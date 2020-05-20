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"Ми виступаємо за чесний і прозорий конкурс на посаду глави НСЗУ", - в.о. голови Служби Мовчан

Якщо керівник Національної служби здоров'я України буде призначено поза конкурсом, є ризик довірити випадковій людині управління всім медичним бюджетом країни в період пандемії.

Про це виконувач обов'язків голови Національної служби здоров'я Оксана Мовчан написала в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністр виконав усі дії, щоб формально завершити конкурс. Далі закон дає прем’єр-міністру два варіанти – провести новий конкурс або призначити тимчасового керівника, уклавши контракт", - розповіла вона.

"В першому випадку ми маємо демократичну процедуру, яка покликана захистити інтереси громадян. В другому - в непрозорий необґрунтований спосіб довірити випадковій людині управління всім медичним бюджетом країни в період пандемії", - вважає Мовчан.

Чиновниця наголосила, що Національна служба здоров'я буде дотримуватиметься закону.

"Зміни, які ми впроваджуємо, перш за все в інтересах пацієнтів та чесних, сумлінно працюючих лікарів. Ми будемо триматися цієї лінії і надалі. І тому ми виступаємо за чесний та прозорий конкурс на посаду голови НСЗУ", - підсумувала вона.

У середу, 20 травня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що конкурс на посаду глави НСЗУ закінчився безрезультатно. На наступному засіданні Кабміну він обіцяє запропонувати призначити на цю посаду без конкурсу, "шляхом укладення контракту про проходження державної служби".

Ми виступаємо за чесний і прозорий конкурс на посаду глави НСЗУ, - в.о. голови Служби Мовчан 01

Автор: 

конкурс (1285) МОЗ (5390) Мовчан (13) Степанов Максим (2196) НСЗУ (313)


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ВР идёт на поводу у шмаркли и одобряют любого, кого выдвигает зеля. Если бы он ездил на коне, то мог бы главой НСЗУ назначить своего коня.
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20.05.2020 18:47 Відповісти
А так назначат Овсова или Уздечкина.
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20.05.2020 18:50 Відповісти
,,,,есть риск доверить случайному человеку управление всем медицинским бюджетом страны в период пандемии. ,,,изрекла случайная (сио)
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20.05.2020 18:58 Відповісти
Нє, ну тут така видатна посада. Під стать санітару. Чи грузчику. Щоб доказати, що в клоунівському королівстві дурнів живуть лише дУрні.
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20.05.2020 19:00 Відповісти
Понятно! Кому важна реформа? Кого колышут медики , их з\пл. , их увольнения! БЮДЖЕТ!
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20.05.2020 19:02 Відповісти
Ворюга Степанов свою жену назначай ворюги вам же все мало.
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20.05.2020 19:20 Відповісти
 
 