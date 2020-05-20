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Новини Агресія Росії проти України
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Україна просить ОБСЄ скликати позачергове засідання групи з безпеки в ТКГ через звинувачення окупантів в "обстрілі", - Резніков

Україна просить ОБСЄ скликати позачергове засідання групи з безпеки в ТКГ через звинувачення окупантів в

Перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Резніков наголошує, що звинувачення Збройних сил України в нібито обстрілі об'єктів енергетичної інфраструктури на непідконтрольних територіях Луганської області не відповідають дійсності, мають провокаційний характер і є абсолютно безпідставними.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"З метою обговорення ситуації, що склалася, українська сторона ініціює проведення в невідкладному порядку консультацій робочої групи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції", - наголосив Резніков.

За його словами, українська сторона звернулася до спеціального представника голови ОБСЄ у ТКГ Хайді Грау з проханням поінформувати представника делегації РФ Бориса Гризлова про цю ініціативу

Резніков зазначив, що відповідне звернення було підписано главою української делегації в ТКГ Леонідом Кучмою і направлено в ОБСЄ.

Нагадаємо, раніше ватажки терористичних угруповань "ЛДНР" звинуватили Україну в обстрілі, які нібито велися з 16 травня.

Також читайте: Зеленський готовий до зустрічі у Нормандському форматі, але досягнуті в Парижі домовленості не виконуються, - Резніков

Автор: 

ОБСЄ (3498) Тристороння контактна група (827) Резніков Олексій (1445)


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Топ коментарі
+8
Украина просит ОБСЕ созвать внеочередное заседание группы по безопасности в ТКГ из-за обвинений оккупантов в "обстрелах", - Резников - Цензор.НЕТ 6181
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20.05.2020 17:35
+5
Ну так. Гризлов же " не знає", що їх військові шмаляють по ордловцях. Обстріли наших воїнів обговорювати не варто? Вони законні?
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20.05.2020 17:40
+2
Как это пА-руцки- нагадить и отскочить в сторону!
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20.05.2020 17:39
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Украина просит ОБСЕ созвать внеочередное заседание группы по безопасности в ТКГ из-за обвинений оккупантов в "обстрелах", - Резников - Цензор.НЕТ 6181
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20.05.2020 17:35 Відповісти
Ответка - не так обидно будет после заседания .
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20.05.2020 17:35 Відповісти
Как это пА-руцки- нагадить и отскочить в сторону!
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20.05.2020 17:39 Відповісти
Ну так. Гризлов же " не знає", що їх військові шмаляють по ордловцях. Обстріли наших воїнів обговорювати не варто? Вони законні?
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20.05.2020 17:40 Відповісти
хай выскажуть очередну озабоченисть...)))
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20.05.2020 18:51 Відповісти
Ничего смешного в этом нет абсолютно
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21.05.2020 14:59 Відповісти
Оправдываться перед орками-себя не уважать.
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20.05.2020 19:04 Відповісти
Просят они. Слюнтяи и тряпки.
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21.05.2020 01:13 Відповісти
Зеленский должен позвонить лидерам Запада и говорить, что Россия идет в атаку на Донбассе и нужно вводить новые санкции срочно, пока не случилось горя! Превентивными мерами! Больше санкций и они должны быть мощнее! Потому что уже заколебали Украину и не дают развиваться.
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21.05.2020 08:55 Відповісти
Зачем это "лидерам Запада"?
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21.05.2020 15:00 Відповісти
тупой вопрос! и походу ты кремлебот! айпи еще взял турецкий.
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21.05.2020 15:04 Відповісти
А армію посилювати ви не пробували? Зробити такаю, щоб з лугандонів тільки дрантя летіло при найменшій спробі посунутися на наші позиції. А то, терористи пригрозили, а вони вже й обісралися дрібно: ОБСЄ, рятуйте!
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21.05.2020 11:55 Відповісти
 
 