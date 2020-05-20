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Пожежі, смог і дефіцит води: Україна потребує порятунку власної екології, - WWF

Пожежі, смог і дефіцит води: Україна потребує порятунку власної екології, - WWF

Україна має ухвалити низку важливих законів про захист довкілля і відповідальне використання природних ресурсів, кажуть екологи.

Експерти Всесвітнього фонду дикої природи (World Wide Fund for Nature – WWF) наполягають, що Україна терміново потребує національної стратегії збереження біорізноманіття і середовища проживання. Про це повідомляє 5 канал із посиланням на "24 канал".

Як зазначається, Україна має дуже серйозну проблему – екологічну. Українці наочно побачили і відчули на собі, до чого призводить неправильне ставлення до навколишнього середовища. Жахливі посухи і зливи, масштабні пожежі, убивчий смог, спад ґрунтових вод і інші колишні аномалії стають новою реальністю. І, як вважають фахівці, можливо, це тільки початок.

Саме тому нагально, щоб ситуація не стала безнадійною, Україна повинна прийняти низку важливих законів про захист навколишнього середовища і відповідальне використання природних ресурсів, кажуть екологи. Зокрема, країні потрібен закон про відходи, реформування екологічного контролю, сучасна система моніторингу стану навколишнього середовища і багато іншого.

Експерти WWF наполягають, що Україні терміново необхідна національна стратегія збереження біорізноманіття і середовища проживання.

"Країна обов'язково повинна займатися захистом життя і здоров'я людей, але не менш важливо зберегти ті види рослин і тварин, які зараз зникають безповоротно. Так, в Україні процвітає незаконне полювання і торгівля рідкісними видами тварин. Такий продаж узагалі став одним із найприбутковіших бізнесів у світі – займає третє або четверте місце після торгівлі наркотиками, зброєю та людьми. І наша країна тут не стоїть осторонь. Також протягом останніх років значно збільшилася кількість втручань людини в різні екосистеми. Наприклад, будуються автобани з парканами, тварин ізолюють і позбавляють їх можливості вільно переміщатися і схрещуватися під час розмноження", – кажуть екологи.

На їхню думку, особливої уваги і важливих рішень потребує проблема води.

"Слабка екологічна політика привела ще й до того, що системно порушується природний баланс проживання риб. А тим часом критично знижується рівень підземних вод. Вода більше не потрапляє у підземні горизонти так, як повинна, а швидко стікає в море. Виявилося, що наша система господарювання не враховувала ймовірність зміни клімату і нестачі води. Тому не виключено, що незабаром Державне водне агентство буде змушене обмежувати використання води для українців", – наголошується в доповіді фахівців.

За їхніми словами, якщо рівень води суттєво падає, то температура повітря в Україні останні 30 років, навпаки, постійно підвищується.

"Це призводить до регулярних лісових пожеж. Крім того, постійно збільшується кількість вирубувань лісу, тому існує ризик подальшого погіршення ситуації, аж до зникнення лісів. Незважаючи на це, Україна гостро потребує нової лісової політики. Існує "командна система, яка залишилася в спадок з радянських часів, вона зарегульована купою нормативів і не відповідає сучасним реаліям. Тим часом, за варварської вирубки лісу зникає кожен п'ятий вид тварин і кожен восьмий вид рослин, які є в Червоній книзі України. Але кількість вирубок при цьому тільки зростає...", – кажуть вони.

Автор: 

клімат (180) екологія (1346)


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Топ коментарі
+4
Ето те нам рассказывают про екологию кто визжал чтобы Украина нивкоем случае не прекращала вырубать леса и отправлять в Европу?
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20.05.2020 15:51
+2
Спасать уже нечего. Карпатский лес уже дорубывают и довывозят в Румынию. Ровенскую и Волынскую область уже почти всю перерыли янтарные дегенераты. Берег Черного моря в Одесской области окончательно засрали (в прямом смысле слова), Днепр загажен не меньше . Чернобыльский лес сожгли нахрен. Поля обрабатывают фиг пойми чем, что не то, что пчелы массово мрут, даже тараканы не выдерживают. Осталось только в центре Киева мировой ядерный могильник организовать для полноты картины.
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20.05.2020 15:49
+2
_Дорубайте жалкие остатки лесов, уроды, оставьте потомкам пустыню... Посадку лесов нужно увеличить в пять, в десять раз!
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20.05.2020 16:17
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Рада ЄС остаточно погодила виділення Україні 1,2 млрд євро позики https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/20/7252453/
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20.05.2020 15:38 Відповісти
От клятий ЗЕ всього за Рік скільки натворив..😥
Усі впопуредникі ніпричому...
🤗
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20.05.2020 15:44 Відповісти
А самоє главноє, што мудрий нарід тут ніпрічьом. Всьо украл Порошенко!
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20.05.2020 15:57 Відповісти
Спасать уже нечего. Карпатский лес уже дорубывают и довывозят в Румынию. Ровенскую и Волынскую область уже почти всю перерыли янтарные дегенераты. Берег Черного моря в Одесской области окончательно засрали (в прямом смысле слова), Днепр загажен не меньше . Чернобыльский лес сожгли нахрен. Поля обрабатывают фиг пойми чем, что не то, что пчелы массово мрут, даже тараканы не выдерживают. Осталось только в центре Киева мировой ядерный могильник организовать для полноты картины.
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20.05.2020 15:49 Відповісти
кто только не говорит, что Украине делать!

