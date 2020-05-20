Від початку доби 20 травня ворог 14 разів порушив перемир'я, поранено одного нашого воїна, - штаб ООС
20 травня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Наші військовослужбовці з наявних вогневих засобів дали окупаційним підрозділам гідну відсіч і жорстко подавили злочинну збройну активність.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстрілював наші позиції неподалік Павлополя, Пісків, Старогнатівки, двічі поруч Кам’янки та тричі біля Богданівки, застосувавши гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
По оборонцях Красногорівки окупанти випустили 20 мін 120-го калібру.
По українських захисниках, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Оріхового ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими угодами мінометів 120 мм, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Неподалік населеного пункту Шуми російські найманці випустили 11 мін 82 калібру.
Захисників Південного загарбники двічі обстріляли, застосувавши 82 мм міномети, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети, а по околицях Кримського вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.
Агресивна та злочинна поведінка російських найманців викликала негайну реакцію з боку Об’єднаних сил – вогнем зі штатного озброєння наші підрозділи рішуче подавили ворожу активність. У разі повторення подібних провокацій українські воїни завжди готові надати ворогу адекватну й невідворотну відповідь. Втрати противника уточнюються".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Горіть у пеклі Москалі!!!
...
і ще...дуже важливо - як витікає з останнього шоу преЗЕдента ми...і ви, не вірно зрозуміли головноякбикомандуючого...він ніколи не казав - нада перестать стрелять...це його не вірно разтлумачили ...він мав на увазі - не стріляйте першими...а от коли вже хтось стрільнув - зітрите той квадрат на шмаття...і сусідній також... досить підставлятися - відповідайте 10 кратно (з відчуттям) - преЗЕдент дозволяє (чи ми хіба його знову не так зрозуміли??? та ну!)
https://twitter.com/S_vivat
https://twitter.com/S_vivat
https://twitter.com/S_vivat
https://twitter.com/S_vivat
Selvestor Vivat
@S_vivat
20 мая - международный день позора российского ПВО. Столько как сегодня в один день, ещё никто не уничтожал не имеющего аналогов, путинского железа, ПВО Pansir /SA-22 Greyhound. Позор на весь мир. Весь мир видит как Турция и Эрдоган глумятся над путинским военпромом в Ливии.
Канал "Свободная Ливия" сообщает: Авиация, связанная с правительством Триполи, только за сегодня уничтожает пятый российский комплекс ПВО Панцирь, в результате чего в течение трех дней количество уничтоженных систем российского ПВО достигнет восьми
Что бы свести потери ВСУ к минимуму, надо больше убивать русских агрессоров.
Убей русского- очисти украинскую землю от русской заразы!