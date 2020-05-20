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Новини
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Міст, який впав на Дніпропетровщині, у 2017-му визнали обмежено працездатним, планувався капремонт, - представник Служби автодоріг Хижняк

Міст, який впав на Дніпропетровщині, у 2017-му визнали обмежено працездатним, планувався капремонт, - представник Служби автодоріг Хижняк

Міст, що обвалився у селі Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровщини, у 2017 році пройшов спеціальне обстеження. Його визнали обмежено працездатним. У травні 2020 року міст обстежили повторно.

Про це у коментарі Громадському радіо розповів начальник відділу якості, технічного контролю та нових технологій Служби автомобільних доріг Дніпропетровської області Артем Хижняк, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, далі планувалося або капітально відремонтувати міст, або будувати новий.

"Ми встановили обмежувальні знаки, загальна маса не повинна була перевищувати 10 тонн та швидкість — 30 км/год. Скоріш за все, водій проігнорував знаки, які були встановлені, що й спричинило руйнацію прогонової будови", — розповів Хижняк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міст, який впав під фурою в Олексіївці, відновимо в першу чергу, - глава "Укравтодору" Кубраков

Близько 20:00 долю моста вирішуватиме комісія з представників ДСНС, Укравтодору, обласної Служби автомобільних доріг та місцевого самоврядування.

"Остаточне рішення буде після обстеження спеціалізованої організації. Скоріш за все, це буде будівництво нового мосту. Укравтодор повинний буде виділити кошти на розробку проєктної документації, на будівництво", — зазначив Хижняк.

Наразі через місце аварії на автодорозі Кропивницький-Запоріжжя (село Олексіївка) організовано тимчасовий об’їзд. Міст, розташований на 206-му кілометрі на дорозі Н 23 траси Кривий Ріг – Запоріжжя, побудували у 1955 році, його довжина — 152 метри.

Нагадаємо,  20 травня у селі Олексіївка Нікопольського району обвалився автомобільний міст через Олексіївську затоку Каховського водосховища. За фактом обвалення частини автомобільного моста поліція відкрила три кримінальні провадження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міст на Дніпропетровщині був зруйнований через перевантажену в кілька разів фуру, - ОДА

Автор: 

дороги (3056) міст (1231) обвалення (121) Дніпропетровська область (3651)


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Топ коментарі
+6
Когда ты на авось и за доплату везешь груз в 60-80 тонн -- ты полный мудак. Других вариантов нет.
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20.05.2020 19:10
+3
Обрушившийся на Днепропетровщине мост в 2017-м признали ограниченно работоспособным, планировался капремонт, - представитель Службы автодорог Хижняк - Цензор.НЕТ 5063
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20.05.2020 18:59
+3
Фура схожа на мокрого кота, котрий тікає з ванни.
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20.05.2020 19:33
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Водила конечно полный мудак, но как удачно нашли крайнего!
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20.05.2020 18:54 Відповісти
Мне эти мудаки на трассах почти каждый день встречаются. Когда идешь на обгон -- земля под ними аж гудит. Там далеко-далеко даже не 40 тонн. И лично часто встречал как им на ограничительные знаки просто посрать. Вот один и довыеживался.
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20.05.2020 19:02 Відповісти
Це не зерновоз їхав, тому там не може бути 40 тон, це міст був в незадовільному стані і всі ці перевірки відбувались виключно на папері і за це мають посадити чиновників Укравтодору які змовляли всі ці фейкові обстеження і підписували акти перевірок! Міст був аварійним, його в плани Великого будівництва автодоріг навіть не включили! Є ще один міст який скоро обвалиться Снігурівка Миколаївської області! Може там встигнуть побудувати новий міст поки старий понтонний не затонув!
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20.05.2020 20:23 Відповісти
не мудак, там нет знаков, по тв говорят больше и что знаков ограничения нет
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20.05.2020 21:25 Відповісти
Просто інспекції по мостах ліквідували. Тепер аварійність мостів оцінюють як вони валяться. Специ при владі. Їм би мухоморів з'їсти, щоб перевірити, чи вони їстівні, чи ні.
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20.05.2020 18:56 Відповісти
Обрушившийся на Днепропетровщине мост в 2017-м признали ограниченно работоспособным, планировался капремонт, - представитель Службы автодорог Хижняк - Цензор.НЕТ 1692
показати весь коментар
20.05.2020 18:57 Відповісти
Обрушившийся на Днепропетровщине мост в 2017-м признали ограниченно работоспособным, планировался капремонт, - представитель Службы автодорог Хижняк - Цензор.НЕТ 7525

