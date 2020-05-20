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Новини
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51 нардеп просить КС визнати неконституційним указ Порошенка про призначення Ситника директором НАБУ. ДОКУМЕНТ

51 нардеп просить КС визнати неконституційним указ Порошенка про призначення Ситника директором НАБУ. ДОКУМЕНТ

Група з 51 народного депутата подала до Конституційного Суду України подання про відповідність Конституції указу п'ятого президента країни Петра Порошенка про призначення директором Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника.

Про це йдеться в опублікованому в середу повідомленні відділу комунікацій КСУ і правового моніторингу, передає Цензор.НЕТ.

"До Конституційного Суду України 20 травня надійшло конституційне подання 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України Указу Президента України "Про призначення А. Ситника Директором Національного антикорупційного бюро України" від 16 квітня 2015 року № 218/2015. Суб’єкт права на конституційне подання вважає, що оспорюваний Указ Президента України не відповідає вимогам ч. 4 ст. 5, ч. 2 ст. 6, ч. 2 ст. 8, ч. 2 ст. 19, п. 31 ч. 1 ст. 106 Основного Закону", - йдеться в повідомленні.

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51 нардеп просить КС визнати неконституційним указ Порошенка про призначення Ситника директором НАБУ 01
51 нардеп просить КС визнати неконституційним указ Порошенка про призначення Ситника директором НАБУ 02
51 нардеп просить КС визнати неконституційним указ Порошенка про призначення Ситника директором НАБУ 03
51 нардеп просить КС визнати неконституційним указ Порошенка про призначення Ситника директором НАБУ 04
51 нардеп просить КС визнати неконституційним указ Порошенка про призначення Ситника директором НАБУ 05
51 нардеп просить КС визнати неконституційним указ Порошенка про призначення Ситника директором НАБУ 06
51 нардеп просить КС визнати неконституційним указ Порошенка про призначення Ситника директором НАБУ 07
51 нардеп просить КС визнати неконституційним указ Порошенка про призначення Ситника директором НАБУ 08
51 нардеп просить КС визнати неконституційним указ Порошенка про призначення Ситника директором НАБУ 09
51 нардеп просить КС визнати неконституційним указ Порошенка про призначення Ситника директором НАБУ 10
51 нардеп просить КС визнати неконституційним указ Порошенка про призначення Ситника директором НАБУ 11
51 нардеп просить КС визнати неконституційним указ Порошенка про призначення Ситника директором НАБУ 12
51 нардеп просить КС визнати неконституційним указ Порошенка про призначення Ситника директором НАБУ 13
51 нардеп просить КС визнати неконституційним указ Порошенка про призначення Ситника директором НАБУ 14

Автор: 

НАБУ (5061) КС (1427) звільнення (2667) Ситник Артем (862)


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Топ коментарі
+28
пнх зєбіли. один максімка бужанський чого тільки вартий, сєпар недобитий!
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20.05.2020 16:20
+23
дубинский,бужанский опять вся маланская рать !!!!
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20.05.2020 16:21
+21
фото дня!

51 нардеп просить КС визнати неконституційним указ Порошенка про призначення Ситника директором НАБУ - Цензор.НЕТ 298
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20.05.2020 16:24
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пнх зєбіли. один максімка бужанський чого тільки вартий, сєпар недобитий!
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20.05.2020 16:20 Відповісти
І банда ОПЗЖ на чолі з медведчуком.
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20.05.2020 16:27 Відповісти
- Я это предсказывал, - бросил Швейк. - А в сумасшедшем доме об этом ещё ничего не знают, хотя им-то, собственно, это должно быть известно из первоисточника.(с)
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20.05.2020 17:28 Відповісти
Сытника увольнять. Полный аудит НАБУ. И на допросы ему ходить.
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20.05.2020 16:20 Відповісти
*****, Медведчук и Бужанский поддерживают тебя !
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20.05.2020 16:29 Відповісти
номерное, шмякнись об стенку . ***** тебе с Мертвечуком на ипало тупорылое!
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20.05.2020 16:31 Відповісти
Мертвечук требует отмены указа Порошенко

Ты требуешь отмены указа Порошенко.

