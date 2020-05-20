Міст, який впав на Дніпропетровщині, у 2017-му визнали обмежено працездатним, планувався капремонт, - представник Служби автодоріг Хижняк

Міст, що обвалився у селі Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровщини, у 2017 році пройшов спеціальне обстеження. Його визнали обмежено працездатним. У травні 2020 року міст обстежили повторно.

Про це у коментарі Громадському радіо розповів начальник відділу якості, технічного контролю та нових технологій Служби автомобільних доріг Дніпропетровської області Артем Хижняк, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, далі планувалося або капітально відремонтувати міст, або будувати новий.

"Ми встановили обмежувальні знаки, загальна маса не повинна була перевищувати 10 тонн та швидкість — 30 км/год. Скоріш за все, водій проігнорував знаки, які були встановлені, що й спричинило руйнацію прогонової будови", — розповів Хижняк.

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Близько 20:00 долю моста вирішуватиме комісія з представників ДСНС, Укравтодору, обласної Служби автомобільних доріг та місцевого самоврядування.

"Остаточне рішення буде після обстеження спеціалізованої організації. Скоріш за все, це буде будівництво нового мосту. Укравтодор повинний буде виділити кошти на розробку проєктної документації, на будівництво", — зазначив Хижняк.

Наразі через місце аварії на автодорозі Кропивницький-Запоріжжя (село Олексіївка) організовано тимчасовий об’їзд. Міст, розташований на 206-му кілометрі на дорозі Н 23 траси Кривий Ріг – Запоріжжя, побудували у 1955 році, його довжина — 152 метри.

Нагадаємо, 20 травня у селі Олексіївка Нікопольського району обвалився автомобільний міст через Олексіївську затоку Каховського водосховища. За фактом обвалення частини автомобільного моста поліція відкрила три кримінальні провадження.

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