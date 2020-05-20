Депутат райради викрав майже 2,7 млн ​​грн на будівництві доріг на Рівненщині, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України викрила депутата районної ради на розкраданні мільйонів бюджетних коштів під час ремонту доріг державного значення на Рівенщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

У повідомленні зазначається: "Оперативники спецслужби встановили, що депутат Сарненської районної ради є власником будівельної компанії. Менеджмент його бізнес-структури у 2017 році уклав угоду зі Службою автомобільних доріг Рівненщини на здійснення поточного ремонту доріг регіону. Вартість проекту, який фінансувався за рахунок державного бюджету, становила майже 29 мільйонів гривень".

"Співробітники СБУ задокументували, що депутат спільно з керівником власної будівельної компанії під час виконання ремонтних робіт завищили їх вартість. Підрядники, зокрема, підробляли та вносили недостовірні дані в акти транспортних послуг, товарно-транспортні накладні щодо кількості перевезеної продукції. У такий спосіб спільники привласнили майже 10% бюджетних коштів, виділених на проект. За висновками будівельно-технічних експертиз, через їхні протиправні дії бюджету завдано збитки на 2,7 мільйона гривень. Правоохоронці провели 13 обшуків за місцем роботи і проживання фігурантів провадження та вилучили понад 800 тисяч гривень, комп’ютерну техніку, документи, носії інформації із доказами протиправної діяльності Судом накладено арешт на власне і комерційне майно та автотранспорт зловмисників", - підкреслили в пресслужбі.

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В СБУ продовжили: " Депутату Сарненської районної ради та його спільнику в межах кримінального провадження оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом у великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, які спричинили тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України".

"Викриття незаконної оборудки проводилось спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури Рівненської області", - резюмували в СБУ.







