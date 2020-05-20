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Пересохле водосховище в окупованому Криму хочуть використовувати під концерти: "Глядачі разом з нами опустяться на дно"

Пересохле водосховище в окупованому Криму хочуть використовувати під концерти:

В окупованому Криму на дні висохлого водосховища Сімферополя хочуть влаштовувати концерти симфонічної музики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "КП-Крым".

"Приїхав на обміліле Сімферопольське водосховище  і мені сяйнула думка, а чому б глядачам не побувати на дні?!" - зазначає художній керівник і головний диригент камерного оркестру Кримської державної філармонії Денис Карлов.

Музикант розповів, що водосховище - це ідеальне місце для проведення концерту: на греблі є стоянка для автомобілів, спуск на дно плавний, без різких перепадів.

Також читайте: Окупанти виставили на продаж будинок Українського геологорозвідувального інституту в Сімферополі

"Саме усвідомлення, що ти на дні, настільки незвичне! Адже таке раз на 50 років може статися - це феномен! Це круто!" - переконаний Карлов.

Автор: 

концерт (234) Крим (14127) Сімферополь (219) вода (1176)


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Топ коментарі
+42
Пересохшее водохранилище в оккупированном Крыму хотят использовать под концерты: "Зрители вместе с нами опустятся на дно"

Символично.
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20.05.2020 14:27
+29
Пересохшее водохранилище в оккупированном Крыму хотят использовать под концерты: "Зрители вместе с нами опустятся на дно" - Цензор.НЕТ 6712
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20.05.2020 14:41
+23
Лавры хора Александрова не дают уснуть.
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20.05.2020 14:29
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Пересохшее водохранилище в оккупированном Крыму хотят использовать под концерты: "Зрители вместе с нами опустятся на дно"

Символично.
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20.05.2020 14:27 Відповісти
Они давно на дне, некуда уже опускаться.)
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20.05.2020 14:30 Відповісти
Пересохшее водохранилище в оккупированном Крыму хотят использовать под концерты: "Зрители вместе с нами опустятся на дно" - Цензор.НЕТ 6712
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20.05.2020 14:41 Відповісти
...думали, что на дне, но тут снизу постучали....
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20.05.2020 14:54 Відповісти
Они еще и радуются, что на дне.
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20.05.2020 14:55 Відповісти
Лет ми спик фром май харт: зере из ноу риал боттом ин рашен ворлд.
Самбади из олвейз кнокинг фром белоу.
Бикоз рашен ворлд из рили *******́л.
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20.05.2020 16:22 Відповісти
Лучше пускай они к хору Александрова на дно опустятся.
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20.05.2020 15:29 Відповісти
На дно! Подонки...
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20.05.2020 15:49 Відповісти
Та вже почекайте трошке та й опінитесь на реальному дні без усяких сімфо німфо концертів
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20.05.2020 14:28 Відповісти
Если цены на энергоресурсы продержаться на существующем уровне хотя бы 3 года, то им будет "очень" весело.
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20.05.2020 14:38 Відповісти
Фьючерсы за 30. А что не так с ценами?
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20.05.2020 14:48 Відповісти
...думаешь, после такого вопроса, о тебе подумают: прелесть, какая дурочка?, -нет, все решат: или зачата по пьяни, или родовая травма...
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20.05.2020 15:10 Відповісти
И? Эти цены для России недостаточные, с учетом их затрат на оборонку и сопутствующие траты. А затраты на оборонку они вряд ли понизят, следовательно урежут расходы на социальной сфере.
Что еще тебе не понятно?
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20.05.2020 15:11 Відповісти
Это сколько до 80-ти при которых экономика должна рухнуть? Или сколько до 45-и при которых ********* добывает себе не в убыток? А с ценами всё люкс! Крайний раз бак по 16 заправил.
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20.05.2020 18:05 Відповісти
Лавры хора Александрова не дают уснуть.
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20.05.2020 14:29 Відповісти
Там должна быть построена консерватория, которой никогда не будет грозить затопление.
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20.05.2020 14:30 Відповісти
Та пробейте уже дно, ото будет круто
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20.05.2020 14:30 Відповісти
Опустятся на дно, а потом камни с неба.
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20.05.2020 14:30 Відповісти
А чого не приєднатися до ансамбля"пісні та пляшки" Алексанрова на дні морському??
🤣🤣
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20.05.2020 14:31 Відповісти
Карлов, ты часом не мюзиклами увлекаешься ?
Граф фон Кролок нашёлся, гляньте !

https://youtu.be/d2lP3P6PNXM
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20.05.2020 14:31 Відповісти
Пересохшее водохранилище в оккупированном Крыму хотят использовать под концерты: "Зрители вместе с нами опустятся на дно" - Цензор.НЕТ 7233
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20.05.2020 14:31 Відповісти
Будуть слухати і дивитись виступ хору Ліксандрава.

