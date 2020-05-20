Кабмін виділив 2,2 млрд грн на виплати медикам, які борються з COVID-19, - Шмигаль
Кабінет міністрів підтримав виділення з Фонду боротьби з COVID-19 2,2 млрд грн для Фонду соціального страхування.
Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"Медики сьогодні перебувають на передовій, щодня ризикуючи своїм життям. Ми розуміємо, що вони повинні отримувати належне матеріальне забезпечення та мати страхові гарантії", - зазначив прем'єр.
Саме тому, за словами Шмигаля, Кабінет міністрів підтримав виділення з Фонду боротьби з COVID-19 2,2 млрд грн для Фонду соціального страхування.
471,1 млн грн будуть спрямовані на виплати матеріального забезпечення і страхових виплат, в тому числі одноразової допомоги членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я, які померли від COVID-19.
Ще 1,8 млрд грн передбачені для виплат матеріального забезпечення.
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