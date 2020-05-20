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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін затвердив чергове пом'якшення карантину з 22 травня: запрацюють готелі, транспорт, дитсадочки та метро

Кабмін затвердив чергове пом'якшення карантину з 22 травня: запрацюють готелі, транспорт, дитсадочки та метро

22 травня в Україні стартує другий етап послаблення карантину. Отже, знову почнуть працювати транспорт і готелі. Також відновляться спортивні змагання і церковні служби. Але водночас діятимуть певні обмежувальні заходи.

Рішення про послаблення карантину уряд ухвалив на засіданні 20 травня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

Що відновить роботу в Україні з 22 травня

  • Міський і приміський транспорт.
  • Готелі (окрім хостелів). Водночас, там не дозволяють відкривати ресторани та басейни, якщо заклади надають такі послуги.

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Також можна буде знову проводити

  • спортивні змагання (з обмеженням до 100 осіб і без глядачів),
  • церковні служби (не більше ніж 1 особа на 10 квадратних метрів).

Крім того, згідно з рішенням уряду, з 25 травня знову запрацюють

  • дитячі садочки
  • метрополітен.

Але це відбудеться, якщо дозволятиме епідемічна ситуація. Остаточне рішення ухвалюватиме влада на місцях.

На засіданні Шмигаль заявив, що уряд поки не відкриватиме міжобласні перевезення. Найімовірніше, це відбудеться на початку червня, якщо буде сприятлива епідемічна ситуація. Наразі ж вона є несприятливою.

Щодо відновлення роботи аеропортів і відновлення польотів, то до цього питання уряд провернеться після 15 червня. Саме з цієї дати авіаперевізники почнуть здійснювати польоти.

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Наразі ж аеропорти країн-партнерів України є закритими, і українська влада веде діалог з перевізниками. Натомість нерегулярні авіаперевезення працюють. Водночас уряд планує посилити міжнародні перевезення автобусними маршрутами.

Нагадаємо, з 11 травня дозволили відкрити:

  • парки та сквери;
  • салони краси та перукарні;
  • літні майданчики кафе і ресторанів;
  • роботу нотаріусів і юристів;
  • заклади побутового обслуговування громадян;
  • музеї й бібліотеки;
  • тренування для професійних команд на закритих базах;
  • стоматологічні кабінети;
  • сервіси обслуговування побутової техніки;
  • відновлення діяльності суб'єктів господарювання, яка не передбачає прийом відвідувачів.

Щоправда, все вищезазначене запрацювало відповідно до вимог МОЗ – передусім ідеться про масковий режим, дотримання соціальної дистанції та часте проведення дезінфекції приміщень.

Зазначимо, в Україні діє адаптивний карантин. У тих регіонах, де епідемічна ситуація гірша, ніж у цілому в Україні, можуть посилювати обмежувальні заходи.

Автор: 

дитячий садок (361) Кабмін (14065) карантин (18172) транспорт (1390) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
10 шагов по установлению/восстановлению тотального контроля "для чайников".

Представьте, что Вы были одним из самых богатых людей, когда-либо существовавших, и Ваша обширная сеть богатства и влияния основывалась на каких-то воображаемых деньгах и широко распространенном убеждении, что «альтернативы нет».

Теперь представьте, что ложь, которая защищает Ваше положение, внезапно и жестоко оспаривается. Протесты "Желтых жилетов" на улицах Парижа, референдум о независимости в Каталонии, революция в Гонконге...

Brexit, Bitcoin и PirateBay и множество других крошечных способов, которыми люди не будут делать то, что им говорят. Антиглобалисты, слева и справа, набирают популярность во всем мире.

То, от чего Вы страдаете, это потеря контроля над повествованием. Что Вам действительно нужно, так это новая история. Кое-что, чтобы внушить всем чувство общей цели. Чтобы напугать их, отвлечь их и занять их.

Вам нужна угроза, то, что заставит всех «собраться вместе». Отложить в сторону «разногласия» и «ненависть», и все работают вместе, чтобы противостоять «общему врагу»

А враги, такие как пирожные и лимонад, всегда приносят больше удовольствия, когда Вы их готовите сами.

