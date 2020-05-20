Пересохле водосховище в окупованому Криму хочуть використовувати під концерти: "Глядачі разом з нами опустяться на дно"

В окупованому Криму на дні висохлого водосховища Сімферополя хочуть влаштовувати концерти симфонічної музики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "КП-Крым".

"Приїхав на обміліле Сімферопольське водосховище і мені сяйнула думка, а чому б глядачам не побувати на дні?!" - зазначає художній керівник і головний диригент камерного оркестру Кримської державної філармонії Денис Карлов.

Музикант розповів, що водосховище - це ідеальне місце для проведення концерту: на греблі є стоянка для автомобілів, спуск на дно плавний, без різких перепадів.

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"Саме усвідомлення, що ти на дні, настільки незвичне! Адже таке раз на 50 років може статися - це феномен! Це круто!" - переконаний Карлов.