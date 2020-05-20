Пересохле водосховище в окупованому Криму хочуть використовувати під концерти: "Глядачі разом з нами опустяться на дно"
В окупованому Криму на дні висохлого водосховища Сімферополя хочуть влаштовувати концерти симфонічної музики.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "КП-Крым".
"Приїхав на обміліле Сімферопольське водосховище і мені сяйнула думка, а чому б глядачам не побувати на дні?!" - зазначає художній керівник і головний диригент камерного оркестру Кримської державної філармонії Денис Карлов.
Музикант розповів, що водосховище - це ідеальне місце для проведення концерту: на греблі є стоянка для автомобілів, спуск на дно плавний, без різких перепадів.
"Саме усвідомлення, що ти на дні, настільки незвичне! Адже таке раз на 50 років може статися - це феномен! Це круто!" - переконаний Карлов.
Топ коментарі
+42 belge
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Символично.
Самбади из олвейз кнокинг фром белоу.
Бикоз рашен ворлд из рили *******́л.
Что еще тебе не понятно?
🤣🤣
Граф фон Кролок нашёлся, гляньте !
https://youtu.be/d2lP3P6PNXM
Кримчанам..
пьешь соленую- висикаешь пресную!
а теперь на все время окупации
будете жить "НА ДНЕ"(м Горький)
Хоть башкой там бейтесь о дно.
https://www.youtube.com/watch?v=9wWmF3WzvE4 Там бы там бы там бы там бы пить вино! (с)
"Приехал на обмелевшее Симферопольского водохранилище..."
Обмелевшее... т.е. на фото вода есть, но не достаточно глубоко...