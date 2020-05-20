Зеленський про місцеві вибори на окупованому Донбасі в жовтні: "Я би хотів у це вірити"

Президент Володимир Зеленський підтвердив бажання провести місцеві вибори восени по всій країні, включно з окупованими районами Донбасу. За його словами, про сценарії проведення таких виборів поки говорити рано.

Про це він заявив у коментарі LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Я би хотів у це вірити", - сказав він, відповідаючи на питання про можливість проведення виборів в ОРДЛО.

При цьому він додав, що про сценарій проведення таких виборів поки що говорити рано.

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"Ну, сценарій у нас є - це структура. Але зараз занадто рано про це говорити", - сказав Зеленський.