..
Обрушившийся на Днепропетровщине мост в 2017-м признали ограниченно работоспособным, планировался капремонт, - представитель Службы автодорог Хижняк - Цензор.НЕТ 5029

..
Обрушившийся на Днепропетровщине мост в 2017-м признали ограниченно работоспособным, планировался капремонт, - представитель Службы автодорог Хижняк - Цензор.НЕТ 1818

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Обрушившийся на Днепропетровщине мост в 2017-м признали ограниченно работоспособным, планировался капремонт, - представитель Службы автодорог Хижняк - Цензор.НЕТ 2701

..
показати весь коментар
20.05.2020 18:58 Відповісти
Фура схожа на мокрого кота, котрий тікає з ванни.
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20.05.2020 19:33 Відповісти
Міст, який впав на Дніпропетровщині, у 2017-му визнали обмежено працездатним, планувався капремонт, - представник Служби автодоріг Хижняк - Цензор.НЕТ 3183

...
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20.05.2020 19:48 Відповісти
Обрушившийся на Днепропетровщине мост в 2017-м признали ограниченно работоспособным, планировался капремонт, - представитель Службы автодорог Хижняк - Цензор.НЕТ 5063
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20.05.2020 18:59 Відповісти
А восени ж ще був указ блазня про покращення стану доріг України...
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20.05.2020 19:02 Відповісти
раз в 2017- то вінават барига, адназначна
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20.05.2020 19:01 Відповісти
Признали немного беременным.
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20.05.2020 19:03 Відповісти
А че водила мудак? Человеку надо проехать с точки а в точку б,один мост. Почему мудак? Мудачье как раз те которые должны решать проблемы заранее,чтобы не было человеческих жертв. А всем пох,т.к нет ответственности
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20.05.2020 19:03 Відповісти
Когда ты на авось и за доплату везешь груз в 60-80 тонн -- ты полный мудак. Других вариантов нет.
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20.05.2020 19:10 Відповісти
якщо ще не 100 тон...
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20.05.2020 19:12 Відповісти
За 100 не скажу, но больше 80 тонн видел своими глазами.
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20.05.2020 19:25 Відповісти
там мост той був в дуже поганому стані. Як і дороги по Нікопольському районі...
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20.05.2020 19:11 Відповісти
Я вам роскажу як клали асфальт перед моїми вікнами на протязі карантину. З одного боку стопіїсятметрівка. З іншого до круга - максимум 1000 метрів. Тобто 1150 метрів. Київ, Оболонь. Протягом 40 днів майже кожного дня зганялась техніка, в середньому 3-4 тракторця, ковшик невеличкий ,а в заангажовані дні і по десятку, персонал сидів на загорожі і щось жваво обговорював. Щось вони міряли, підкопували, на більш ніж сороковий день поклали асфальт. А тепер знову знову нагнали техніку - зупинки роблять. ****, ну кому голову відірвати від такої ефективності?!!!!!!!
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20.05.2020 19:11 Відповісти
Почасова оплата. Чим довше тинятимуться тим більше заплатять.
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20.05.2020 19:21 Відповісти
Чесно. Так і було. От навіщо стільки протягом місяця на якусь дрібничку? Там асфальта положили на копійки, але клали півтора місяця!!! А тепер по прокладеному тротуар на зупинках роблять. Копать вам у табло. А одразу, що заважало це зробити? Коли вся техніка була на об"єкті?
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20.05.2020 19:29 Відповісти
с ужасом думаю о Варваровском мосту в Николаеве....
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20.05.2020 19:21 Відповісти
Там выше лететь и глубже нырять.
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20.05.2020 19:34 Відповісти
Повезло водиле, что не кабиной вниз обрушилась фура. Не факт, что выплыл бы.
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20.05.2020 19:33 Відповісти
Де гроші, Пець??
17 -й рік!!
вПОПуредники, виходить, "замінували" для ПОСЛІДовників??🤔
🤣🤣
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20.05.2020 19:46 Відповісти
Строить-то лет пять будут, а трасса очень оживленная, объезд далеко, через Старозаводское, дорога там узкая, и мост есть, маленький. По ходу пантонную переправу надо делать. А этот грузовик трубы вез. Сейчас его разгружают.
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20.05.2020 19:52 Відповісти
попросите россиянцев мост построить. У них опыт есть. Крымский вон до сих по стоит.
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20.05.2020 23:57 Відповісти
 
 