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Міносвіти готує для навчальних закладів рекомендації щодо роботи в умовах пандемії, - Мандзій
Міністерство освіти і науки України готує спеціальні рекомендації для навчальних закладів щодо організації роботи в новому навчальному році в умовах пандемії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це після засідання уряду повідомила в.о. глави Міносвіти Любомира Мандзій.
"Ми врахуємо ті речі, які були пов'язані з коронавірусом, і готуємо спеціальні рекомендації для навчальних закладів і ведення їх роботи в умовах пандемії", - зазначила міністр.
Мандзій зазначила, що в Міносвіти розуміють, наскільки це важливо і додала, що всі методичні рекомендації буде опубліковано на сайті Міністерства освіти і науки, а також - направлено керівникам і засновникам закладів.
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