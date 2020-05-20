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Новини Денис Єрмак і Гео Лерос
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"Слуга народу" Лерос: Доведу, що Офіс президента на чолі з Єрмаком перетворився на ОЗУ

Народний депутат "Слуги народу" Гео Лерос, що оприлюднив так звані "плівки Єрмака", продовжує звинувачувати главу Офісу президента Андрія Єрмака в корупції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Лерос написав у Фейсбуці

Лерос зазначив: "Ми своїми очима бачили корупцію на плівках, а порожньою цю "справу" зробить Баканов, тут не потрібно навіть чекати закінчення розслідування.

Я не знаю, кого саме мав на увазі президент, коли сказав про шантаж, самому тепер цікаво.

Я, наприклад, вважаю, що Єрмак займається корупцією і торгує національними інтересами.

Та що вже я, це вже зрозуміло кожному, хто здатний подивитися на факти, а не жити конспірологічними теоріями Єрмака про якісь змови.

Я продовжу оперувати фактами і доведу, що ОПУ на чолі з Єрмаком перетворився на ОЗУ.

Читайте також: Зеленський про плівки Єрмака: "Для мене це марна справа. Я знаю, хто хотів шантажувати записами мене особисто"

Теж три букви, але сенс вже стає один, як і три букви на які посилають альтернативну думку.

Коротше кажучи, тактика зрозуміла, це нова форма добре забутих темників "рука кремля" або "а то путін нападе!"

Я тепер розумію для чого Єрмак собі взяв Подоляка. Нагадаю, що Льовочкін вже одному президенту радив, але ці поради ведуть точно не на Олімп.

І я точно знаю, що повноваження Подоляка не обмежені спамом сторінки президента таблом Єрмака і цензурою в змі.

Скоро покажу на фактах. ЧекайТе!"

Також читайте: "Можливо це було передчасно", - Ситник про передачу з НАБУ в СБУ справи про прослуховування Дениса Єрмака

Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.

 

Автор: 

Єрмак Андрій (1368) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+38
Кому докажешь ?

Вменяемые и так знают,
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20.05.2020 17:38
+29
В том, что ЗЕлёный ОПУ стал ЗЕлёным ОПГ не верить и сомневаться могут только ЗеДятлы и парашные троли.
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20.05.2020 17:41
+20
Лерос: докажу, что Офис президента во главе с Ермаком превратился в ОПГ - Цензор.НЕТ 1673
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20.05.2020 17:41
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Кому докажешь ?

