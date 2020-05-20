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Кабмін відновив роботу 66 пунктів пропуску на кордоні з Євросоюзом та Молдовою

Кабмін відновив роботу 66 пунктів пропуску на кордоні з Євросоюзом та Молдовою

Кабінет міністрів України відновив роботу 66 пунктів пропуску на кордоні з Європейським Союзом і Молдовою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, залишаються закритими пункти пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю у зв'язку з епідеміологічною ситуацією.

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Автор: 

кордон (4750) Молдова (2063) Євросоюз (13315) пункт пропуску (798)


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Та взагалі не відкривати жодного пункта на кордоні з Козлостаном , там єпідємія вже років 20 гуляє і кінця не видно
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20.05.2020 15:24 Відповісти
920
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20.05.2020 16:26 Відповісти
контрабас пропадает
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20.05.2020 15:30 Відповісти
А когда люди могут пешком переходить , АВАКОВ?

Ехали знакомые к границе с Украиной , их запихнули на границе в Словакии в украинский автобус и БЛИН -45 минут как селёдок мариновали этот напханный автобус и закрытый на границе
АВАКОВ, Вы там все идиоты? Держать в автобусах людей , чтобы из перевезти на 100 метров через границу и ПОПУТНО ЗАРАЗИТЬ????
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20.05.2020 16:27 Відповісти
все будут ездить через Польшу в россию и Беларусь, так в чем прикол? как всегда все церез жопу,
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20.05.2020 20:00 Відповісти
 
 