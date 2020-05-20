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Зеленський подякував Єврокомісії за виділення допомоги на боротьбу з коронавірусом

Зеленський подякував Єврокомісії за виділення допомоги на боротьбу з коронавірусом

Президент України Володимир Зеленський подякував главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за виділення Україні пакету допомоги в €190 млн на подолання наслідків коронавірусу.

"Ці гроші спрямуємо на систему охорони здоров'я, економіку, допомогу бідним, малому і середньому бізнесу", - написав Зеленський на своїй сторінці у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, 8 квітня Євросоюз ухвалив рішення про виділення €190 млн на підтримку України. Ці кошти є частиною глобального пакету #TeamEurope від Євросоюзу і країн-членів ЄС у відповідь на спалах COVID-19. Вони будуть спрямовані на забезпечення медичним обладнанням, навчання медперсоналу та зменшення економічних наслідків від COVID-19. Крім цієї підтримки, ЄС і його партнери допоможуть малим і середнім підприємствам, малим фермерським господарствам, громадянському суспільству та постраждалим від конфлікту регіонам сходу і півдня України подолати наслідки COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ЄС схвалила 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги для України, - Кулеба

Автор: 

Єврокомісія (2142) допомога (8294) Євросоюз (13315)


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Топ коментарі
+4
зеленский нехило так на средствах для борьбы с короновирусом прибарахлился. маски из госрезерва на 200 млн, китайские костюмы в три раза дороже чем отечественные, а еще ж 300% надбавка медикам которую не выдали врачам, а которую украли еще в Киеве.
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20.05.2020 17:27
+3
Ты уже с бедностью боролось.

Зеленский поблагодарил Еврокомиссию за выделение помощи на борьбу с коронавирусом - Цензор.НЕТ 2620
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20.05.2020 17:20
+2
Было . Это тяжело , когда голый на лисапеде .
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20.05.2020 17:22
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Ты уже с бедностью боролось.

Зеленский поблагодарил Еврокомиссию за выделение помощи на борьбу с коронавирусом - Цензор.НЕТ 2620
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20.05.2020 17:20 Відповісти
Было . Это тяжело , когда голый на лисапеде .
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20.05.2020 17:22 Відповісти
.
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20.05.2020 17:21 Відповісти
Зеленский поблагодарил Еврокомиссию за выделение помощи на борьбу с коронавирусом - Цензор.НЕТ 4642
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20.05.2020 17:22 Відповісти
зеленский нехило так на средствах для борьбы с короновирусом прибарахлился. маски из госрезерва на 200 млн, китайские костюмы в три раза дороже чем отечественные, а еще ж 300% надбавка медикам которую не выдали врачам, а которую украли еще в Киеве.
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20.05.2020 17:27 Відповісти
Ну не помощь а кредит, для начала. Интересно почему еврокомиссия молчит, что Украина на саму борьбу с коронавирусмо выделяет всего 10% от помощи а остальные 90% дербанит на другие нужды?
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20.05.2020 17:31 Відповісти
Зеленський подякував Єврокомісії за виділення допомоги на боротьбу з коронавірусом - Цензор.НЕТ 7007
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20.05.2020 17:39 Відповісти
И тебе, зеленая плесень, https://censor.net/user/469874, ништяков перепало?
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20.05.2020 20:09 Відповісти
Зе неЛОХ!
ЛОХ, впопуредник, все б протяг через
свої стуктури і фонди!!
🤣🤣
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20.05.2020 17:44 Відповісти
Шо, вова, принимаешь атафсюду?
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20.05.2020 18:00 Відповісти
Зеля, при тебе Украина всюду попрошайничает. Твоя бригада все разворовывает, а позор украинцам остается.
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20.05.2020 20:07 Відповісти
 
 