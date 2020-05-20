Слюсар депо загинув під колесами вагона під час ремонту на Харківщині, - поліція

Поліція почала кримінальне провадження за фактом смерті 52-річного слюсаря вагонного депо Куп'янськ-Сортувальний.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

Тіло загиблого під вагоном на коліях виявив співробітник депо і повідомив про це правоохоронцям.

"Встановлено, що загиблий є слюсарем вагонного депо. 19 травня він перебував на своєму робочому місці. Коли чоловік проводив ремонтні роботи під вагоном, стався рух транспорту. У результаті робітник дістав травми не сумісні з життям", - сказано в повідомленні.

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Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.