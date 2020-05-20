Старий добрий футбол з уболівальниками повернеться дуже скоро, - президент УЄФА Чеферін

Президент УЄФА Олександр Чеферін впевнений, що незабаром футбол повернеться у звичайний режим.

Про це повідомляє The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Так, Чеферін вважає, що коронавірус не вічний.

"Я не думаю, що цей вірус триватиме вічно. Гадаю, що це зміниться раніше, ніж багато хто думає. Це серйозна ситуація, але зараз вона знижується, і ми більш обережні. Ми знаємо більше про вірус, і в цілому я оптимістична людина. Мені не подобається цей апокаліптичний підхід, що ми маємо чекати другої і третьої хвиль або навіть п'ятої. Ми готові і дотримуватимемося рекомендацій влади, але особисто я абсолютно впевнений, що старий добрий футбол з уболівальниками повернеться дуже скоро", - сказав президент УЄФА.

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