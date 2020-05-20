За недотримання санітарних норм вже закрили один із продовольчих ринків у Києві, - Кличко

У Києві закрили ринок "Десна" - за недотримання санітарних норм. А також оштрафували три нічні клуби, що, незважаючи на заборону, працювали в минулі вихідні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Ми почали послаблення обмежень. Але, ще раз підкреслю: відкриття закладів, підприємств – це, перш за все, дотримання правил і відповідальність керівників за безпеку персоналу та відвідувачів, - сказав Кличко. - Наприклад, в столиці вже відкрилися 37 ринків, для яких прописаний чіткий регламент роботи. Один з них – ринок "Десна" - Держпродспоживслужба вже закрила за недотримання санітарних норм і регламентів", - повідомив мер.

Він зауважив, що дотримання норм у столиці контролюють групи з представників Держпродспоживслужби, муніципальної варти, районної влади та працівників КП "Київблагоустрій".



Вони перевіряють роботу ринків, закладів громадського харчування. Та інших підприємств, що вже розпочали працювати. І, в разі виявлення порушень, на місце викликають наряд поліції і складають адмінпрокол. Протиепідемічні групи вже перевірили 198 об'єктів. А правоохоронці склали 46 протоколів щодо порушників.

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"За моїм зверненням поліція перевірила нічні клуби і оштрафувала керівників трьох таких розважальних закладів, які місто не дозволяло відкривати, а вони минулими вихідними працювали, - наголосив мер. - Хочу наголосити: якщо, із запровадженням послаблень, люди нехтуватимуть правилами, - нас очікує сплеск вірусу. Я нікого не лякаю. Але, наприклад, у Чехії, через тиждень після відкриття торгових центрів, великих магазинів, перукарень і салонів зафіксували великий сплеск захворювання. Тому закликаю всіх відповідально ставитися до свого здоров'я і дотримуватися елементарних правил!", - підкреслив Віталій Кличко.