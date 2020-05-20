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Новини Рік Зеленського
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Зеленський про місцеві вибори на окупованому Донбасі в жовтні: "Я би хотів у це вірити"

Зеленський про місцеві вибори на окупованому Донбасі в жовтні:

Президент Володимир Зеленський підтвердив бажання провести місцеві вибори восени по всій країні, включно з окупованими районами Донбасу. За його словами, про сценарії проведення таких виборів поки говорити рано.

Про це він заявив у коментарі LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Я би хотів у це вірити", - сказав він, відповідаючи на питання про можливість проведення виборів в ОРДЛО.

При цьому він додав, що про сценарій проведення таких виборів поки що говорити рано.

Також дивіться: Мер Черкас Бондаренко - Зеленському: Вам на місцевих виборах тут нема чого ловити. Чекаємо. ВIДЕО

"Ну, сценарій у нас є - це структура. Але зараз занадто рано про це говорити", - сказав Зеленський.

Автор: 

вибори (6683) Зеленський Володимир (23689) місцеві вибори (1366) окупація (6668) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+13
Дурак думкой боггатеет! Верь. Но другим зачем херню втирать!
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20.05.2020 14:14
+11
Зеленский о местных выборах на оккупированном Донбассе в октябре: "Я бы хотел в это верить" - Цензор.НЕТ 1797
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20.05.2020 14:16
+10
Зеленский о местных выборах на оккупированном Донбассе в октябре: "Я бы хотел в это верить" - Цензор.НЕТ 6403
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20.05.2020 14:15
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Дурак думкой боггатеет! Верь. Но другим зачем херню втирать!
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20.05.2020 14:14 Відповісти
Зеленский о местных выборах на оккупированном Донбассе в октябре: "Я бы хотел в это верить" - Цензор.НЕТ 1797
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20.05.2020 14:16 Відповісти
YouTube удалил News-Front, Anna News и "Крым24", которые на протяжении 6 последних лет освещали войну на Донбассе при активной поддержке России. - Доп**делись таки.

"Диалог.UA": https://www.dialog.ua/russia/207756_1589970067
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20.05.2020 14:19 Відповісти
Зеля неукоснительно выполняет приказ пуйла
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20.05.2020 14:15 Відповісти
лучше верь в единорога , это реальней
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20.05.2020 14:15 Відповісти
А навіщо?
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20.05.2020 14:15 Відповісти
зеленский молодец, делает все, чтобы отсидеть еще один срок... в бердычевской колонии строгого режима за гос измену.
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20.05.2020 14:15 Відповісти
Не вийде з колонією. Він вімкне дурника, в нього це виходить на "ять", і найстрашніше- це усунення від влади через неспроможність віконувати свої обов'язки. А в гіршому випадку- відсидиться в люксовому номері в якійсь дурці. Але краще- НА РОСТОВ!!!
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20.05.2020 14:43 Відповісти
Зеленский о местных выборах на оккупированном Донбассе в октябре: "Я бы хотел в это верить" - Цензор.НЕТ 6403
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20.05.2020 14:15 Відповісти
" о сценарии проведения таких выборов пока что говорить рано" да что там рано . сценарий такой же как и для остальной Украины . крутить " Слуку народа " по всем каналам с утра до вечера ну и Сивоху в Донецк отправить
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20.05.2020 14:16 Відповісти
"Ну, сценарий у нас есть - это структура.. Но сейчас слишком рано об этом говорить"

Зеленский о местных выборах на оккупированном Донбассе в октябре: "Я бы хотел в это верить" - Цензор.НЕТ 1912
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20.05.2020 14:17 Відповісти
Зеленский о местных выборах на оккупированном Донбассе в октябре: "Я бы хотел в это верить" - Цензор.НЕТ 9880
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20.05.2020 14:18 Відповісти
Дырляндия получила паспорта Путлера,какие могут быть выборы?Весь Донецк в РАБссияских флагах рюсскава Мира
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20.05.2020 14:18 Відповісти
Весь Донецк в РАБссияских флагах рюсскава Мира

