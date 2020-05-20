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Міст на Дніпропетровщині був зруйнований через перевантажену в кілька разів фуру, - ОДА

Міст на Дніпропетровщині був зруйнований через перевантажену в кілька разів фуру, - ОДА

У Дніпропетровській обласній державній адміністрації заявили, що причиною обвалу моста в селі Олексіївка стала перевантажена в кілька разів фура.

Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської ОДА, передає Цензор.НЕТ.

"Аварія сталася через фуру, вантаж якої в кілька разів перевищував норму. Зараз транспорт рухається об'їзними дорогами, - зазначили в ОДА.

Глава області Олександр Бондаренко підкреслив, що рух транспорту залізним мостом через річку Чортомлик було дозволено з обмеженням вантажу до 10 т.

Також читайте: Міст, який впав під фурою в Олексіївці, відновимо в першу чергу, - глава "Укравтодору" Кубраков

"Про це повідомляють відповідні дорожні знаки, встановлені на в'їзді на міст. Цією дорогою проходить багато транзитного транспорту. Тому маєио відновити рух якомога швидше. Міст - на балансі "Укравтодору". І відновлювати його будемо спільними зусиллями", - повідомив Бондаренко.

Схема об'їзду зруйнованого моста на даний момент узгоджується з поліцією. До кінця тижня буде встановлено дорожні знаки для транзитного транспорту.

Дивіться також: Міст разом з фурою, яка проїжджала по ньому, впав на Дніпропетровщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

міст (1231) ОДА (1625) Дніпропетровська область (3651)


