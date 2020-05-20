Пожежі, смог і дефіцит води: Україна потребує порятунку власної екології, - WWF

Україна має ухвалити низку важливих законів про захист довкілля і відповідальне використання природних ресурсів, кажуть екологи.

Експерти Всесвітнього фонду дикої природи (World Wide Fund for Nature – WWF) наполягають, що Україна терміново потребує національної стратегії збереження біорізноманіття і середовища проживання. Про це повідомляє 5 канал із посиланням на "24 канал".

Як зазначається, Україна має дуже серйозну проблему – екологічну. Українці наочно побачили і відчули на собі, до чого призводить неправильне ставлення до навколишнього середовища. Жахливі посухи і зливи, масштабні пожежі, убивчий смог, спад ґрунтових вод і інші колишні аномалії стають новою реальністю. І, як вважають фахівці, можливо, це тільки початок.

Саме тому нагально, щоб ситуація не стала безнадійною, Україна повинна прийняти низку важливих законів про захист навколишнього середовища і відповідальне використання природних ресурсів, кажуть екологи. Зокрема, країні потрібен закон про відходи, реформування екологічного контролю, сучасна система моніторингу стану навколишнього середовища і багато іншого.

Експерти WWF наполягають, що Україні терміново необхідна національна стратегія збереження біорізноманіття і середовища проживання.

"Країна обов'язково повинна займатися захистом життя і здоров'я людей, але не менш важливо зберегти ті види рослин і тварин, які зараз зникають безповоротно. Так, в Україні процвітає незаконне полювання і торгівля рідкісними видами тварин. Такий продаж узагалі став одним із найприбутковіших бізнесів у світі – займає третє або четверте місце після торгівлі наркотиками, зброєю та людьми. І наша країна тут не стоїть осторонь. Також протягом останніх років значно збільшилася кількість втручань людини в різні екосистеми. Наприклад, будуються автобани з парканами, тварин ізолюють і позбавляють їх можливості вільно переміщатися і схрещуватися під час розмноження", – кажуть екологи.

На їхню думку, особливої уваги і важливих рішень потребує проблема води.

"Слабка екологічна політика привела ще й до того, що системно порушується природний баланс проживання риб. А тим часом критично знижується рівень підземних вод. Вода більше не потрапляє у підземні горизонти так, як повинна, а швидко стікає в море. Виявилося, що наша система господарювання не враховувала ймовірність зміни клімату і нестачі води. Тому не виключено, що незабаром Державне водне агентство буде змушене обмежувати використання води для українців", – наголошується в доповіді фахівців.

За їхніми словами, якщо рівень води суттєво падає, то температура повітря в Україні останні 30 років, навпаки, постійно підвищується.

"Це призводить до регулярних лісових пожеж. Крім того, постійно збільшується кількість вирубувань лісу, тому існує ризик подальшого погіршення ситуації, аж до зникнення лісів. Незважаючи на це, Україна гостро потребує нової лісової політики. Існує "командна система, яка залишилася в спадок з радянських часів, вона зарегульована купою нормативів і не відповідає сучасним реаліям. Тим часом, за варварської вирубки лісу зникає кожен п'ятий вид тварин і кожен восьмий вид рослин, які є в Червоній книзі України. Але кількість вирубок при цьому тільки зростає...", – кажуть вони.