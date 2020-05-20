Експравоохоронець із Маріуполя збирав інформацію про співробітників СБУ для ФСБ, - прокуратура

Мешканець Маріуполя, який працював у правоохоронних органах, підозрюється у співпраці з ФСБ РФ.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області, передає Цензор.НЕТ.

"За процесуального керівництва прокуратури Донецької області слідчим ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях мешканцю м. Маріуполя повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 (готування до злочину) та ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прокуратури області, в ході досудового розслідування встановлено, що у червні 2018 р. колишній співробітник правоохоронних органів за власним бажанням погодився співпрацювати з ФСБ РФ.

"До обов’язків зловмисника входив, зокрема, збір та подальша передача представникам ФСБ РФ детальної інформації стосовно співробітників СБУ, які несуть службу у м. Маріуполі. Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено чинного співробітника ФСБ РФ, який проводив вербування підозрюваного та ставив йому завдання", - зазначається в повідомленні пресслужби.

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