Міст на Дніпропетровщині був зруйнований через перевантажену в кілька разів фуру, - ОДА
У Дніпропетровській обласній державній адміністрації заявили, що причиною обвалу моста в селі Олексіївка стала перевантажена в кілька разів фура.
Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської ОДА, передає Цензор.НЕТ.
"Аварія сталася через фуру, вантаж якої в кілька разів перевищував норму. Зараз транспорт рухається об'їзними дорогами, - зазначили в ОДА.
Глава області Олександр Бондаренко підкреслив, що рух транспорту залізним мостом через річку Чортомлик було дозволено з обмеженням вантажу до 10 т.
"Про це повідомляють відповідні дорожні знаки, встановлені на в'їзді на міст. Цією дорогою проходить багато транзитного транспорту. Тому маєио відновити рух якомога швидше. Міст - на балансі "Укравтодору". І відновлювати його будемо спільними зусиллями", - повідомив Бондаренко.
Схема об'їзду зруйнованого моста на даний момент узгоджується з поліцією. До кінця тижня буде встановлено дорожні знаки для транзитного транспорту.
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Виноват Кабмин - за игнорирование весового контроля. Тот случай, когда "разница" таки есть.
Мост, кстати, мог быть построен очень давно.
_Ау, Минцифры! Работенка есть.
Из-за перегрузов в нормальном состоянии дорог и мостов не будет.
Платите за товары в разы больше чем на ценнике. И фуры будут возить по 100 килограмм.
Не перегружать можно, да, доставка будет дороже. Но если никто не будет перегружать, то и демпинговать на ценах будет некому. Почему не выгодно? Потому что половина таких вась грузит больше чем положено, вот второй половине вась и не выгодно. А если за перегруз конфисковывать фуры, то сразу станет выгодно всем, потому что исчезнут васи с перегрузом.
Дороги-то старые, а мосты делались под танки, на 30-50 т, а не под зилы. Капитальные мосты изначально сделанные на 10т вообще не попадались.
Во сколько? Конкретнее?
У водителя и АТП есть ТТН, можно её фото в студию?
Вы когда то видели как разрывает тент фуры в клочья товар которого очень много????
Вот такие маслопупы керуют нашей державой. Тьма и мрак.
Ранее на этом мосту была просадка (вдавленная дуга) до 0.5 метра по всей длине, что создавало дополнительное давление на конструкции моста, а въезд на мост был не по прямой, а под углом, примерно 5 градусов и с так называемой "горбинкой", что так же создавало дополнительный удар по конструкциям. Кроме того, ямочный ремонт покрытия на мостах такого типа не допускается, чтобы не создавать тряски и вибрации моста. Если ремонтировать покрытие, то только по всей длине и ширине мота. Сам много раз проезжал по этому мосту и всегда было страшно за его прочность.