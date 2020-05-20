"Ми виступаємо за чесний і прозорий конкурс на посаду глави НСЗУ", - в.о. голови Служби Мовчан

Якщо керівник Національної служби здоров'я України буде призначено поза конкурсом, є ризик довірити випадковій людині управління всім медичним бюджетом країни в період пандемії.

Про це виконувач обов'язків голови Національної служби здоров'я Оксана Мовчан написала в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністр виконав усі дії, щоб формально завершити конкурс. Далі закон дає прем’єр-міністру два варіанти – провести новий конкурс або призначити тимчасового керівника, уклавши контракт", - розповіла вона.

"В першому випадку ми маємо демократичну процедуру, яка покликана захистити інтереси громадян. В другому - в непрозорий необґрунтований спосіб довірити випадковій людині управління всім медичним бюджетом країни в період пандемії", - вважає Мовчан.

Чиновниця наголосила, що Національна служба здоров'я буде дотримуватиметься закону.

"Зміни, які ми впроваджуємо, перш за все в інтересах пацієнтів та чесних, сумлінно працюючих лікарів. Ми будемо триматися цієї лінії і надалі. І тому ми виступаємо за чесний та прозорий конкурс на посаду голови НСЗУ", - підсумувала вона.

У середу, 20 травня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що конкурс на посаду глави НСЗУ закінчився безрезультатно. На наступному засіданні Кабміну він обіцяє запропонувати призначити на цю посаду без конкурсу, "шляхом укладення контракту про проходження державної служби".