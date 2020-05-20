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Кабмін затвердив план створення Єдиної е-системи у сфері будівництва, яку запустять у червні

Кабмін затвердив план створення Єдиної е-системи у сфері будівництва, яку запустять у червні

Кабінет міністрів України на засіданні в середу затвердив план заходів зі створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, запуск планується до середини червня.

"Наше міністерство допомагає розробляти цю систему. Планується запуск у червні. Десь на 90% система вже готова, вона розроблялася два місяці. Сподіваємося, що до 10-15 червня вона запрацює", - повідомив під час засідання міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту постанови, створення Єдиної е-системи дозволить усунути грубі порушення у сфері містобудівної діяльності та забезпечити прозорість і ефективність системи архітектурно-будівельного контролю.

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будівництво (3015) електронні документи (446) Федоров Михайло (873) електронні послуги (194)


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