Я тут при чём к вашей солидарности ?
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20.05.2020 16:41 Відповісти
Ситник вже наситився!!
Звільни місце біля корита!!
В чергу, суччі діти!!
🤣🤣
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20.05.2020 16:21 Відповісти
дубинский,бужанский опять вся маланская рать !!!!
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20.05.2020 16:21 Відповісти
пять лет яйца чухали и вот получилось
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20.05.2020 18:00 Відповісти
и шо, теперь яйца перестали чесаться ?
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20.05.2020 19:26 Відповісти
Кива в подписантах, значит чесание яйцев идет на пользу, прилив законотворчества 150%
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20.05.2020 20:42 Відповісти
а какая связь между этим твоим комментом и моим вопросом ?
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20.05.2020 20:45 Відповісти
да вот непонятно, видать 15 мая перестали, иначе бы подали представление на год ранее
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20.05.2020 21:11 Відповісти
скажи честно, ты - генератор случайных фраз ?
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20.05.2020 21:24 Відповісти
мы пишем про чесание яйцев (выжидания подходящего момента)? чот думал что в тему, ну извини, что твоя моя нипанимать, на цензоре больше читатель чем писатель
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20.05.2020 21:31 Відповісти
Зебилы как всегда идут нах
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20.05.2020 16:22 Відповісти
ну сцена я скажу не фонтан.

51 нардеп просит КС признать неконституционным указ Порошенко о назначении Сытника директором НАБУ - Цензор.НЕТ 4917
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20.05.2020 16:23 Відповісти
фото дня!

51 нардеп просить КС визнати неконституційним указ Порошенка про призначення Ситника директором НАБУ - Цензор.НЕТ 298
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20.05.2020 16:24 Відповісти
не монтаж?
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20.05.2020 16:29 Відповісти
Хозяин собаки по слезинке из глаз собрал и дал команду вернуть...
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20.05.2020 16:37 Відповісти
МВФ баблосов не даст...или даст....?
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20.05.2020 16:31 Відповісти
Пішов 6-й рік після призначення, цікаво як швидко вони попу витирають?
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20.05.2020 16:32 Відповісти
когда прессуха не у тебя

51 нардеп просить КС визнати неконституційним указ Порошенка про призначення Ситника директором НАБУ - Цензор.НЕТ 5647
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20.05.2020 16:32 Відповісти
Саака в бурьянах во время инаугурации Трампа?
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20.05.2020 17:29 Відповісти
Пэсыки, а как так вышло в вашем бреде, что Сытника Порошенко назначал своим указом, а Трубу руководить ГБР в 2017-м назначил Портнов?
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20.05.2020 16:32 Відповісти
Ты как-то невнятно рассказал про коалиционные соглашения. Можешь на русском это же самое сказать?
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20.05.2020 16:43 Відповісти
51 нардеп просить КС визнати неконституційним указ Порошенка про призначення Ситника директором НАБУ - Цензор.НЕТ 7183
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20.05.2020 16:48 Відповісти
Вам, кацапам, даже фотографию нельзя доверить... Куда дел пятую звёздочку Героя?
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20.05.2020 16:51 Відповісти
Увидев фамилии мертведчука, кивы, бужанского статью можно даже не читать. Итак понятно, что враги Украины, ничего хорошего предлагать не будут
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20.05.2020 16:34 Відповісти
Но комментарии зебов-то можно почитать о том, что эти хорошие потому, что - "лишь бы не Порошенко"?
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20.05.2020 16:49 Відповісти
Приговор Порошенко еще впереди. "Вы же видели и вчерашний скандал . Я думаю, они так руководили государством, что их ждет очень много разных приключений и разных приговоров". (© В.А. Зеленский 20.05.2020)
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20.05.2020 16:43 Відповісти
Паскарее бы
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20.05.2020 16:51 Відповісти
Бидло в захваті !
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20.05.2020 16:52 Відповісти
Тупе зе-бидло в захваті від пустопорожнього базікання зелі.
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20.05.2020 17:00 Відповісти
Клоун оманский конституционно всех пачками меняет?
По от крытым конкурсам как обещал?
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20.05.2020 16:51 Відповісти
Дмитро "Калинчук" Вовнянко.Позаяк знову засмерділо тезами "Якби Порох не випустив Гіркіна зі Слов'янська - не було б інтерв'ю" - знову дублюю свій же текст. Задовбався вже насправді, та хіба мама винувата що дитина дурнувата? Ширьте будь ласка - хай люди дізнаються правду.