Вот 10 шагов, которые Вы должны использовать, если хотите превратить неопасный вирус в глобальный захват власти.

1) Начните с плохо определенного вируса, добавьте для него неточный тест и предложите как можно большему числу смертельно или критически больных людей проходить повторный тест до тех пор, пока он не даст положительный результат.

2) Сообщайте о неизбежно очень высоких показателях смертности но не уточняйте, умерли ли эти люди ОТ вируса или просто С ним.
Постоянно говорите о том, что службы здравоохранения переполнены из-за «R0» (высокой заражаемости вируса).
(Но это чепуха. Высокое значение R0 не имеет значения, если вирус безвреден для большинства людей, с которыми он сталкивается. Простуда имеет R0 между 2-3 , почти так же, как SARSCOV2 . Это также может убить уязвимых людей, иногда в больших количествах.)
3) Создайте «ответ» на «кризис», который разворачивает обширную сеть авторитарных мер , некоторые из которых планировались в течение длительного времени, и только меньшинство из которых имеет какое-либо возможное применение для предотвращения пандемии. (Обязательно отмените выборы до дальнейшего уведомления и значительно увеличьте полномочия полиции по аресту и наблюдению)
4) Закройте все больницы, кроме «ковидных случаев». Отмените плановые операции, диализ почек, лечение рака, обычные консультации врачей общей практики и все «неотложные медицинские услуги». Таким образом, неизбежно возрастает смертность от всех причин.
5) Измените свои законы множеством способов, чтобы почти все эти новые смерти обошли нормальные проверки и противовесы и были бы легко диагностированы как «связанные с covid-19» , либо с помощью неточного теста, либо просто по «клинической картине».
6) В случае, если некоторые лечащие врачи неохотно соглашаются с этим, измените закон, чтобы разрешить одному врачу, который, возможно, даже не видел рассматриваемого пациента, поставить диагноз covid19 по своему усмотрению.
7) Сообщите о поразительном количестве «новых случаев», которые Вы обнаружите в результате этих различных манипуляций, в качестве доказательства того, насколько важны новые авторитарные меры для «спасения жизней».
8) Вводите обязательное «Не реанимировать» (https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.hsj.co.uk%2Fcoronavirus%2Funprecedented-number-of-dnr-orders-for-learning-disabilities-patients%2F7027480.article https://www.hsj.co.uk/coronavirus/unprecedented-number-of-dnr-orders-for-learning-disabilities-patients/7027480.article ) для любой демографической группы, которую вы считаете бесполезными "едоками". (Если есть сомнения, говорите о человеческих страданиях, ограниченных ресурсах здравоохранения и вентиляции)
9) Не забудьте добавить любую последующую смерть к общему количеству.
10) Убедитесь, что СМИ называют любого, кто ставит под сомнение какую-либо часть этого процесса, «теоретиком заговора».

Эти десять шагов позволят вам создать квазифашистское полицейское государство. При этом недалекие обыватели на самом деле будут критиковать Вас за то, что Вы недостаточно жестки и жестоки к нарушителям "карантина", и просить еще большего.

Однако мы уже понимаем реальные причины "эпидемии".
Ну серьезно! Если кто-то считает, что есть рациональная мысль или данные, которые оправдывают глобальную гейтсовскую официальную позицию и нескрываемую деятельность, сообщите мне, пожалуйста.
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20.05.2020 15:05
+2
а че же так. Или снова турбулентность от латентности ума. Метро давно пора уже запустить и в первую очередь.
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20.05.2020 14:57
+2
Церковные службы и не прекращали. Сейчас выживаем прихожан, свихнувшихся на канале 1+1 и им подобных. Чтобы не пропустить их на праздники, выставляем КПП, и .пропускаем по списку. Пусть идут и дальше молятся на бубочку, для них карантин продлен года на два. .
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20.05.2020 15:10
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а че же так. Или снова турбулентность от латентности ума. Метро давно пора уже запустить и в первую очередь.
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20.05.2020 14:57 Відповісти
Толька с вазеліном..
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20.05.2020 14:59 Відповісти
Опытные вирусологи и иммунологи - фас! комментируйте!
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20.05.2020 15:00 Відповісти
Читай:
"В Чехии фиксируют резкий рост заболеваемости COVID-19. Несколько дней назад в стране ослабили карантин.Впервые за месяц суточное количество новых случаев коронавирусной болезни в Чехии перевалило за сотню.
В течение последних 24 часов в Чехии выявлено 111 новых случаев заражения коронавирусом, сообщило 19 мая министерство здравоохранения страны.
Впервые с 18 апреля число зафиксированных за сутки заражений превысило 100. К примеру, 18 мая сообщалось о 20 инфицированных.https://gordonua.com/news/society/v-chehii-fiksiruyut-rezkiy-rost-zabolevaemosti-covid-19-neskolko-dney-nazad-v-strane-oslabili-karantin-1500551.html
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20.05.2020 15:14 Відповісти
10 шагов по установлению/восстановлению тотального контроля "для чайников".

