"Плівки Деркача" - частина російської спецоперації проти України, до якої може бути причетний Офіс президента, - заява Порошенка

П’ята колона Кремля розпочала масштабну спецоперацію проти України. Через втягування у передвиборчу боротьбу в Америці вони намагаються підірвати двопартійну підтримку України Сполученими Штатами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарнсоті", про це йдеться в заяві п'ятого президента України і лідера політсили Петра Порошенка.

За словами Порошенка, як відомо, ця підтримка ґрунтується на консенсусі, – згоді і республіканців, і демократів максимально сприяти Україні у боротьбі із російською агресією і в її намірах приєднатися до НАТО.

"Джо Байден – друг і союзник України. Ми маємо бути вдячні Байдену за ту роль, яку він відіграв як віце-президент в адміністрації Обами. Ми не втручалися у кампанію 2016 року. Після неї, незважаючи на протидію Москви, не допустили паузи у стосунках, налагодили діалог із новою адміністрацією. Президентові Трампу ми теж вдячні і за "Джевеліни", і за санкції, і у тому числі, за "Північний потік-2" та інші дружні приклади солідарності з Україною", - зазначив лідер "Європейської солідарності".

Порошенко підкреслює, що проросійські провокатори прагнуть залишити нас сам на сам із Кремлем. І навіть не маскуються.

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"Забезпечення двопартійної підтримки було основою моєї стратегії у стосунках із США. Зруйнувати таку підтримку на фоні непередбачуваного результату виборів означає істотно послабити Україну у нашій протидії набагато сильнішому ворогу. ... Головними інформаційними спонсорами провокації стали три проросійських канали, а також медіа-ресурси олігарха, який знаходиться під слідством Федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів США. Геополітичну програму Коломойський оприлюднив у "New York Times" кілька місяців тому: відмовитися від орієнтації на Захід та повернутися під Москву", - підкреслив Порошенко.

П'ятий президент України заявив, що сьогоднішня пресконференція президента Зеленського породила обґрунтовану підозру, що до цієї спецоперації причетний Офіс президента України.

"Аудіофайли, які вчора демонстрував випускник Вищої школи КДБ ім. Дзержинського у Москві, – сфабриковані. Але сировину вони могли здобути, зокрема, в Офісі чинного президента. СБУ має розслідувати, хто це зробив. З чиєї санкції? Кому це вигідно? Бо все це вилилося у спецоперацію проти стратегічних стосунків України з Америкою, ключовим нашим партнером, здатним стримувати Росію. На жаль, є прописні істини геополітики та дипломатії, які дилетанти не в змозі засвоїти навіть за рік активної практики. Міжнародне становище України за рік значно погіршилося. Створена нашою командою коаліція на підтримку України практично не функціонує", - говориться в заяві лідера "Європейської солідарності".

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За словами Порошенка, Україна ще до коронавірусу випала із пріоритетів світових держав.

"Сформульований нами принцип "нічого про Україну без України", якого раніше дотримувалися усі наші партнери, тепер порушується. Інтеграція до ЄС та НАТО залишається лише на папері. Усі ці зміни на руку лише Росії. Як і нова атака на стратегічне партнерство між Україною та США", - зазначив він.

"Сподіваюся, що президент зрозуміє ці очевидні речі. Це звернення значною мірою адресоване і йому. Як порада, до якої у нього є можливість дослухатися. Я у свою чергу задію усі свої контакти, у тому числі, і в Америці, – і серед республіканців, і серед демократів, – для того, щоби вони не дали провокаторам жодного шансу підірвати наш стратегічний союз. Ми не дозволимо повернути Україну у сферу російського впливу. І надалі, впевнений, будемо спиратися на підтримку нашого надійного партнера – Сполучених Штатів.

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"Надеюсь, что президент поймет эти очевидные вещи. Это обращение значительной степени адресовано и ему. Как совет, к которому у него есть возможность прислушаться. Я в свою очередь задействую все свои контакты, в том числе, и в Америке, - и среди республиканцев, и среди демократов, - для того, чтобы они не дали провокаторам никакого шанса подорвать наш стратегический союз. Мы не позволим вернуть Украину в сферу российского влияния. И в дальнейшем, уверен, будем опираться на поддержку нашего надежного партнера - Соединенных Штатов", - резюмував Порошенко.

Як відомо, 19 травня нардеп Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка. В "Європейській солідарності" Петра Порошенка назвали це "російської провокацією", а записи "сфабрикованими фрагментами".

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