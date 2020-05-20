У ЦГЗ нагадали українцям, що дистанція необхідна навіть у разі пом'якшення карантину
Дотримуватися фізичного дистанціювання потрібно навіть під час послаблення карантину.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ЦГЗ в Facebook.
"Фізичне дистанціювання, яке також називають "соціальним дистанціюванням", означає збереження простору між собою та іншими людьми. Під час пандемії COVID-19, ВООЗ рекомендує дотримуватися відстані не менше 1 метру", - сказано в повідомленні.
У ЦГЗ нагадали, що новий коронавірус передається від людини до людини краплинним та контактним шляхами. Тобто через дрібні краплинки, які виділяються з дихальних шляхів хворого на COVID-19 під час кашлю або чхання.
Ці краплі розповсюджуються на відстань близько метра від хворого і можуть потрапляти на слизові оболонки очей, носа та рота іншої людини, яка знаходиться поруч.
"Дотримуючись відстані з іншими людьми, ви захищаєте себе від їхніх біологічних рідин, які можуть потрапити на вас під час кашлю або чхання. Що, в свою чергу, може стати причиною інфікування COVID-19.
Фізична дистанція особливо важлива для людей, які мають вищий ризик ускладнень від COVID-19 (вік понад 50 років, наявність супутніх захворювань). Тому обмежте тісний контакт з іншими у приміщеннях та на вулиці.
Люди можуть інфікуватися COVID-19, зачепивши рукою поверхню або предмет з вірусом, а потім торкнувшись власного рота, носа чи очей. Однак це не вважається основним способом поширення вірусу", - сказано в повідомленні.
Також у відомстві додали, що COVID-19 може жити годинами або навіть днями на поверхнях. Фізична дистанція допомагає обмежити можливості контакту із забрудненими поверхнями і інфікованими людьми поза домом.
Поки немає вакцини і ліків проти COVID-19. Один з найефективніших способів захиститися і запобігти поширенню інфекції - пам'ятати про правила фізичної дистанції і щоденної гігієни.
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Рекомендация на идиотов рассчитана? Любой нормальный человек и раньше всегда максимально отдалялся от чихающих и кашляющих. А зачем здоровым людям стоять в полутора метрах друг от друга?
Кроме того, последние исследования показали, что вирус находящийся на поверхности не может активироваться и быть заразным. Из этого следует, что и рекомендации носить здоровым людям перчатки бесполезно, а по западным исследованиям даже вредно.
Так же бесполезно, по рекомендациям ВОЗ, для здоровых и ношение намордников.
«Эксперты считают, что носить маски и перчатки в качестве меры предосторожности против коронавируса неэффективно, излишне для подавляющего большинства людей и может даже быстрее распространять инфекции. Маски и хирургические перчатки следует использовать только в медицинских условиях.»
«Я был удивлен, увидев через окно в моем министерстве много людей на улице в масках, когда это не соответствует нашим рекомендациям», - министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
https://medicalxpress.com/news/2020-03-masks-gloves-dont-coronavirus-experts.html