Депутат Хотинської міськради на Буковині упіймався на хабарі 4 тис. доларів, - Офіс генпрокурора

Правоохоронці затримали на хабарі депутата Хотинської міської ради Чернівецької області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, депутат, діючи за попередньою змовою з посадовими особами місцевого самоврядування одного з райцентрів, отримав від іноземця, що проживає на території області, хабар у сумі 4 тис доларів за позитивне вирішення питання про надання в довгострокову оренду земельної ділянки орієнтовною площею 2,2 га.

19 травня депутата затримали правоохоронці під час одержання коштів.

Затриманому повідомлено про підозру у пособництві в одержанні неправомірної вигоди посадовою особою, яка займає відповідальне становище, за вчинення ним в інтересах третьої особи дій із використанням службового становища (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).

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