"СЛОВ'ЯНСЬК. ОБЕРНУТА НА ЗРАДУ ПЕРЕМОГА.

П'ять років тому частини Збройних сил і Національної гвардії звільнили місто Слов'янськ. Без перебільшення та подія сколихнула суспільство. За кілька місяців Слов'янськ перетворився на справжній символ - і для нас, і для терористів ДиРи. Звільнення Слов'янська символізувало перелом у війні - початок звільнення українських територій. Звільнення Слов'янська зумовило можливість звільнення Рубіжного, Сіверодонецька, Лисичанська, Дебальцева, розблокування ДАП, рейд 95-ї бригади тилами терористів. Але…

Були й ті кого звільнення Слов'янська категорично не радувало. Це були, по-перше Москва - звільнення Слов'янська викликало сильне невдоволення росіян, які чудово розуміли, що це - російська поразка. По-друге - це терористи ДиРи, втрата Слов'янська їх сильно деморалізувала. «Нас обнадежили. Обнадежили и бросили. Красивые были слова Путина о защите русского народа, защите Новороссии. Но только слова» - поремствував того дня нинішній ватаг ДиРи Пушилін. По-третє, звільнення Слов'янська украй розстроїло лідерів низки українських партій. За президента Порошенка сталося три перші перемоги української зброї від 1919 р. починаючи - звільнення Маріуполя, перемога в Донецькому аеропорту і звільнення Слов'янської агломерації. Перемоги виводили політсилу Петра Порошенка у фаворити рейтингів. Цьому треба було запобігти.

Не минуло й доби, як про Слов'янськ поповзли гидотні побрехеньки. Всі їх ми зараз чудово знаємо.

«Терористів Стрєлкова випустили зі Слов'янська навмисно». Брехня. Втеча терористів Стрєлкова-Гіркіна відбулася через кілька годин після втрати терористами Миколаївки і Артемівська. ЗСУ продовжували зачистку міст і бої з групами терористів, що рвалися з оточення полями. Співвідношення сил було 1800 українців проти приблизно 2000 бойовиків у Гіркіна. В тих умовах ЗСУ і НГ не встигли повністю оточити місто - забракло буквально пари днів. Цим скористалися терористи. Одну колону вони відправили на убий, прориватися через 5-й блокпост (там її розмазала українська арта). А друга колона проскочила в Краматорськ в розрив між 4-м і 5-м блокпостами, в місцевості де з 4-го блокпосту її було не видно. Південніше Краматорська українська артилерія не діставала.

«Слов'янськ поміняли на Донецьк, який зайняла банда Стрєлкова». Брехня. Терористи ДиРи в Донецьку перебували задовго до приходу туди Гіркіна. 26 травня терористи Ходаковського і чеченці атакували Донецький аеропорт - і здобули в рило. У блокаді ДАП сидів до 26 липня - прорватися до аеропорту українське командування банально не мало сил. Бойовиками був укріплений пост ДАІ біля Ясинуватської розв'язки. На цей пост, водночас з виходом зі Слов'янська гіркінців, була виставлена посилена залога бойовиків прикритих ППО - український літак засік роботу радара, а бойовики показали на відео установку «Стріла-10» з відстріляними ракетами - тобто по українських літаках стріляли. Того ж дня терористи ДиРи з боку Донецька атакували ДАП. Як можна було обміняти щось на Донецьк, який і так був під контролем бойовиків?

«Терористів не переслідували». Брехня. Того ж 5 липня ЗСУ і МВСУ звільнили Костянтинівку і Дружківку - це прямо по трасі, якою гіркінці тікали в Донецьк. Далі траса була під контролем бойовиків Безлера і Губарева.

«Терористів не намагалися атакувати з повітря». Брехня. Намагалися. По банді Гіркіна працювала авіація Сектору С - всі П'ЯТЬ літаків. Більше - не було. Водночас з втечею гіркінців зі Слов'янська терористи атакували ДАП і аеропорт біля Луганська - обидва сиділи в оточенні і обидва теж прикривала авіація, під ЛАП знищили кілька машин терористів. Колона гіркінців пересувалася на звичайних цивільних авто, мікроавтобусах і автобусах, які з неба виглядали власне цивільними авто. Техніка гіркінців могла пересуватися другорядними шляхами і ховатися від літаків у населених пунктах (їх там до біса) та під деревами. Проте існують дані, що ніякої бойової техніки зі Слов'янська терористи взагалі не вивели - ролик викладений на Ютуб, був постановкою знятою біля Донецька.

