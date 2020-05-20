Кабмін звільнив першу заступницю голови МОЗ Теряєву і затвердив нового главу ДЕІ Мальованого, - Гончаренко
Кабінет міністрів на засіданні в середу звільнив першу заступницю міністра охорони здоров'я Олену Теряєву.
Про це повідомив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.
Теряєва була призначена на цю посаду на початку квітня 2020 року, а до цього працювала директором Південного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я.
На цьому ж засіданні уряд затвердив на посаді нового главу Держекоінспекції Андрія Мальованого.
Топ коментарі
+5 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар20.05.2020 17:10
+5 саша паламарчук
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+3 Центр #395491
показати весь коментар20.05.2020 17:07
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Даёшь каждое новое назначение раз в две недели !
И нє толька!!
))
кварталквартет
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tZE inform
@tZEinform
В минздравовской команде Степанова первая потеря. По собственному заявлению уволена Теряева Елена, первый зам министра здравоохранения. Это единственный человек с профильным образованием в ближайшем окружении Степанова.
Она все поняла и в момент новой вспышки реинфицирования предпочла находится подальше от Минздрава.