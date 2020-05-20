Кабмін відновив роботу 66 пунктів пропуску на кордоні з Євросоюзом та Молдовою

Кабінет міністрів України відновив роботу 66 пунктів пропуску на кордоні з Європейським Союзом і Молдовою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, залишаються закритими пункти пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю у зв'язку з епідеміологічною ситуацією.

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