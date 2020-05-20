Слюсар депо загинув під колесами вагона під час ремонту на Харківщині, - поліція
Поліція почала кримінальне провадження за фактом смерті 52-річного слюсаря вагонного депо Куп'янськ-Сортувальний.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
Тіло загиблого під вагоном на коліях виявив співробітник депо і повідомив про це правоохоронцям.
"Встановлено, що загиблий є слюсарем вагонного депо. 19 травня він перебував на своєму робочому місці. Коли чоловік проводив ремонтні роботи під вагоном, стався рух транспорту. У результаті робітник дістав травми не сумісні з життям", - сказано в повідомленні.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.
Топ коментарі
+2 Александр Пушкин #84240
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+1 Vivo UA
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+1 МК #469874
показати весь коментар20.05.2020 16:09
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Ты уверен, что он думал именно об этом?
И здесь политика.
Конкретный ужасный случай.
С конкретными виновниками.
Обидно, если в Пункте 1.1 инструкции по ОТ написано: "Каждый работник сам обязан заботится о личной безопасности..."
Могут погибшего сделать виновным по "личной неосторожности".
Место, где ремонтируют вагоны...
Годами и кровью отработанные технологии и требования охраны труда...
Синька зло!