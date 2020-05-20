Міносвіти готує для навчальних закладів рекомендації щодо роботи в умовах пандемії, - Мандзій

Міністерство освіти і науки України готує спеціальні рекомендації для навчальних закладів щодо організації роботи в новому навчальному році в умовах пандемії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це після засідання уряду повідомила в.о. глави Міносвіти Любомира Мандзій.

"Ми врахуємо ті речі, які були пов'язані з коронавірусом, і готуємо спеціальні рекомендації для навчальних закладів і ведення їх роботи в умовах пандемії", - зазначила міністр.

Мандзій зазначила, що в Міносвіти розуміють, наскільки це важливо і додала, що всі методичні рекомендації буде опубліковано на сайті Міністерства освіти і науки, а також - направлено керівникам і засновникам закладів.

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