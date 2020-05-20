Сенцов порівняв пресконференції Зеленського і Путіна: місцева постановка демократичніша і з претензією на щирість, але нам її пропонують на наступні 9 років

Режисер і громадський діяч Олег Сенцов прокоментував пресконференцію, яку дав 20 травня президент Володимир Зеленський.

Про це режисер, колишній політв'язень РФ написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі п’ять років ув’язнання у Росії я дивився пресконференції Путіна. Це був добре срежисований театр пафосу та брехні, де єдиним цікавим персонажем був Цимбалюк, який з року на рік запитував у головного актора, коли звільнять українських полонених. Сьогодні я мав нагоду побачити так би мовити місцеву постановку. Звісно, що вона дуже відрізнялась від московського шматка лакованого лайна, була більш демократичною та з претензією на щирість. Саме так, не справжньою щирістю, а лише претензією на неї сьогодні Володимир Зеленський зустрів журналістів. Багато незручних представників ЗМІ не було акредитовано, але більшість незручних питань була все ж таки поставлена. Я не буду зараз цитувати усі ці відповіді, хтось бачив трансляцію, хтось вже дізнався основне з новин, але мене вони не задовольнили. Це все було схоже на якесь петляння, яке потім переходило в суперечки з журналістами, і, на жаль, рівень цього спілкування знижував сам президент. За підсумком: ні суті, ні поваги, ні визнання помилок. Зате ми побачили, як насправді працює керівництво нашої країни: прессекретар вказує, що робити гаранту, а той у складній ситуації просить Єрмака кому-небудь зателефонувати. Уявляю, що у них там відбувається, коли нема камер та свідків. Можна і надалі зі всього цього стібатися, але нам пропонують цей перфоманс на наступні 4 та, як сьогодні несподівано з’ясувалося, ще +5 бонусних років", - написав Сенцов.

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Нагадаємо, 20 травня відбулася пресконференція президента України Володимира Зеленського.

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