Кабмін відновив роботу 66 пунктів пропуску на кордоні з Євросоюзом та Молдовою
Кабінет міністрів України відновив роботу 66 пунктів пропуску на кордоні з Європейським Союзом і Молдовою.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.
За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, залишаються закритими пункти пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю у зв'язку з епідеміологічною ситуацією.
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Ехали знакомые к границе с Украиной , их запихнули на границе в Словакии в украинский автобус и БЛИН -45 минут как селёдок мариновали этот напханный автобус и закрытый на границе
АВАКОВ, Вы там все идиоты? Держать в автобусах людей , чтобы из перевезти на 100 метров через границу и ПОПУТНО ЗАРАЗИТЬ????