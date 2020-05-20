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Зеленський про місцеві вибори на окупованому Донбасі в жовтні: "Я би хотів у це вірити"
Президент Володимир Зеленський підтвердив бажання провести місцеві вибори восени по всій країні, включно з окупованими районами Донбасу. За його словами, про сценарії проведення таких виборів поки говорити рано.
Про це він заявив у коментарі LB.ua, передає Цензор.НЕТ.
"Я би хотів у це вірити", - сказав він, відповідаючи на питання про можливість проведення виборів в ОРДЛО.
При цьому він додав, що про сценарій проведення таких виборів поки що говорити рано.
"Ну, сценарій у нас є - це структура. Але зараз занадто рано про це говорити", - сказав Зеленський.
Топ коментарі
+13 vadym sestritsyn
показати весь коментар20.05.2020 14:14
+11 Злой Карлик
показати весь коментар20.05.2020 14:16
+10 wake up-UA
показати весь коментар20.05.2020 14:15
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Сами видели, друзья рассказывали или алегория?
Ф.М.Достоевский.19 век.
Ні ...
О то ж бо ! Тре просто вірити
Мы есть то,что делаем изо дня в день.Способность управлять своими поступками формирует ХАРАКТЕР,а благодаря характеру человек обретает способность управлять своей жизнью.
Аристотель.
Что зеленские, ермаки собираются делать с:
50 тыс. личного состава террористов днр+лнр.
20 тыс. полицейских днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников прокуратуры днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников безопасности днр+лнр, пытающих в застенках патриотов Украины.
несколько тысяч судей днр+лнр.
десятки тысяч мэров, депутатов, министров лнр+лнр.
несколько тысяч диверсантов днр+лнр, не в списках личного состава.
несколько тысяч предателей предавших Украину в 2014, перешедших на сторону врага.
Что они будут делать с 2 миллионами сторонниками русского мира, из них 300 тыс. сторонников с российскими паспортами днр+лнр.
Что он будет делать с памятниками и бюстами мотороле, захарченко, болтову, гиви, мозговому, бэтману.
Что они будут делать с военным училищем в днр, выпускающим офицеров лнр+лнр.
сивоха, ермак будут ходить с друзьями из днр+лнр и рф по улице захарченко, гиви, моторолы.
Коллаборанты убили 5 тысяч солдат и офицеров Украины, что бы им дали особый статус(автономию) с парламентами, с правительствами этих грёбанных республик?
Это не все вопросы.
Ответ есть у ермаков-резников, сивох и компании предателей, пацифистов?
Ответа нет, ведут всех к бойне.
Так выглядит "народная милиция "ДНР".