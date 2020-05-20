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Кабмін звільнив першу заступницю голови МОЗ Теряєву і затвердив нового главу ДЕІ Мальованого, - Гончаренко

Кабмін звільнив першу заступницю голови МОЗ Теряєву і затвердив нового главу ДЕІ Мальованого, - Гончаренко

Кабінет міністрів на засіданні в середу звільнив першу заступницю міністра охорони здоров'я Олену Теряєву.

Про це повідомив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

Теряєва була призначена на цю посаду на початку квітня 2020 року, а до цього працювала директором Південного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я.

На цьому ж засіданні уряд затвердив на посаді нового главу Держекоінспекції Андрія Мальованого.

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Кабмін звільнив першу заступницю голови МОЗ Теряєву і затвердив нового главу ДЕІ Мальованого, - Гончаренко 01

Автор: 

Держекоінспекція (248) Кабмін (14065) МОЗ (5390) звільнення (2667) Мальований Андрій (28)


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Топ коментарі
+5
Кабмин уволил первого замглавы Минздрава Теряеву и утвердил нового главу ГЭИ Малеваного, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 8242без коментарів
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20.05.2020 17:10
+5
Кабмін звільнив першу заступницю голови МОЗ Теряєву і затвердив нового главу ДЕІ Мальованого, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6750
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20.05.2020 17:26
+3
а вы ослы как не садитесь, все в .......................!!!
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20.05.2020 17:07
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Я запутался . Ещё год назад начал путаться . В команде зе министров на две недели назначают .
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20.05.2020 17:02 Відповісти
А трьох навіть не можуть призначити...
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20.05.2020 17:04 Відповісти
Кабмин уволил первого замглавы Минздрава Теряеву и утвердил нового главу ГЭИ Малеваного, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 8242без коментарів
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20.05.2020 17:10 Відповісти
Больше ротаций в министерствах !

Даёшь каждое новое назначение раз в две недели !
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20.05.2020 17:04 Відповісти
ВРОТаций!))
И нє толька!!
))
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20.05.2020 17:23 Відповісти
а вы ослы как не садитесь, все в .......................!!!
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20.05.2020 17:07 Відповісти
Грёбаный квартал квартет
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20.05.2020 17:09 Відповісти
т.е. месяц проработала?
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20.05.2020 17:09 Відповісти
Толька Супрушу взад!
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20.05.2020 17:21 Відповісти
Кабмін звільнив першу заступницю голови МОЗ Теряєву і затвердив нового главу ДЕІ Мальованого, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6750
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20.05.2020 17:26 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


В минздравовской команде Степанова первая потеря. По собственному заявлению уволена Теряева Елена, первый зам министра здравоохранения. Это единственный человек с профильным образованием в ближайшем окружении Степанова.

Она все поняла и в момент новой вспышки реинфицирования предпочла находится подальше от Минздрава.
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20.05.2020 17:27 Відповісти
 
 