послать всех в пешее эротическое вместе с МВФ.
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20.05.2020 15:50 Відповісти
Ето те нам рассказывают про екологию кто визжал чтобы Украина нивкоем случае не прекращала вырубать леса и отправлять в Европу?
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20.05.2020 15:51 Відповісти
Было! Взбесило меня.
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20.05.2020 16:18 Відповісти
Когда появляются екологи и начинают что то вонять хочется их взять и утопить в ближайшем болоте. Потому что все они продажные твари работающие на крупные корпорации и промышленников и свистят в ту сторону в которую им показали а не для решения реальных проблем. Правильно говорил Трамп, нужно разохнать нах*** всех етих уродов с ихними бесполезными организациями
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20.05.2020 15:53 Відповісти
"Вокруг Всемирного фонда дикой природы закрутился грандиозный скандал. При изучении деятельности WWF в Индии, Непале, ЦАР и Камеруне выяснилось, что защитники зверей финансируют бандформирования. При этом убийцы мирных жителей оформлены в документации фонда как рейнджеры."

И эта контора пытается качать права в Украине ?
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20.05.2020 15:54 Відповісти
Деловые ребята. Аплодирую стоя. Глаз за глаз, зуб за зуб.
Вы забыли упомянуть сколько таких "рейнджеров" было убито браконьерами за 2019 год. Да и за предыдущие годы тоже. Или это должна быть игра в одни ворота? Т.е. можно убивать только "рейнджеров" и животных, а браконьеров нельзя?
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20.05.2020 18:17 Відповісти
Это плохо что экология Украины беспокоит только wwf, а наших людей... им пофиг. Перерытая Волынь, вырубленные Карпаты, у нас в Харьковской области постоянные суды над мусорами, которые крышуют вырубку леса. Всего леса. Загрязнение рек. Несанкционированные свалки. Строительство вплотную к водоёмам. И т.д.
В каждой стране есть представительство wwf, greenpeace, и деятельность их офисов зависит только от того насколько активны работники/волонтеры этих представительств. И в каждой стране они делают такие же заявления. Должны делать.
Понятно что в таких странах как росия или Китай, в которых ложили на права человека, несильно повозмущаешься. Издержки страны. Они же там в wwf не совсем идиоты и не самоубийцы.
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20.05.2020 18:43 Відповісти
это совсем другой вопрос. и никакого отношения к вбросам ввф отношения не имеет
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20.05.2020 19:09 Відповісти
это твои фантазии. А то что у конторы рыло в пуху это факт. И странно. Массовые лесные пожары были во Франции, Греции, Испании, на па Раше, но почему -то ввф обеспокоила только Украина. Причем каждый день. Где они были с заявами в прошлом году, когда дым от пожаров в руцькой тайге через океан все провонял?
https://censor.net/comments/locate/3196820/019214ee-6f4f-71df-9428-8cb2c83da704
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20.05.2020 18:26 Відповісти
Ну если население Украины продолжит сокращаться по 1 миллиону в год, то лет через 10-15 природа своё заберёт обратно.
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20.05.2020 16:03 Відповісти
_Дорубайте жалкие остатки лесов, уроды, оставьте потомкам пустыню... Посадку лесов нужно увеличить в пять, в десять раз!
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20.05.2020 16:17 Відповісти
Захист природи зараз дуже вигідний бізнес.
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20.05.2020 16:53 Відповісти
Что бы избежать пожаров, нужно спилить весь лес и вывезти в Европу. Нет леса - нет пожаров. Видимо именно так рассуждают некоторые депутаты.
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20.05.2020 17:36 Відповісти
Украина имеет очень серьезную проблему - экологическую. Источник: https://censor.net/n3196820

Украина прежде всего имеет очень серьезную проблему в виде президента и его приближения.
Наш народ сам себе могилу роет своими действиями в виде вырубки лесов, добычи янтаря,. уничтожением рек и речушек сбрасыванием всевозможного хлама... А потому, что нашему президенту на природу и вообще на людей на.ать, потому руководство страны одобрямс такое положение дел. Мрёте, да и фиг с вами всеми).
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20.05.2020 20:07 Відповісти
 
 