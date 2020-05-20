Україна просить ОБСЄ скликати позачергове засідання групи з безпеки в ТКГ через звинувачення окупантів в "обстрілі", - Резніков
Перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Резніков наголошує, що звинувачення Збройних сил України в нібито обстрілі об'єктів енергетичної інфраструктури на непідконтрольних територіях Луганської області не відповідають дійсності, мають провокаційний характер і є абсолютно безпідставними.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"З метою обговорення ситуації, що склалася, українська сторона ініціює проведення в невідкладному порядку консультацій робочої групи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції", - наголосив Резніков.
За його словами, українська сторона звернулася до спеціального представника голови ОБСЄ у ТКГ Хайді Грау з проханням поінформувати представника делегації РФ Бориса Гризлова про цю ініціативу
Резніков зазначив, що відповідне звернення було підписано главою української делегації в ТКГ Леонідом Кучмою і направлено в ОБСЄ.
Нагадаємо, раніше ватажки терористичних угруповань "ЛДНР" звинуватили Україну в обстрілі, які нібито велися з 16 травня.
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