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Топ коментарі
+11
хорошие мосты)))кацапские танки не пройдут!!)))безпека краіни це найвища цінність))
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20.05.2020 17:18
+9
_10 тонн? Файный мост, самое оно для дороги, по которой "проходит много транзитного транспорта".
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20.05.2020 17:20
+8
Кое кто тут на гамно исходит про плохие мосты ! Фуры ходят с перегрузом в 1,5 - 4 раза. И это постоянно. Я сам видел фуру полным весом 92 т и это в городе. За свой вонючий рубль водилы готовы нанести стране сотни миллиардов убытков. Ссуки уставшие от войны.
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20.05.2020 17:48
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хорошие мосты)))кацапские танки не пройдут!!)))безпека краіни це найвища цінність))
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20.05.2020 17:18 Відповісти
Главное что бы никто не пострадал, а мост Зеленский отремонтирует. Он пообещал все дороги отремонтировать по все Украине).
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20.05.2020 17:19 Відповісти
Так вот он куда после пресс-конференции "улетел" .
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20.05.2020 17:27 Відповісти
_10 тонн? Файный мост, самое оно для дороги, по которой "проходит много транзитного транспорта".
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20.05.2020 17:20 Відповісти
Этот мост строили тогда, когда по стране бегали полуторки, а слово "фура" даже в словаре не значилось.
Виноват Кабмин - за игнорирование весового контроля. Тот случай, когда "разница" таки есть.
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20.05.2020 18:35 Відповісти
Так само, як і дороги. Я про це весь час талдичу, але те нікому ніде. А фіри продовжують розРИВАТИ дороги.
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20.05.2020 19:00 Відповісти
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20.05.2020 17:21 Відповісти
Кто б сомневался, что это фура виновата? И совсем не рукожопые воры, которые наверняка за кругленькую сумму в откатах сваяли это чудо инженерной мысли?!!
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20.05.2020 17:21 Відповісти
Если фура поперла по мосту с перегрузом - виноват водитель фуры - без вариантов. Он ведь нарушил ПДД.
Мост, кстати, мог быть построен очень давно.
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20.05.2020 19:45 Відповісти
Сам дурак...
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20.05.2020 17:23 Відповісти
напышить шо провозыла ТЕНТОВАНА фура в НЕСКОЛЬ РАЗ. дякула.
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20.05.2020 17:25 Відповісти
писати навчись
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20.05.2020 17:39 Відповісти
Где весы на дорогах ? "Карманы" сделали , весов нет . Договорняк ?
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20.05.2020 17:25 Відповісти
_Вот едет фура с прицепом, общий вес 20т. Подъезжая к мосту вижу знак 10т. Что дальше делать фуре, она там даже не развернётся. Выходит, надо перед рейсом составлять маршрут, учитывая ограничения мостов по тоннажу и высоту под путепроводами. Иначе может беда приключиться. Надо такой сервис в сети для дальнобоев скумекать. Прямо на сайте автодора.
_Ау, Минцифры! Работенка есть.
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20.05.2020 17:30 Відповісти
маршрут прокладається в банальному навігаторі - там всі знаки видно
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20.05.2020 17:49 Відповісти
Кто в этот бред еще верит?Задолбали сказками про перегрузы.Стрелять коррупционеров в дорожном строительстве не пробовали?Говорят это резко повышает грузоподъемность мостов
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20.05.2020 17:32 Відповісти
Стопроцентно перегруз, а мосты строят с запасом.
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20.05.2020 17:34 Відповісти
Просто отмазка от ОГА. Сам мост в разы тяжелее этой фуры. Он и под своим весом бы упал спустя какое-то время. По этому мосту тысячи таких фур проехало. Их все стараются грузить по-максимуму в 40т . Мост очевидно был в аварийном состоянии. Чтоб ниче не делать поставили табличку 10т и ждали пока упадёт.
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20.05.2020 17:35 Відповісти
Да, это перегруз. Пусть теперь фирма оплачивает ремонт.
Из-за перегрузов в нормальном состоянии дорог и мостов не будет.
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20.05.2020 17:38 Відповісти
Фуру нанимал Никопольский трубный Пинчука и этот платить не будет.своими фурами с заготовкой для трубы разворотил всю дорогу с Днепра до Никополя,сейчас ремонтируют для того что бы Пиня ее убил опять за один год.
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25.05.2020 00:40 Відповісти
фура не может быть перегруженной "в несколько раз". масса фуры превышала разрешённую нагрузку на мост, это может быть.
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20.05.2020 17:47 Відповісти
Неужели ?
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20.05.2020 17:53 Відповісти
Кое кто тут на гамно исходит про плохие мосты ! Фуры ходят с перегрузом в 1,5 - 4 раза. И это постоянно. Я сам видел фуру полным весом 92 т и это в городе. За свой вонючий рубль водилы готовы нанести стране сотни миллиардов убытков. Ссуки уставшие от войны.
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20.05.2020 17:48 Відповісти
В том году был репортаж как эти ***...ди за один проезд полностью уничтожили дорогу. У меня сосед меньше 47т в самосвал не грузит.
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20.05.2020 17:52 Відповісти
Не за свой рубль а за ваш. Вам же тогда товары на полках дешевле если везут в 4 раза больше за ту же единицу времени и при тех же затратах.
Платите за товары в разы больше чем на ценнике. И фуры будут возить по 100 килограмм.
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20.05.2020 21:57 Відповісти
Это как в "несколько раз"? На фуре было 65 тонн?
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20.05.2020 17:59 Відповісти
Допустимый полный вес 40 т. То что я видел 92 т. Сколько перегруз ?
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20.05.2020 18:15 Відповісти
там ман 400, какие нах 40 тонн. 18-35 полная масса с грузом.
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20.05.2020 18:24 Відповісти
воно дебильне
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20.05.2020 18:29 Відповісти
А ты как раз тот имбицил что за вонючим рублем член глотаешь ?
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20.05.2020 18:31 Відповісти
"Про там" я не писал. Читай выше, иногда полезно.
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20.05.2020 18:30 Відповісти
Хто заплатить за відновлення мосту?
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20.05.2020 18:00 Відповісти
какаяразнiца?
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20.05.2020 18:45 Відповісти
Ну тоді плати.
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20.05.2020 20:38 Відповісти
Тебе надо ты и плати
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20.05.2020 21:21 Відповісти
10 тонн... Да она пустая весит ненамного меньше…
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20.05.2020 18:23 Відповісти
Суда по фото - стационарный мост на бетонных быках, судя по конструкции - очень старый, никак не на 10 т, а на 30-50т. Но скорее всего был давно в аварийной состоянии, потому и повесили ограничение в 10т. Ремонтировать нужно, скорее всего - менять.
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20.05.2020 18:28 Відповісти
Так у нас и дороги старые. Делались под зилы в лучшем случае. А эти ссуки убивают все напрочь. Я только вчера разговаривал с водилой самосвала и он мне хвастался что у него нет ни дня трудового стажа. А ему лет 45. А больницы и школы и дороги они хотят.
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20.05.2020 18:48 Відповісти
https://censor.net/user/468610 Виктор рубль , я с вами согласен вонючий , но в Украине работают за гривны или $ , Условия работы водителей такие , что грузят Машины по максимуму , иначе не сходится расходы с доходами Виноваты не водители , а Государство которое не может дороги привести в порядок и длится это уже 30-ть лет Виктор , купите фуру наймите водителей или сами сядьте за руль , и тогда вы меня поймете , а так разговор не о чем , ваши возмущения не корректны
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20.05.2020 18:50 Відповісти
Я никогда не стану что то портить потому что оно не мое лично. Мне не надо покупать или нанимать фуру - все это уже было. Есть такая мудрость:- ПРОДАЮТСЯ ВСЕ , ТОЛЬКО ЦЕНА РАЗНАЯ. За 100 000 личной прибыли уничтожать дороги страны - тогда нам и кацапов не надо.
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20.05.2020 19:04 Відповісти
Рассказываю.
Не перегружать можно, да, доставка будет дороже. Но если никто не будет перегружать, то и демпинговать на ценах будет некому. Почему не выгодно? Потому что половина таких вась грузит больше чем положено, вот второй половине вась и не выгодно. А если за перегруз конфисковывать фуры, то сразу станет выгодно всем, потому что исчезнут васи с перегрузом.
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20.05.2020 19:13 Відповісти
Я считаю что дешевле платить больше чем быть без дорог. Убитые дороги это дороговизна доставки и это просто жопа.
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20.05.2020 19:19 Відповісти
На вопрос почему ты воруешь ( не платиш налоги ) большинство отвечает - что кто то (правительство , олигархи и т.п.)ворует , а я что хуже. А Я ГОВОРЮ ЧТО Я НЕ ВОРУЮ ПОТОМУ ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ СОВЕСТЬ .
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20.05.2020 19:24 Відповісти
Да, если никому не дадут перегружать, то никто и не будет перегружать. Правда у нас как всегда найдутся особо приближенные, которых не будут брать за сраку за перегруз - это крупные перевозчики.
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20.05.2020 19:30 Відповісти
Так у нас и дороги старые. Делались под зилы в лучшем случае.