Сами видели, друзья рассказывали или алегория?Зеленский о местных выборах на оккупированном Донбассе в октябре: "Я бы хотел в это верить" - Цензор.НЕТ 9907
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20.05.2020 14:29 Відповісти
мечта должна оставаться мечтой))
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20.05.2020 14:19 Відповісти
Выборы - это определённый законом комплекс мероприятий, голосование и подсчёт голосов - это всего лишь завершающий этап. Провести выборы на оккупированной территории невозможно, это будет всё что угодно, но не выборы.
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20.05.2020 14:20 Відповісти
Вообще то Донбасс - это последствие. Это как дерматит у ребенка?. Почему на жопе дерматит? Потому что ребенок обосрался.
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20.05.2020 14:21 Відповісти
Проект Новороссия похоронил Порошенко,ну не смогли Крысы Путлера попасть из Харькова в Одессу,ну шо поробыш.така доля рюсских баранов....
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20.05.2020 14:24 Відповісти
Если ответить на твою писанину,то парашенко похоронил сам себя,а помогли ему,в этом, "думающие"8%
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20.05.2020 14:30 Відповісти
https://youtu.be/Vlz2RA2s4Kg?t=96 "ты тот мальчишка, что верил и ждал!"
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20.05.2020 14:24 Відповісти
Зеленский о местных выборах на оккупированном Донбассе в октябре: "Я бы хотел в это верить" - Цензор.НЕТ 7269
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20.05.2020 14:25 Відповісти
в реальности, рашку с Лугандона можно выгнать только силой, мягкой или жесткой, выдавить или убрать.. больше никак
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20.05.2020 14:26 Відповісти
Еще бы. Только в Донбабве ЗЕ и может теперь выиграть местные выборы.
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20.05.2020 14:27 Відповісти
Слово философ у на Руси есть слово бранное и означает : "дурак".
Ф.М.Достоевский.19 век.
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20.05.2020 14:28 Відповісти
Ти Бога бачив ??
Ні ...
О то ж бо ! Тре просто вірити
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20.05.2020 14:30 Відповісти
Немного философии.
Мы есть то,что делаем изо дня в день.Способность управлять своими поступками формирует ХАРАКТЕР,а благодаря характеру человек обретает способность управлять своей жизнью.
Аристотель.
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20.05.2020 14:32 Відповісти
95 квартал.это всего лиш ШОУ,а не государство Украина,Зеля попутал берега вместе с Голобородькой....
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20.05.2020 14:38 Відповісти
Выбирать там будет можно только позиции для отстрела.
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20.05.2020 14:40 Відповісти
Выборы, где, а не рехнулись в ОП.

Что зеленские, ермаки собираются делать с:
50 тыс. личного состава террористов днр+лнр.
20 тыс. полицейских днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников прокуратуры днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников безопасности днр+лнр, пытающих в застенках патриотов Украины.
несколько тысяч судей днр+лнр.
десятки тысяч мэров, депутатов, министров лнр+лнр.
несколько тысяч диверсантов днр+лнр, не в списках личного состава.
несколько тысяч предателей предавших Украину в 2014, перешедших на сторону врага.
Что они будут делать с 2 миллионами сторонниками русского мира, из них 300 тыс. сторонников с российскими паспортами днр+лнр.
Что он будет делать с памятниками и бюстами мотороле, захарченко, болтову, гиви, мозговому, бэтману.
Что они будут делать с военным училищем в днр, выпускающим офицеров лнр+лнр.
сивоха, ермак будут ходить с друзьями из днр+лнр и рф по улице захарченко, гиви, моторолы.
Коллаборанты убили 5 тысяч солдат и офицеров Украины, что бы им дали особый статус(автономию) с парламентами, с правительствами этих грёбанных республик?
Это не все вопросы.
Ответ есть у ермаков-резников, сивох и компании предателей, пацифистов?
Ответа нет, ведут всех к бойне.
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20.05.2020 15:02 Відповісти
Во 2-м "армейском" корпусе "ДНР" - 20 840 военнослужащих и 1020 человек гражданского состава. Танков - 285, боевых бронированных машин - 557, пушек - 240, минометов - 171, ракетных систем залпового огня - 122 единицы.
Так выглядит "народная милиция "ДНР".
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20.05.2020 15:03 Відповісти
Какой-то бред. Я не исключаю удара террористов летом этого года, т.е. нам придется отбиваться, а Зеленский с Ермаком мечтают еще о каких-то выборах.
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20.05.2020 15:45 Відповісти
 
 