Вменяемые и так знают,
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20.05.2020 17:38 Відповісти
та они и не скрывали это, переименовав себя с первого же дня в ОП(Г)
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20.05.2020 17:54 Відповісти
Это как вору в законе доказывать существование подчиненной ему ОПГ.
Глупо и безперспективно, но можно. В случае если вор в законе найдет доказательства убедительными, живым и здоровым от него не выйти.
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20.05.2020 17:54 Відповісти
"Слуга народу" Лерос: Доведу, що Офіс президента на чолі з Єрмаком перетворився на ОЗУ - Цензор.НЕТ 3770
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20.05.2020 18:48 Відповісти
ЛЕРОС РЕСПЕКТ !!!!!!!
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20.05.2020 18:16 Відповісти
Они управляют страной .
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20.05.2020 17:39 Відповісти
Лерос: докажу, что Офис президента во главе с Ермаком превратился в ОПГ - Цензор.НЕТ 1673
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20.05.2020 17:41 Відповісти
Воевал ли Ермак и имеет ли право на статус участника боевых действий?
Андрей Ермак предъявил справку о контузии брата 27 сентября 2014-го года. Однако, были ли действительно контузия, при каких обстоятельствах это произошло, и получена ли эта контузия в ходе боевых действий - достоверной информации нет.
В 2015-16-м годах Денис Ермак действительно неоднократно выезжал по своей инициативе в зону АТО как многие, его пребывания у села Пески подтверждается рядом ветеранов и волонтеров. Денис не воевал в составе ВСУ, НГУ, МВД или добровольческих отрядов, однако приезжал к своим знакомым и друзьям на несколько дней, и принимал участие в окопной войне.
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20.05.2020 19:20 Відповісти
уф... йому (ДЄрмаку) вже пообіцяли морду набити за 3.14здьож. за АТО ...(було на фб...) не знаю чи таки стрілися.
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20.05.2020 21:09 Відповісти
В том, что ЗЕлёный ОПУ стал ЗЕлёным ОПГ не верить и сомневаться могут только ЗеДятлы и парашные троли.
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20.05.2020 17:41 Відповісти
Дятел, санітар лісу... Красива птаха. Одного разу впіймав, полюбувався, показав внукам і правнукам та й відпустив де впіймав. При ЗЄ це чудо природи стало символом "долбой-ства". ЗЄ, ти порушив гармонію в Природі! ЗЄ, ці, що тебе вибрали, направду дебіли, але ти, Вєлікій ЗЄ, талановитий музикант, роби щось! Ти зумів намахати Бєню і той утримував збитковий 95-й, намахай ще когось... тільки не роби це з патріотами України(закінчиться для тебе хрєново)
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20.05.2020 18:48 Відповісти
Це ти патріотом України вважаєш російського шпигуна Пєцю і одночасно спільника російського шпигуна Зєлі?
Ти або продажний, або дебіл.
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20.05.2020 19:39 Відповісти
Іване Сулима, не покидай своєї палати. Якщо ти багатий і вона драпірована м'яким жовтим матеріалом, то для тебе "рай"(Едем), а "заЖидя" то твій мир і спокій. Лежиш собі на тапчані і пускаєш "бульки" в "інет".
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20.05.2020 21:28 Відповісти
В этом логически и уже доказанном никто и не сомневается, но вот уже 39.3% не поверят никогда. Всё равно зе сцыт божьей росой.
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20.05.2020 17:41 Відповісти
По перше не «перетворився», а по друге, при чім тут актор? Він виконує роль для якої його винайняли.
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20.05.2020 17:41 Відповісти
Між іншим, зараз в залі засідань Верховної Ради Гео Лерос сидить не в кодлі слуг уродів, а поруч, хоч і ззаду групи нардепів з Євросолідарності. Придивіться...
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20.05.2020 17:42 Відповісти
Давай,после сегодняшней прессухи все поняли,что зеленский как президент абсолютно некомпетентный.Может,как человек и неплохой. Но хороший человек-это приз для жены и детей.А для страны президент должен быть безупречен и морально и профессионально.
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20.05.2020 17:42 Відповісти
Как лгун, лицемер, уклонист, хамло, наглец, подельник вора бени может быть в принципе хорошим человеком?
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20.05.2020 17:59 Відповісти
Я давно повторяю поговорку по роду работы "Хороший человек -- не профессия".
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20.05.2020 18:41 Відповісти
Вот кому нужно было на прессухе дать возможность выступить!
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20.05.2020 17:42 Відповісти
Жаль будет парня, если зеленая плесень его банально "сожрет"! А хотелось бы, чтобы хоть кто-то всколыхнул это стоячее болото.
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20.05.2020 17:44 Відповісти
"Слуга народа" Лерос: Докажу, что Офис президента во главе с Ермаком превратился в ОПГ - Цензор.НЕТ 5209
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20.05.2020 17:55 Відповісти
Может- Инцеста??
Многия зомби вазвернулись..))
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20.05.2020 18:20 Відповісти
А что Лерос мог разгласить ,он имеет доступ к гостайнам?
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20.05.2020 18:04 Відповісти
Богдан, який його постачає старими матеріалами - мав доступ, і, видать, зкопіював дещо...
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20.05.2020 18:14 Відповісти
Оскорбил мафию. Обозвал опг.
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20.05.2020 18:15 Відповісти
Это ближе к мафии.
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20.05.2020 18:53 Відповісти
Жги давай зелевату !
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20.05.2020 18:18 Відповісти
Ойц! Любая власть лубит жрать всласть!
Какая власть еще не нажралась??
Наверно настоящая...времени еще маловато будет..😁
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20.05.2020 18:18 Відповісти
Саакашвили №2 - сейчас начнут корни проверять и гражданство
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20.05.2020 18:20 Відповісти
Как говориться -всякое видели- но такого... . Более жалкого зрелища чем этот осел на своем бенефисе я не припомню.
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20.05.2020 18:25 Відповісти
откуда этот "щырый украинец"с такой украинской хфамилией и таким украинским именем!!???))
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20.05.2020 18:32 Відповісти
К Арахамии и Ермаку вопросов нет?
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20.05.2020 18:45 Відповісти
шо ермак ,арахимия и голобородько"щыри" ???
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20.05.2020 18:48 Відповісти
"Слуга народу" Лерос: Доведу, що Офіс президента на чолі з Єрмаком перетворився на ОЗУ - Цензор.НЕТ 4081
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20.05.2020 18:44 Відповісти
Это уже и так всем стало понятно.
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20.05.2020 18:51 Відповісти
"Слуга народу" Лерос: Доведу, що Офіс президента на чолі з Єрмаком перетворився на ОЗУ - Цензор.НЕТ 3309
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20.05.2020 19:14 Відповісти
ГЕО, Я ДАМ ВАМ ПАРАБЕЛЛУМ !)
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20.05.2020 19:40 Відповісти
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20.05.2020 19:44 Відповісти
Нєфіг там думати. Рейтинг у чмирька - 8%. 75% - за негайне його усунення. Бажано добровільна відставка. Такий результат інтерактивного опитування на радіо НВ.
Наших соціологів тупо купили грошові мішки ТНК за продаж Зєлєю української землі. Рада примає антиконституційні закони, на які мусить дати дозвіл референдум.
Зєлю геть. Дострокові.
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20.05.2020 19:48 Відповісти
Потужно зешоблой проводиться профанація ідеї української державності. Українці, чи довго будем терпіти те, як вони крутять нас на своїх обрізаних..?
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20.05.2020 19:49 Відповісти
Може час святити режики в Холодному Яру?
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20.05.2020 19:50 Відповісти
А в чому новина?
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20.05.2020 19:50 Відповісти
Аксіома: ОП=ОПГ.
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20.05.2020 19:57 Відповісти
кроме Лероса и Черновол в этой стране смелых больше не осталось......
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20.05.2020 20:25 Відповісти
Гео, давай, двигай тему!!!Мы с тобой!🤝
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20.05.2020 22:06 Відповісти
Выгнать злых духов через задний проход всей зе шобле.
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20.05.2020 22:59 Відповісти
100% ОПГ. По кремле-х@@ловскому типу.
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20.05.2020 23:02 Відповісти
"Слуга народу" Лерос: Доведу, що Офіс президента на чолі з Єрмаком перетворився на ОЗУ - Цензор.НЕТ 2701
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20.05.2020 23:11 Відповісти
У кацапов ---кооператив "озеро", у клованов--- ОПг "95 квартал"...
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20.05.2020 23:12 Відповісти
 
 