Дороги-то старые, а мосты делались под танки, на 30-50 т, а не под зилы. Капитальные мосты изначально сделанные на 10т вообще не попадались.
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20.05.2020 18:56 Відповісти
Расскажите мне сказки ! Мы на танковом тягаче ездили в магазин. Ухандокали мост . Восстанавливали сами.! Был такой грех по молодости.
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20.05.2020 19:11 Відповісти
"В Днепропетровской областной государственной администрации заявили, что причиной обвала моста в селе Алексеевка стала перегруженная в несколько раз фура Источник: https://censor.net/n3196861" на кого этот треп рассчитан!!! кто хоть раз отправлял или получал фуру с грузом знает, что груз перетягивают ремнями !! И груз даже без ремней собрал бы весь тент, разорвал его в клочья!! Где на фото такие повреждения
Міст на Дніпропетровщині був зруйнований через перевантаженої в кілька разів фури, - ОДА - Цензор.НЕТ 7288
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20.05.2020 18:58 Відповісти
https://censor.net/user/468610 Виктор если завтра запретить все фуры и перейти на полутарки , экономика станет совсем Не верите ,купите ЗИЛ и попробуйте на нем свой бизнес , стоит не дорого по цене металлолома
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20.05.2020 19:02 Відповісти
Вы мне еще велосипед предложите купить. Вы страну спасаете ? А убивая дороги вы ее не уничтожаете?
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20.05.2020 19:07 Відповісти
https://censor.net/user/84240 Я тоже об этом хотел сказать , но потом подумал заклюют , любители ЗИЛ-ов , как Виктор
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20.05.2020 19:06 Відповісти
ХВермери, прЄдпрініматЄлі, бізЬнЄсмЄни та інші порозбивали всі дороги та мости між маленькими містами та селами своїми вагонами на резинових колесах. Їздять в об'їзд мимо поліцейських постів та вагів де їх можуть зважити. От так і живемо...
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20.05.2020 19:33 Відповісти
А не фото фура пустая.
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20.05.2020 19:43 Відповісти
Только что корреспондент с места события рассказывал , что фура с трубами.
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20.05.2020 20:01 Відповісти
Как минимум туба, саксофон и кларнет.
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20.05.2020 20:47 Відповісти
В НЕСКОЛЬКО РАЗ!!!!!!
Во сколько? Конкретнее?
У водителя и АТП есть ТТН, можно её фото в студию?
Вы когда то видели как разрывает тент фуры в клочья товар которого очень много????

Вот такие маслопупы керуют нашей державой. Тьма и мрак.
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20.05.2020 20:46 Відповісти
какой нах чертомлык -- это мост через алексеевский залив днепра
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20.05.2020 22:03 Відповісти
Мост проектируется по параметрам транспортно-пешеходной улицы. А значит, на мосту должна быть дорога с минимум двумя полосами движения, каждая шириной по 3.5 метра. Поскольку это мост, по нормативам необходимы ограждения и полосы безопасности от проезжей части до этих ограждений. Полосы безопасности шириной 1 м.
Ранее на этом мосту была просадка (вдавленная дуга) до 0.5 метра по всей длине, что создавало дополнительное давление на конструкции моста, а въезд на мост был не по прямой, а под углом, примерно 5 градусов и с так называемой "горбинкой", что так же создавало дополнительный удар по конструкциям. Кроме того, ямочный ремонт покрытия на мостах такого типа не допускается, чтобы не создавать тряски и вибрации моста. Если ремонтировать покрытие, то только по всей длине и ширине мота. Сам много раз проезжал по этому мосту и всегда было страшно за его прочность.
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22.05.2020 11:55 Відповісти
 
 