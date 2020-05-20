"Слуга народу" Лерос: Доведу, що Офіс президента на чолі з Єрмаком перетворився на ОЗУ

Народний депутат "Слуги народу" Гео Лерос, що оприлюднив так звані "плівки Єрмака", продовжує звинувачувати главу Офісу президента Андрія Єрмака в корупції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Лерос написав у Фейсбуці

Лерос зазначив: "Ми своїми очима бачили корупцію на плівках, а порожньою цю "справу" зробить Баканов, тут не потрібно навіть чекати закінчення розслідування.

Я не знаю, кого саме мав на увазі президент, коли сказав про шантаж, самому тепер цікаво.

Я, наприклад, вважаю, що Єрмак займається корупцією і торгує національними інтересами.

Та що вже я, це вже зрозуміло кожному, хто здатний подивитися на факти, а не жити конспірологічними теоріями Єрмака про якісь змови.

Я продовжу оперувати фактами і доведу, що ОПУ на чолі з Єрмаком перетворився на ОЗУ.

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Теж три букви, але сенс вже стає один, як і три букви на які посилають альтернативну думку.

Коротше кажучи, тактика зрозуміла, це нова форма добре забутих темників "рука кремля" або "а то путін нападе!"

Я тепер розумію для чого Єрмак собі взяв Подоляка. Нагадаю, що Льовочкін вже одному президенту радив, але ці поради ведуть точно не на Олімп.

І я точно знаю, що повноваження Подоляка не обмежені спамом сторінки президента таблом Єрмака і цензурою в змі.

Скоро покажу на фактах. ЧекайТе!"

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Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

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САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.