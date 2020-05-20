51 нардеп просить КС визнати неконституційним указ Порошенка про призначення Ситника директором НАБУ. ДОКУМЕНТ

Група з 51 народного депутата подала до Конституційного Суду України подання про відповідність Конституції указу п'ятого президента країни Петра Порошенка про призначення директором Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника.

Про це йдеться в опублікованому в середу повідомленні відділу комунікацій КСУ і правового моніторингу, передає Цензор.НЕТ.

"До Конституційного Суду України 20 травня надійшло конституційне подання 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України Указу Президента України "Про призначення А. Ситника Директором Національного антикорупційного бюро України" від 16 квітня 2015 року № 218/2015. Суб’єкт права на конституційне подання вважає, що оспорюваний Указ Президента України не відповідає вимогам ч. 4 ст. 5, ч. 2 ст. 6, ч. 2 ст. 8, ч. 2 ст. 19, п. 31 ч. 1 ст. 106 Основного Закону", - йдеться в повідомленні.

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