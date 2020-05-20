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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін виділив 2,2 млрд грн на виплати медикам, які борються з COVID-19, - Шмигаль

Кабмін виділив 2,2 млрд грн на виплати медикам, які борються з COVID-19, - Шмигаль

Кабінет міністрів підтримав виділення з Фонду боротьби з COVID-19 2,2 млрд грн для Фонду соціального страхування.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Медики сьогодні перебувають на передовій, щодня ризикуючи своїм життям. Ми розуміємо, що вони повинні отримувати належне матеріальне забезпечення та мати страхові гарантії", - зазначив прем'єр.

Саме тому, за словами Шмигаля, Кабінет міністрів підтримав виділення з Фонду боротьби з COVID-19 2,2 млрд грн для Фонду соціального страхування.

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471,1 млн грн будуть спрямовані на виплати матеріального забезпечення і страхових виплат, в тому числі одноразової допомоги членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я, які померли від COVID-19.

Ще 1,8 млрд грн передбачені для виплат матеріального забезпечення.

Автор: 

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И что? Я вот тоже выделил им 2 млрд. Результат тот же!
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20.05.2020 15:42 Відповісти
 
 