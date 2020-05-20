Зеленський хоче підписати меморандум з Орбаном для вирішення спірних питань: "У нас непрості поки відносини з Угорщиною"
Президент України Володимир Зеленський сподівається на підписання меморандуму про взаєморозуміння з Угорщиною.
Про це глава держави сказав на пресконференції, приуроченій до річниці його інавгурації, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас багато різних меншин. Така країна. Стільки кордонів. Така історія. Ми повинні захищати права і можливості кожної меншини знати свою мову. Для багатьох вона не українська. Наприклад, коли ми говоримо про Берегове, але вони повинні знати українську мову", - зазначив Володимир Зеленський.
Водночас Глава держави вважає, що кожен громадянин України повинен знати українську мову.
Президент нагадав, що через питання вивчення мови національної меншини України має непрості відносини з Угорщиною. Однак він висловив надію, що ця проблема буде вирішена найближчим часом.
"З Угорщиною, з якої у нас багато років немає відносин, і вони блокують членство і в ЄС, і в НАТО, саме через питання історичної спадщини й питання мови. Пан Орбан (прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. - Ред.) протягом року шукає зі мною зустрічі. Я готовий до цієї фундаментальної зустрічі, на якій я хотів би, щоб ми підписали меморандум між Україною та Угорщиною. Меморандум про все: і про ситуацію з безпекою, і про повагу до історії. У нас непрості поки відносини з Угорщиною, хоча наші народи в дружніх відносинах, але я думаю, ми питання вирішимо найближчим часом", - сказав Зеленський.
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Порох, мы все просрали.
Значит надо выдвигать правильные условия. Например, открыть в Венгрии столько же украинских школ, сколько в Украине венгерских (по числу учеников, разумеется). Всё ради дружбы народов.