Представьте, что Вы были одним из самых богатых людей, когда-либо существовавших, и Ваша обширная сеть богатства и влияния основывалась на каких-то воображаемых деньгах и широко распространенном убеждении, что «альтернативы нет».

Теперь представьте, что ложь, которая защищает Ваше положение, внезапно и жестоко оспаривается. Протесты "Желтых жилетов" на улицах Парижа, референдум о независимости в Каталонии, революция в Гонконге...

Brexit, Bitcoin и PirateBay и множество других крошечных способов, которыми люди не будут делать то, что им говорят. Антиглобалисты, слева и справа, набирают популярность во всем мире.

То, от чего Вы страдаете, это потеря контроля над повествованием. Что Вам действительно нужно, так это новая история. Кое-что, чтобы внушить всем чувство общей цели. Чтобы напугать их, отвлечь их и занять их.

Вам нужна угроза, то, что заставит всех «собраться вместе». Отложить в сторону «разногласия» и «ненависть», и все работают вместе, чтобы противостоять «общему врагу»

А враги, такие как пирожные и лимонад, всегда приносят больше удовольствия, когда Вы их готовите сами.

Вот 10 шагов, которые Вы должны использовать, если хотите превратить неопасный вирус в глобальный захват власти.

1) Начните с плохо определенного вируса, добавьте для него неточный тест и предложите как можно большему числу смертельно или критически больных людей проходить повторный тест до тех пор, пока он не даст положительный результат.

2) Сообщайте о неизбежно очень высоких показателях смертности но не уточняйте, умерли ли эти люди ОТ вируса или просто С ним.
Постоянно говорите о том, что службы здравоохранения переполнены из-за «R0» (высокой заражаемости вируса).
(Но это чепуха. Высокое значение R0 не имеет значения, если вирус безвреден для большинства людей, с которыми он сталкивается. Простуда имеет R0 между 2-3 , почти так же, как SARSCOV2 . Это также может убить уязвимых людей, иногда в больших количествах.)
3) Создайте «ответ» на «кризис», который разворачивает обширную сеть авторитарных мер , некоторые из которых планировались в течение длительного времени, и только меньшинство из которых имеет какое-либо возможное применение для предотвращения пандемии. (Обязательно отмените выборы до дальнейшего уведомления и значительно увеличьте полномочия полиции по аресту и наблюдению)
4) Закройте все больницы, кроме «ковидных случаев». Отмените плановые операции, диализ почек, лечение рака, обычные консультации врачей общей практики и все «неотложные медицинские услуги». Таким образом, неизбежно возрастает смертность от всех причин.
5) Измените свои законы множеством способов, чтобы почти все эти новые смерти обошли нормальные проверки и противовесы и были бы легко диагностированы как «связанные с covid-19» , либо с помощью неточного теста, либо просто по «клинической картине».
6) В случае, если некоторые лечащие врачи неохотно соглашаются с этим, измените закон, чтобы разрешить одному врачу, который, возможно, даже не видел рассматриваемого пациента, поставить диагноз covid19 по своему усмотрению.
7) Сообщите о поразительном количестве «новых случаев», которые Вы обнаружите в результате этих различных манипуляций, в качестве доказательства того, насколько важны новые авторитарные меры для «спасения жизней».
8) Вводите обязательное «Не реанимировать» (https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.hsj.co.uk%2Fcoronavirus%2Funprecedented-number-of-dnr-orders-for-learning-disabilities-patients%2F7027480.article https://www.hsj.co.uk/coronavirus/unprecedented-number-of-dnr-orders-for-learning-disabilities-patients/7027480.article ) для любой демографической группы, которую вы считаете бесполезными "едоками". (Если есть сомнения, говорите о человеческих страданиях, ограниченных ресурсах здравоохранения и вентиляции)
9) Не забудьте добавить любую последующую смерть к общему количеству.
10) Убедитесь, что СМИ называют любого, кто ставит под сомнение какую-либо часть этого процесса, «теоретиком заговора».

