Кабмін затвердив чергове пом'якшення карантину з 22 травня: запрацюють готелі, транспорт, дитсадочки та метро

22 травня в Україні стартує другий етап послаблення карантину. Отже, знову почнуть працювати транспорт і готелі. Також відновляться спортивні змагання і церковні служби. Але водночас діятимуть певні обмежувальні заходи.

Рішення про послаблення карантину уряд ухвалив на засіданні 20 травня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

Що відновить роботу в Україні з 22 травня

Міський і приміський транспорт.

Готелі (окрім хостелів). Водночас, там не дозволяють відкривати ресторани та басейни, якщо заклади надають такі послуги.

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Також можна буде знову проводити

спортивні змагання (з обмеженням до 100 осіб і без глядачів),

церковні служби (не більше ніж 1 особа на 10 квадратних метрів).

Крім того, згідно з рішенням уряду, з 25 травня знову запрацюють

дитячі садочки

метрополітен.

Але це відбудеться, якщо дозволятиме епідемічна ситуація. Остаточне рішення ухвалюватиме влада на місцях.

На засіданні Шмигаль заявив, що уряд поки не відкриватиме міжобласні перевезення. Найімовірніше, це відбудеться на початку червня, якщо буде сприятлива епідемічна ситуація. Наразі ж вона є несприятливою.

Щодо відновлення роботи аеропортів і відновлення польотів, то до цього питання уряд провернеться після 15 червня. Саме з цієї дати авіаперевізники почнуть здійснювати польоти.

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Наразі ж аеропорти країн-партнерів України є закритими, і українська влада веде діалог з перевізниками. Натомість нерегулярні авіаперевезення працюють. Водночас уряд планує посилити міжнародні перевезення автобусними маршрутами.

Нагадаємо, з 11 травня дозволили відкрити:

парки та сквери;

салони краси та перукарні;

літні майданчики кафе і ресторанів;

роботу нотаріусів і юристів;

заклади побутового обслуговування громадян;

музеї й бібліотеки;

тренування для професійних команд на закритих базах;

стоматологічні кабінети;

сервіси обслуговування побутової техніки;

відновлення діяльності суб'єктів господарювання, яка не передбачає прийом відвідувачів.

Щоправда, все вищезазначене запрацювало відповідно до вимог МОЗ – передусім ідеться про масковий режим, дотримання соціальної дистанції та часте проведення дезінфекції приміщень.

Зазначимо, в Україні діє адаптивний карантин. У тих регіонах, де епідемічна ситуація гірша, ніж у цілому в Україні, можуть посилювати обмежувальні заходи.