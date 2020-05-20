Міст на Дніпропетровщині був зруйнований через перевантажену в кілька разів фуру, - ОДА

У Дніпропетровській обласній державній адміністрації заявили, що причиною обвалу моста в селі Олексіївка стала перевантажена в кілька разів фура.

Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської ОДА, передає Цензор.НЕТ.

"Аварія сталася через фуру, вантаж якої в кілька разів перевищував норму. Зараз транспорт рухається об'їзними дорогами, - зазначили в ОДА.

Глава області Олександр Бондаренко підкреслив, що рух транспорту залізним мостом через річку Чортомлик було дозволено з обмеженням вантажу до 10 т.

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"Про це повідомляють відповідні дорожні знаки, встановлені на в'їзді на міст. Цією дорогою проходить багато транзитного транспорту. Тому маєио відновити рух якомога швидше. Міст - на балансі "Укравтодору". І відновлювати його будемо спільними зусиллями", - повідомив Бондаренко.

Схема об'їзду зруйнованого моста на даний момент узгоджується з поліцією. До кінця тижня буде встановлено дорожні знаки для транзитного транспорту.

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