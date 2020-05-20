Від початку доби 20 травня ворог 14 разів порушив перемир'я, поранено одного нашого воїна, - штаб ООС

20 травня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Наші військовослужбовці з наявних вогневих засобів дали окупаційним підрозділам гідну відсіч і жорстко подавили злочинну збройну активність.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстрілював наші позиції неподалік Павлополя, Пісків, Старогнатівки, двічі поруч Кам’янки та тричі біля Богданівки, застосувавши гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

По оборонцях Красногорівки окупанти випустили 20 мін 120-го калібру.

По українських захисниках, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Оріхового ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими угодами мінометів 120 мм, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Неподалік населеного пункту Шуми російські найманці випустили 11 мін 82 калібру.

Захисників Південного загарбники двічі обстріляли, застосувавши 82 мм міномети, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети, а по околицях Кримського вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.

Агресивна та злочинна поведінка російських найманців викликала негайну реакцію з боку Об’єднаних сил – вогнем зі штатного озброєння наші підрозділи рішуче подавили ворожу активність. У разі повторення подібних провокацій українські воїни завжди готові надати ворогу адекватну й невідворотну відповідь. Втрати противника уточнюються".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вранці ворог протягом 40 хвилин обстрілював зі 120-мм мінометів і СПГ позиції ЗСУ біля Оріхового, - Міноборони