Эти десять шагов позволят вам создать квазифашистское полицейское государство. При этом недалекие обыватели на самом деле будут критиковать Вас за то, что Вы недостаточно жестки и жестоки к нарушителям "карантина", и просить еще большего.

Однако мы уже понимаем реальные причины "эпидемии".
Ну серьезно! Если кто-то считает, что есть рациональная мысль или данные, которые оправдывают глобальную гейтсовскую официальную позицию и нескрываемую деятельность, сообщите мне, пожалуйста.
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20.05.2020 15:05 Відповісти
Сейчас секта коронапсихозников объяснит тебе опасность вируса 😁😁😁
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20.05.2020 15:10 Відповісти
жду не дождусь) чтобы положить на них болт
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20.05.2020 15:28 Відповісти
Уже стало известно о стратегическом документе федерального министерства внутренних дел Германии, в котором также содержалась призыв к проведению кампании нагнетания страха, которую проводили политики и СМИ. Оглядываясь назад, возникает вопрос, сколько людей погибло в результате этого необоснованного страха. https://fragdenstaat.de/dokumente/4123-wie-wir-covid-19-unter-kontrolle-bekommen/
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20.05.2020 18:20 Відповісти
Церковные службы и не прекращали. Сейчас выживаем прихожан, свихнувшихся на канале 1+1 и им подобных. Чтобы не пропустить их на праздники, выставляем КПП, и .пропускаем по списку. Пусть идут и дальше молятся на бубочку, для них карантин продлен года на два. .
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20.05.2020 15:10 Відповісти
Нельзя молиться за царя ирода. Богородица не велит.
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20.05.2020 16:33 Відповісти
Окончатільне рішеніє на місцях буде приймать коронавірус...
Он польська епідемія після послаблення карантину настільки оклигала, що наша її ніяк наздогнати не може.

Кабмін затвердив чергове пом'якшення карантину з 22 травня: запрацюють готелі, транспорт, дитсадочки та метро - Цензор.НЕТ 8686
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20.05.2020 16:33 Відповісти
Через дитсадки заразиться не один мільйон українців
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20.05.2020 18:40 Відповісти
Команда європейських вчених змоделювала кілька сценаріїв розвитку ситуації в 16 країнах: в Австралії, Мексиці, Бельгії, ПАР і Нігерії. Вони запропонували альтернативний та ефективніший підхід до форми карантину - інтервальний карантин в поєднанні з тестуваннями, відстеженням контактів і захистом уразливих груп громадян - .Перший з розглянутих сценаріїв передбачав відсутність усіляких заходів ізоляції. Це стало причиною зростання кількості пацієнтів з важкими формами захворювання, до якого не були готові системи охорони здоров'я в багатьох країн. У підсумку, показник смертності досяг 7,8 млн, а тривалість епідемії в кожній країні становить близько 200 днів.
Другий сценарій передбачає введення одноразового режиму зі збереженням ряду фундаментальних заходів.
У третьому сценарії вчені ввели в модель повторюваних циклів з 50 днів карантину і 30 днів послаблень.
Базові принципи, які зберігаються у кожному сценарії:правила гігієни;
принцип соціального дистанціювання;
особлива увага до груп ризику;
заборона масових зібрань.
https://24tv.ua/health/50-dniv-karantinu-30-dniv-svobodi-vcheni-nazvali-sposib-protidiyi_n1346824
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20.05.2020 18:41 Відповісти
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало.
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20.05.2020 18:50 Відповісти
 
 