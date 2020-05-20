Заяви Зеленського свідчать, що він і його оточення координують кримінальне переслідування Порошенка, - адвокат Новіков

Заяви, які зробив на своїй підсумковій пресконференції президент Володимир Зеленський, свідчать, що він і його оточення координують кримінальне переслідування п'ятого президента Порошенка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив адвокат Ілля Новіков на брифінгу в Укрінформі.

Він також зазначив, що в так званих "плівках Деркача" немає ніякого складу злочину. А те, що кримінальне провадження за цими "плівками" порушено Іриною Венедіктовою вночі, свідчить про особливий інтерес у цій справі Офісу генпрокурора.

"За інформацією, яка у нас є і яку ми поки не можемо підтвердити, але ми будемо намагатися це зробити, кримінальна справа щодо так званих плівок Байдена була порушена сьогодні вночі. Що само по собі у справі, яка стосується подій чотирирічної давнини, свідчить про якусь окрему зацікавленість у цьому питанні керівництва Офісу генерального прокурора. За інформацією, яку ми також будемо перевіряти, це було зроблено після розмови генерального прокурора Венедіктової із Зеленським", - заявив Новіков.

"Впродовж останнього року ми спостерігали дії президента Зеленського і людей із його найближчого оточення з координації фактично щодо керівництва розслідуванням кримінальних проваджень, в яких фігурує прізвище Порошенко. Це не новина. Змінювалися керівники Генпрокуратури, ДБР - не змінювалися виконавці і не змінювався образ дій. Упродовж усього цього року він залишався незмінним", - констатував адвокат.

"Новина нинішнього дня в тому, що своїми заявами про те, що він впевнений, що вирок Порошенкові - це питання часу, і можна кваліфікувати дії за статтею про державну зраду, президент Зеленський вперше публічно позначив свою позицію як людини, яка безпосередньо координує і безпосередньо зацікавлена в цих процесах", - зазначив Ілля Новіков.

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"По суті того, що відображено на плівках. Зрозуміло, що там немає жодного складу державної зради. І якщо б ми з колегами були схильні до троллінгу поганого смаку, то ми б уже зараз подали заяву, наприклад, у той же самий Офіс генерального прокурора. Оскільки на сайті президента України від 6 квітня розміщено новину про те, що президент Зеленський розмовляв з держсекретарем США Помпео з того ж питання - про можливість надання Сполученими Штатами гарантій Україні щодо позики", - провів паралелі Новіков.

"Такі ж переговори, з тим же змістом відбуваються впродовж усіх цих останніх років. І період, коли президент Зеленський очолює України, не є винятком. Це - звичайна практика. Про зловживання і розкрадання - очевидно, що їх там не було. Не було ніякої валізи з мільярдом доларів, який можна було б привезти в Україну і вкрасти. Я не вважаю, що виступ депутата Деркача та оприлюднення так званих плівок Байдена є якоюсь сенсацією чи проблемою. Проблемою є нинішня заява президента Зеленського", - зазначив Ілля Новіков.

Він зазначив, ця історія завдає величезного удару по міжнародному авторитету України.

"І заяви Зеленського і поведінка Офісу президента, і генерального прокурора свідчать на користь тієї версії, що запис міг вестися з української сторони. Що є колосальною проблемою. Це може вести до підриву можливості проводити довірчі розмови не тільки з політиками і державними діячами США, а загалом із будь-якими іноземними партнерами. Оскільки якщо Офіс президента України дає підстави вважати, що такі переговори не тільки будуть записані, а не будуть зберігатися всупереч звичайній практиці, а й будуть оприлюднені і використані з міркувань внутрішньої української політики - без урахування того, як це вплине на двосторонні відносини, це значною мірою підриває можливості будь-яких таких розмов", - застеріг адвокат.