Пересохшее водохранилище в оккупированном Крыму хотят использовать под концерты: "Зрители вместе с нами опустятся на дно" - Цензор.НЕТ 1401
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20.05.2020 14:31 Відповісти
Что он там символически перекрывает воду из Украины в крым?
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20.05.2020 14:41 Відповісти
Ну, у этих сейчас воды хватает. Правда, соленой.
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20.05.2020 15:28 Відповісти
Все норм. Хай через ватку пропустять...
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20.05.2020 16:52 Відповісти
Пусть уж лучше сразу Лебединое озеро!
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20.05.2020 14:33 Відповісти
надо пробить дно, действительно, может там вода....
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20.05.2020 14:34 Відповісти
Вода там однозначно есть. Только соленая.
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20.05.2020 14:37 Відповісти
дорогая очень)
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20.05.2020 14:38 Відповісти
Та не - соленая не дорогая. Тока и пользы от нее скорее в минус чем в плюс.
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20.05.2020 14:45 Відповісти
опреснить очень дорого
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20.05.2020 14:48 Відповісти
Господи, кому там опреснять то? Вопрос риторический.
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20.05.2020 14:54 Відповісти
да не говори.. в Днепре набрать просто и то не способны...))
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20.05.2020 14:59 Відповісти
Стартап.
Кримчанам..

пьешь соленую- висикаешь пресную!
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20.05.2020 18:57 Відповісти
b но и всем надеть ластьі в случае прилива
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20.05.2020 14:36 Відповісти
Опустяться на дно, а заодно й проб'ють його.
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20.05.2020 14:36 Відповісти
а для полноты ощущения еще и камни с неба. занавес
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20.05.2020 14:37 Відповісти
ключевое слово- ОПУСТЯТСЯ НА ДНО
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20.05.2020 14:38 Відповісти
Днище - самое место параше и ее коллаборантам
Пересохшее водохранилище в оккупированном Крыму хотят использовать под концерты: "Зрители вместе с нами опустятся на дно" - Цензор.НЕТ 5546
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20.05.2020 14:38 Відповісти
Шкода що неможливо швидко відкрити шлюзи на кілька годин під час концерту для крисських "віп-осіб".
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20.05.2020 14:43 Відповісти
Вода у вас не скоро появится, так что можете там гонки на верблюдах устраивать.
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20.05.2020 14:44 Відповісти
"Русский мир" в Крыму опустился на дно ?
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20.05.2020 14:49 Відповісти
Дерзай! Специально для тебя осушили.
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20.05.2020 14:50 Відповісти
не раз в 50 лет
а теперь на все время окупации
будете жить "НА ДНЕ"(м Горький)
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20.05.2020 14:55 Відповісти
Загадят дно водохранилища навсегда,как потом воду пить?
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20.05.2020 14:56 Відповісти
Проблемы индейцев, шерифа не волнуют.
Хоть башкой там бейтесь о дно.
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20.05.2020 14:57 Відповісти
Кто говорит, что Киев не заботится о крымчанах? Вот пожалуйста - новый концертный зал.
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20.05.2020 14:57 Відповісти
Успели таки крысчане заскочить на титаник
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20.05.2020 15:01 Відповісти
дарю идею - когда опуститесь на дно... все вместе...пустите туда городскую канализацию.. чтоб уж точно ощутили радостное свершение крымнашей - очутиться в родной говени.... конечно... остаются еще камни с неба...но...пока только химатаки "Титана" заслуженны вами в полной мере...
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20.05.2020 15:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=9wWmF3WzvE4 Нам бы нам бы нам бы нам бы всем на дно!
https://www.youtube.com/watch?v=9wWmF3WzvE4 Там бы там бы там бы там бы пить вино! (с)
Пересохле водосховище в окупованому Криму хочуть використовувати під концерти: "Глядачі разом з нами опустяться на дно" - Цензор.НЕТ 8220
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20.05.2020 15:02 Відповісти
Пересохле водосховище в окупованому Криму хочуть використовувати під концерти: "Глядачі разом з нами опустяться на дно" - Цензор.НЕТ 568

"Приехал на обмелевшее Симферопольского водохранилище..."

Обмелевшее... т.е. на фото вода есть, но не достаточно глубоко...
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20.05.2020 15:13 Відповісти
Ну если присмотреться, то вдалеке немного воды есть, если не мираж конечно же.
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20.05.2020 18:08 Відповісти
Пересохле водосховище в окупованому Криму хочуть використовувати під концерти: "Глядачі разом з нами опустяться на дно" - Цензор.НЕТ 4780
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20.05.2020 15:25 Відповісти
С такими хозяевами, как кацапы, скоро весь Крым станет такой концертной площадкой.
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20.05.2020 15:27 Відповісти
символично гоблинарена.
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20.05.2020 15:36 Відповісти
Хит Шопена будет в самый раз.
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20.05.2020 15:57 Відповісти
Пересохле водосховище в окупованому Криму хочуть використовувати під концерти: "Глядачі разом з нами опустяться на дно" - Цензор.НЕТ 1200
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20.05.2020 16:27 Відповісти
Символично. Крысчане и так на дне, а теперь на дно дна опустятся.
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21.05.2020 03:23 Відповісти
Кам-бат ба-тяня ба-тяня кам-бат... Файно!
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20.07.2020 22:48 Відповісти
 
 