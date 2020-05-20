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Слюсар депо загинув під колесами вагона під час ремонту на Харківщині, - поліція

Слюсар депо загинув під колесами вагона під час ремонту на Харківщині, - поліція

Поліція почала кримінальне провадження за фактом смерті 52-річного слюсаря вагонного депо Куп'янськ-Сортувальний.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

Тіло загиблого під вагоном на коліях виявив співробітник депо і повідомив про це правоохоронцям.

"Встановлено, що загиблий є слюсарем вагонного депо. 19 травня він перебував на своєму робочому місці. Коли чоловік проводив ремонтні роботи під вагоном, стався рух транспорту. У результаті робітник дістав травми не сумісні з життям", - сказано в повідомленні.

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Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Автор: 

Нацполіція (15132) смерть (6740) Харківщина (6054) вагони (798)


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Топ коментарі
+2
а башмаки ставить не нада!!!
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20.05.2020 15:55
+1
Человеческий фактор, думал о тяжёлой жизни о низкой зарплате. Жаль мужика и его родных тоже жаль.
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20.05.2020 16:00
+1
Ясновидящий?
Ты уверен, что он думал именно об этом?
И здесь политика.
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20.05.2020 16:09
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20.05.2020 15:53 Відповісти
а башмаки ставить не нада!!!
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20.05.2020 15:55 Відповісти
Человеческий фактор, думал о тяжёлой жизни о низкой зарплате. Жаль мужика и его родных тоже жаль.
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20.05.2020 16:00 Відповісти
Ясновидящий?
Ты уверен, что он думал именно об этом?
И здесь политика.
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20.05.2020 16:09 Відповісти
Лекции по человеческому фактору не пропускал, 87% всех аварий, несчастных случаев,является человеческий фактор, а остальное мать природа.
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20.05.2020 16:36 Відповісти
Так, о чём же он думал?
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20.05.2020 16:38 Відповісти
Да о чем угодно, кроме соблюдения безопасности при выполнении работ.
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20.05.2020 20:26 Відповісти
Трагедия везде и во всём..
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20.05.2020 16:00 Відповісти
Не нужно обобщать.
Конкретный ужасный случай.
С конкретными виновниками.
Обидно, если в Пункте 1.1 инструкции по ОТ написано: "Каждый работник сам обязан заботится о личной безопасности..."
Могут погибшего сделать виновным по "личной неосторожности".
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20.05.2020 16:07 Відповісти
Вагонное депо...
Место, где ремонтируют вагоны...
Годами и кровью отработанные технологии и требования охраны труда...
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20.05.2020 16:03 Відповісти
У нас тоже недавно слесарь подобным образом погиб. Жаль, знал его хорошо... 50 с хвостиком. Трое детей.
Синька зло!
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20.05.2020 17:25 Відповісти
Трезвьій бьіл...саморасцеп между вагоном и тепловозом,после чего вагон вьібил ворота в сборочньій цех и заехал на стационарньіе рабочие позиции.
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20.05.2020 20:00 Відповісти
 
 