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Зеленський хоче підписати меморандум з Орбаном для вирішення спірних питань: "У нас непрості поки відносини з Угорщиною"

Зеленський хоче підписати меморандум з Орбаном для вирішення спірних питань:

Президент України Володимир Зеленський сподівається на підписання меморандуму про взаєморозуміння з Угорщиною.

Про це глава держави сказав на пресконференції, приуроченій до річниці його інавгурації, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас багато різних меншин. Така країна. Стільки кордонів. Така історія. Ми повинні захищати права і можливості кожної меншини знати свою мову. Для багатьох вона не українська. Наприклад, коли ми говоримо про Берегове, але вони повинні знати українську мову", - зазначив Володимир Зеленський.

Водночас Глава держави вважає, що кожен громадянин України повинен знати українську мову.

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Президент нагадав, що через питання вивчення мови національної меншини України має непрості відносини з Угорщиною. Однак він висловив надію, що ця проблема буде вирішена найближчим часом.

"З Угорщиною, з якої у нас багато років немає відносин, і вони блокують членство і в ЄС, і в НАТО, саме через питання історичної спадщини й питання мови. Пан Орбан (прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. - Ред.) протягом року шукає зі мною зустрічі. Я готовий до цієї фундаментальної зустрічі, на якій я хотів би, щоб ми підписали меморандум між Україною та Угорщиною. Меморандум про все: і про ситуацію з безпекою, і про повагу до історії. У нас непрості поки відносини з Угорщиною, хоча наші народи в дружніх відносинах, але я думаю, ми питання вирішимо найближчим часом", - сказав Зеленський.

Автор: 

Угорщина (2262) Зеленський Володимир (23689) мова (739) нацменшини (190) Віктор Орбан (554)


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Топ коментарі
+13
Зеленський вимагає створення української автономії в Угорщині? Чи хоча б вимагає в Угорщині українських шкіл з виключно українською мовою навчання?
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20.05.2020 15:17
+12
Чучело, о тебе Орбану даже не скажут. Не говоря даже о подписях
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20.05.2020 15:15
+12
ага, просто отдать им часть Украины и забыть о не совсем нужном украинском языке.
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20.05.2020 15:16
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Чучело, о тебе Орбану даже не скажут. Не говоря даже о подписях
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20.05.2020 15:15 Відповісти
ага, просто отдать им часть Украины и забыть о не совсем нужном украинском языке.
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20.05.2020 15:16 Відповісти
Ты наркоман, я смотрю. Куча энергии и вся безвекторная.
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20.05.2020 15:16 Відповісти
Зеленський вимагає створення української автономії в Угорщині? Чи хоча б вимагає в Угорщині українських шкіл з виключно українською мовою навчання?
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20.05.2020 15:17 Відповісти
і де буде та автономія.. де саме компактно проживають українці?
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20.05.2020 15:20 Відповісти
Де завгодно. Буде залежати від дій угорської влади. Можливо угорці захочуть повернутись туди, звідки вони прийшли. А от звідки прийшли українці?
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20.05.2020 15:30 Відповісти
садись - два
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20.05.2020 15:42 Відповісти
Обоснуй.
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20.05.2020 15:50 Відповісти
нужно в Мукачево батальон десантуры разместить, и открыть завод а работяг пригласить из Центральной Украины.. и Орбан сдуется как пыль..
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20.05.2020 15:17 Відповісти
думкою багатієш, бачу
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20.05.2020 15:44 Відповісти
меморандум очень удобная вещь.. вот ты его подписываешь, а выполнять необязательно
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20.05.2020 15:19 Відповісти
Был у нас уже один будапештский меморандум. Закончилось всё очень хреново. Может усиливать государственную границу пора?
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20.05.2020 15:20 Відповісти
Зелох выучил новое слово - " меморандум"!
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20.05.2020 15:21 Відповісти
Що здати планує?
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20.05.2020 15:25 Відповісти
Короче,нагородил сегодня,как и ожидалось откровенной хрени. 4 года ещё. Это трэш.
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20.05.2020 15:27 Відповісти
Интересно, а что Украина сделала " плохого" Венгрии. Или желание что бы граждане Украины , живущие на территории Украины знали в полной мере украинский ( государственный) язык это причина для плохих отношений ( а что в Венгрии как то по другому). Игра в поддавки неуместна. Сегодня язык, завтра автономия, потом федерация, потом конфедерация, потом отсоединение. В местах компактного проживания нац. меньшинств нужно обеспечить изучения двух дополнительных предметов на языке меньшинства - это язык и литература, все остальные предметы на государственном. Это честно и цивилизационно. При этом в течении одного поколения эта проблема вообще исчезнет. Если бы это началось вводиться с 1990 х годов, этот вопрос уже был бы снят.
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20.05.2020 15:27 Відповісти
Хто не хоче говорити українською мовою не має жити в Україні. Синергетики зрозуміють.
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20.05.2020 15:33 Відповісти
конечно же на орбана условиях иначе он бы и стал с тобой разговаривать
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20.05.2020 15:30 Відповісти
Раньше на слишком громкие претензии Венгрии отвечали учениями на Закарпатье небольших подразделений, превосходящих ВС Венгрии, а сейчас меморандумы подписываем.
Порох, мы все просрали.
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20.05.2020 15:35 Відповісти
Дебил, ты. Если еще не понял что язык ето всего лишь повод для проросийского Орбана не пустить Украину в ЕС и НАТО. Решишь вопрос с языком, завтра ета тварь выдвинет другие условия типо автономии или еще чего то невыполнимого. Если ты говно то тебя будут затаптывать в землю, а не слушать.
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20.05.2020 15:44 Відповісти
Когда будет - тогда и будет. Важно играть на его поле на своих условиях. Собственно, это и есть работа дипломата. Пока что "ах, наши меньшинства обижают!" - в пользу угорцев.

Значит надо выдвигать правильные условия. Например, открыть в Венгрии столько же украинских школ, сколько в Украине венгерских (по числу учеников, разумеется). Всё ради дружбы народов.
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20.05.2020 16:21 Відповісти
ще не все просрав ?
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20.05.2020 15:48 Відповісти
ну, не осел ли ?
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20.05.2020 16:16 Відповісти
... резидент Зебил капітулянт після вдалого вирішення спірних питань з близькою йому паРашей в поверненню нею тимчасово окупованих суверенних українських територій Криму і Донбасу, і питання миру (капітуляції України) в секретних сговорах зі своїм господарем фашистом )(уйлом. А тепер він хоче на прикладі сформованих цих його дружніх стосунків з паРашей підписати меморандум з Орбаном для вирішення будь-яких спірних питань але не на шкоду дружньої Угорщини ..
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20.05.2020 17:05 Відповісти
Нужна проста перестать гаваріть па- украінскі...
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20.05.2020 18:46 Відповісти
как у него крутиться мягкое место просто диву даешься А шо так мона
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20.05.2020 21:20 Відповісти
 
 