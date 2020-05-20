Кабмін звільнив першу заступницю голови МОЗ Теряєву і затвердив нового главу ДЕІ Мальованого, - Гончаренко

Кабінет міністрів на засіданні в середу звільнив першу заступницю міністра охорони здоров'я Олену Теряєву.

Про це повідомив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

Теряєва була призначена на цю посаду на початку квітня 2020 року, а до цього працювала директором Південного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я.

На цьому ж засіданні уряд затвердив на посаді нового главу Держекоінспекції Андрія Мальованого.

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