудований 1955 року, його довжина: 151,92 м. Міст складається з дев'яти залізобетонних опор і восьми металевих секцій. Власник моста - Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області.

Згідно з проведеним обстеженням у 2017 році спеціалізованим підприємством ДП "УкрДПТІтрансбуд", залишковий ресурс прогонових будов моста становить 12 років.

Міст, який впав під фурою в Олексіївці, відновимо в першу чергу, - глава Укравтодору Кубраков 01
Міст, який впав під фурою в Олексіївці, відновимо в першу чергу, - глава Укравтодору Кубраков 02

Автор: 

міст (1230) ремонт (2296) Укравтодор (1200) Дніпропетровська область (3651)


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Топ коментарі
+4
Тож треба так насрати ''всегалактическому ***********'' під час пресс-конхвіренції!
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20.05.2020 14:16
+2
По этому мосту на велике страшно ездить а дибил фурой пустой поехало
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20.05.2020 14:11
+2
я знаком с этой конторой, они особо не торопятся выполнять быстро работы, хотя техники и персонала у них предостаточно, любят осваивать бюджетные сметы по полной. Быстро строят только военные строители, которые после паводка практически мгновенно навели переправы мостовые, во многих местах они стоят до сих пор!!!! Также можно поступить и в этом случае, военные смогут решить этот вопрос многократно быстрее и за копеечные деньги по сравнению со сметами профильных организаций!!
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20.05.2020 15:10
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По этому мосту на велике страшно ездить а дибил фурой пустой поехало
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20.05.2020 14:11 Відповісти
Свято верю. Этот мост на трассе Коломыя - Камянец-Подольский несколько лет обещал восстановить Гройсман. Потом, зеленая шобла, когда шла на выборы.
Рухнувший под фурой мост в Алексеевке восстановим в первую очередь, - глава "Укравтодора" Кубраков - Цензор.НЕТ 8064
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20.05.2020 14:14 Відповісти
Не, этот мост точно починят. Этож трасса Запорожье-Кривой Рог.
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20.05.2020 14:32 Відповісти
На следующих выборах Барне обеспечены голоса Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областей.
Реальный кандидат нарисовался.
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20.05.2020 14:35 Відповісти
увы этот не восстанавливать, а перестраивать нужно. Таких типов пролётных строений очень много в тех местах, в Косове вроде есть.
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20.05.2020 14:38 Відповісти
Ну, Черновцы-«ТРАНСМОСТ» уже лет пять сидят без заказов. Для них это два месяца работы, и то из-за технологии бетонных работ.
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20.05.2020 14:43 Відповісти
я знаком с этой конторой, они особо не торопятся выполнять быстро работы, хотя техники и персонала у них предостаточно, любят осваивать бюджетные сметы по полной. Быстро строят только военные строители, которые после паводка практически мгновенно навели переправы мостовые, во многих местах они стоят до сих пор!!!! Также можно поступить и в этом случае, военные смогут решить этот вопрос многократно быстрее и за копеечные деньги по сравнению со сметами профильных организаций!!
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20.05.2020 15:10 Відповісти
Тож треба так насрати ''всегалактическому ***********'' під час пресс-конхвіренції!
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20.05.2020 14:16 Відповісти
и фура говорят РОШЕН
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20.05.2020 14:58 Відповісти
И мертвые с.косами
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20.05.2020 15:14 Відповісти
Обследование моста делали учёные -олигофрены.В Украине достаточно прокатных станов .Можно делать пролёты из металла и колонны -тоже,кроме подводной части.С алюминиевым напылением.Поручить Гереге со сроками,как он вводит свои Эпицентры.
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20.05.2020 15:11 Відповісти
він іє з металу тільки його красили останній раз при Брєжнєву
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20.05.2020 19:25 Відповісти
Автомобильный мост проектировался при Сралине и начали строить.Он не расчитан априори на современные 60тонные фуры,как ЖД мосты.В Харькове Фура тоже обрушила мост на окружной.Но там виноваты савковые горе строители 60х-70х Украли цемент на опоры.Они и не выдержали.А пролётная балка уцелела,она заводского изготовления.Но её заменили металлом,хотя можно было и оставить.
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20.05.2020 20:23 Відповісти
Ага, прям в первую очередь, я смеюсь вам в лицо! Не пэржпрацюйся там, смотри
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20.05.2020 15:15 Відповісти
Никопольский район - это вотчина ПР, ЖОПАБЛОКа... "крепких хозяйственников" в общем. Там не далеко и Вилкул... Дохойзянувалыся, одним словом. А плебсу по приколу когда его грабят- местные счастливы!
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20.05.2020 15:35 Відповісти
Там -настоящие украинцы -патриоты! Днепровская область понесла наибольшие людские потери в войне с Рашистами.И там всегда дают отпор ватникам
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20.05.2020 20:26 Відповісти
Обрушившийся мост был построен в 1955 году!!! Да - многие столько не живут. Как он так долго ещё простоял больше интересует...
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20.05.2020 17:59 Відповісти
совковые мосты и путепроводы оказались настоящим говном , пример тому Гаванский мост в Киеве на Подоле , в 1962 году построили , в 2000 уже закрыли -аварийный . На московии некоторые мосты через Волгу пришли к капремонтам через 20 лет . Почему в СССР и сейчас были плохие дороги ? Потому что не делали водотведение , по простому не капали канавы вдоль дорог как это делают в Европе . Было дорого комунякам канавы копать , видать ямы заделывать каждый год дешевле , не говоря уже о комфорте и безопасности участников движения по этим горе - дорогам. Вывод - власть рабочих и крестьян - это тупиковая ветвь развития человечества .
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20.05.2020 20:30 Відповісти
І хто зважує ці фури які гроблять шляхи України ?
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25.05.2020 02:17 Відповісти
 
 