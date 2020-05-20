Кур'єри по всій країні пробіжать напівмарафон замість тих, хто не може цього зробити, але мріє про медалі

24 травня в Хмельницькому відбудеться "Нова пошта напівмарафон", а кур'єри по всій Україні вийдуть на роботу і пройдуть дистанцію марафону замість тих, хто цього зробити не може.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цього дня 500 кур’єрів Нової пошти влаштують по всій Україні особливий забіг для людей, що мріють стати марафонцями, але не можуть бігти через життєві обставини.

Кур’єри вирушать на свою щоденну дистанцію у формі зі стартовими номерами та іменами тих, хто зараз не може бігти з будь-яких причин. Кур’єр Нової пошти здолає дистанцію, а людина, чиє ім'я написане на його формі, отримає медаль напівмарафонця (учасника забігу на 21 км).

"Уявіть, що кожен, хто мріє пробігти марафон, може це зробити: бабуся, яка вже майже нічого не бачить, або хлопець на візку, дівчинка, якій ще бракує сил, або чоловік, який готувався до змагань Ironman, але занедужав. Сильні та слабкі, старі й малі, ті, хто бореться з тимчасовими труднощами, або ті, хто живе в обставинах, яких не змінити, — говорить співзасновниця Нової пошти, амбасадор NewRun Інна Поперешнюк. — Близько 1700 наших кур’єрів щодня долають десятки кілометрів і доставляють посилки, на які хтось чекає. У час, коли світ уповільнився, як равлик, вони залишаються головними "марафонцями" країни. І саме завдяки нашим кур’єрам будь-хто може пробігти свій напівмарафон".

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Щоб зареєструватися самому чи номінувати на участь у марафоні знайомого, потрібно заповнити форму за посиланням. Команда від Нова пошта відбере 500 історій, герої яких які візьмуть участь у проекті.

*"Нова пошта марафон" і "Нова пошта напівмарафон" — бігові змагання, які проводить Нова пошта разом із New Run. Їхня місія — популяризувати здоровий спосіб життя і розвивати бігову культуру. Щороку проєкт розширює географію та залучає до участі бігунів не лише з України, а й з-за кордону. Цієї весни учасники біжать у новому дистанційному форматі з дотриманням усіх норм карантину.