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Новини
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Київська поліція затримала чоловіка, який намагався збути пів кілограма кокаїну, - Андрій Крищенко

Київська поліція затримала чоловіка, який намагався збути пів кілограма кокаїну, - Андрій Крищенко

У Києві суд заарештував підозрюваного у збуті наркотичних речовин, вартість яких на "чорному" ринку становить 2 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив відділ комунікацій поліції Києва.

Підозрюваного затримали співробітники поліції за оперативного супроводу СБУ та процесуального керівництва Київської міської прокуратури №2 на території Дарницького району. 37-річний місцевий житель перевозив у своєму автомобілі пакет з 500 г кокаїну. Чоловік купив і зберігав наркотик з метою подальшого перепродажу.

Як повідомив начальник поліції Києва Крищенко, фігуранту повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 - незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи збут наркотичних речовин в особливо великих розмірах. Санкція статті - до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 630 тис. грн.

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"Ведуться слідчі дії з метою встановити, у кого підозрюваний придбав товар і якими каналами планував його збути. Ефективна боротьба з наркозлочинністю і захист насамперед молодих людей від подібних ділків - одна з основних вимог громади і завдань поліції Києва", - повідомив Андрій Крищенко.

Автор: 

Київ (19415) наркотики (1446) Крищенко Андрій (344) боротьба з наркотиками (147)


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И попросил пару недель не беспокоить.
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20.05.2020 15:07 Відповісти
Казалось бы, при чём здесь Зеленский? Киевская полиция задержала мужчину, который пытался сбыть полкилограмма кокаина, - Андрей Крищенко - Цензор.НЕТ 1577
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20.05.2020 15:07 Відповісти
ото Зє!лупа на пєрєрив побєжал
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20.05.2020 15:08 Відповісти
В велюровый штаб бежал, наверное.
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20.05.2020 15:10 Відповісти
Неужели у херанта украл?
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20.05.2020 15:13 Відповісти
После этого вся киевская полиция отправилась в космос ловить покемонов!
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20.05.2020 15:15 Відповісти
Это курьерская доставка на Банковую.
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20.05.2020 15:29 Відповісти
"Киевская полиция задержала мужчину, который пытался сбыть полкилограмма кокаина" - возле ОП задержали?
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20.05.2020 15:36 Відповісти
харьковчане уже давно рассказали откуда ноги растут
https://youtu.be/HmBPXScAHMY
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20.05.2020 17:39 Відповісти
 
 