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Новини Хабарники
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Депутат Хотинської міськради на Буковині упіймався на хабарі 4 тис. доларів, - Офіс генпрокурора

Депутат Хотинської міськради на Буковині упіймався на хабарі 4 тис. доларів, - Офіс генпрокурора

Правоохоронці затримали на хабарі депутата Хотинської міської ради Чернівецької області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, депутат, діючи за попередньою змовою з посадовими особами місцевого самоврядування одного з райцентрів, отримав від іноземця, що проживає на території області, хабар у сумі 4 тис доларів за позитивне вирішення питання про надання в довгострокову оренду земельної ділянки орієнтовною площею 2,2 га.

19 травня депутата затримали правоохоронці під час одержання коштів.

Затриманому повідомлено про підозру у пособництві в одержанні неправомірної вигоди посадовою особою, яка займає відповідальне становище, за вчинення ним в інтересах третьої особи дій із використанням службового становища (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).

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Автор: 

Буковина (846) хабар (4692) депутат (1770) Правоохоронні органи (2706) силовики (2512) Офіс Генпрокурора (3239)


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Депутат Хотинского горсовета на Буковине попался на взятке в 4 тыс. долларов, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 4965
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20.05.2020 18:41 Відповісти
А какое отношение это имеет к взятке депутата на Буковине ? Флуд ,который почему-то никто не хочет замечать !
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21.05.2020 10:20 Відповісти
Все кто идут в депутаты в нашей стране объяты жаждой неправомерной наживы. Надо поломать эту тенденцию.
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20.05.2020 18:49 Відповісти
Ну шо поделать ..... це Україно ,крихітко
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20.05.2020 18:49 Відповісти
А кроме этих новостей больше ничего нет??
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20.05.2020 19:08 Відповісти
Так от які в Моніки вчителі виходить.
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20.05.2020 20:14 Відповісти
 
 