«Гіркін домовився з українським командуванням». Брехня. Гіркін не міг з ним домовитися - 4 липня Гіркіна взагалі не було в Слов'янську. Того дня він справді домовлявся, але не з українським командуванням, а з Бесом-Безлером у Горлівці (вони вщент посварилися), а потім з Пушиліним і Губаревим у Донецьку.

Всі п'ять років про це говорили. Це пояснювали. Це розповідали. Але… Коли команді Порошенка дорікають неякісною інформаційною політикою, завжди забувають про інший бік медалі - про громадян, які замість розібратися, готові вірити про свою владу у будь-яку брехню."
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20.05.2020 16:52 Відповісти
Зерада именно и распространяла рассказ Гиркина - как они победно выходили и он, "разоткровенничавшись", рассказал про маленькие недочёты бегст... победного выхода...
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20.05.2020 17:17 Відповісти
Зе навіть не володіє інформацією скільки горобців овоча влізло у владу.
А Ситнкік тут ні до чого. горобцям овоча треба захопити ще одну ключову посаду. Така собі повзуча контрреволюція.
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20.05.2020 17:02 Відповісти
Зе навіть не володіє інформацією скільки горобців овоча влізло у владу.
А Ситнкік тут ні до чого. горобцям овоча треба захопити ще одну ключову посаду. Така собі повзуча контрреволюція.
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20.05.2020 17:09 Відповісти
Беня нервничает: в Украине в НАБУ расследуются его художества по Привату, в США --дела по отмыванию денег, в Англии суд )))
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20.05.2020 17:14 Відповісти
https://ord-ua.com/2020/04/23/ruslan-ryaboshapka-obvinil-druga-prezidenta-glavu-sbu-ivana-bakanova-v-spasenii-organizatorov-milliardnoj-shemy-po-privatbanku-ot-uvedomleniya-o-podozrenii/ Руслан Рябошапка обвинил друга президента главу СБУ Ивана Баканова в "спасении организаторов миллиардной схемы по "Приватбанку" от уведомления о подозрении"
23.04.2020

Главное политическое событие дня - бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка обвинил друга президента главу СБУ Ивана Баканова в "спасении организаторов миллиардной схемы по "Приватбанку" от уведомления о подозрении":
"Ще одне надважливе для України провадження може бути швидко завершено, щойно друг президента, Голова СБУ, розблокує проведення ключової експертизи в одному із проваджень НАБУ щодо "Приватбанку".
Вже декілька місяців заблокована керівництвом СБУ експертиза рятує організаторів мільярдної схеми від повідомлення про підозру..
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Fcolumns%2F2020%2F04%2F23%2F7249045%2F%3Ffbclid%3DIwAR2mCuwub2osLy4vt-JnDdWey1Mi4qx-Hl-N2Tn2ii35cC9DAaE8M-dznno&h=***************************************************************************************************************************************&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3TDjQCHjL7BeGaiWq7HXjHW-l0xk2Dyqr8dfOpAs4l3s7K3TqRDmzsdnCZ1_svM1zU3h5uNJya3rSY8Cy3jSoFv_Gj8uoWDch3t6AHhJT7mpl9xsYeiT244KL9uYM1oCNVcu7jUqBvqMWJBylE https://www.pravda.com.ua/columns/2020/04/23/7249045/
Получается, что Баканов, по мнению Рябошапки, действует в интересах подозреваемого!
Будучи при этом много лет в деловых и дружеских отношениях с фигурантами дела "Приватбанка" Григорием Суркисом и Игорем Коломойским
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20.05.2020 17:31 Відповісти
В эту шайку 51 кроме антиукраинской банды опзж, но и тимошенница, бесполый ляшко, ну и члены квартала 95, всё они хорошо известны, и власти остается собрать в кучу эту антиукраинскую сврорту и отправить за грати.
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20.05.2020 17:41 Відповісти
 
 