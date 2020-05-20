Зеленський подякував Єврокомісії за виділення допомоги на боротьбу з коронавірусом

Президент України Володимир Зеленський подякував главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за виділення Україні пакету допомоги в €190 млн на подолання наслідків коронавірусу.

"Ці гроші спрямуємо на систему охорони здоров'я, економіку, допомогу бідним, малому і середньому бізнесу", - написав Зеленський на своїй сторінці у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, 8 квітня Євросоюз ухвалив рішення про виділення €190 млн на підтримку України. Ці кошти є частиною глобального пакету #TeamEurope від Євросоюзу і країн-членів ЄС у відповідь на спалах COVID-19. Вони будуть спрямовані на забезпечення медичним обладнанням, навчання медперсоналу та зменшення економічних наслідків від COVID-19. Крім цієї підтримки, ЄС і його партнери допоможуть малим і середнім підприємствам, малим фермерським господарствам, громадянському суспільству та постраждалим від конфлікту регіонам сходу і півдня України подолати наслідки COVID-19.

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