Зеленський подякував Єврокомісії за виділення допомоги на боротьбу з коронавірусом
Президент України Володимир Зеленський подякував главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за виділення Україні пакету допомоги в €190 млн на подолання наслідків коронавірусу.
"Ці гроші спрямуємо на систему охорони здоров'я, економіку, допомогу бідним, малому і середньому бізнесу", - написав Зеленський на своїй сторінці у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомлялося, 8 квітня Євросоюз ухвалив рішення про виділення €190 млн на підтримку України. Ці кошти є частиною глобального пакету #TeamEurope від Євросоюзу і країн-членів ЄС у відповідь на спалах COVID-19. Вони будуть спрямовані на забезпечення медичним обладнанням, навчання медперсоналу та зменшення економічних наслідків від COVID-19. Крім цієї підтримки, ЄС і його партнери допоможуть малим і середнім підприємствам, малим фермерським господарствам, громадянському суспільству та постраждалим від конфлікту регіонам сходу і півдня України подолати наслідки COVID-19.
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ЛОХ, впопуредник, все б протяг через
свої стуктури і фонди!!
🤣🤣