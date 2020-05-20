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Новини Рік Зеленського
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Сенцов порівняв пресконференції Зеленського і Путіна: місцева постановка демократичніша і з претензією на щирість, але нам її пропонують на наступні 9 років

Сенцов порівняв пресконференції Зеленського і Путіна: місцева постановка демократичніша і з претензією на щирість, але нам її пропонують на наступні 9 років

Режисер і громадський діяч Олег Сенцов прокоментував пресконференцію, яку дав 20 травня президент Володимир Зеленський.

Про це режисер, колишній політв'язень РФ написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі п’ять років ув’язнання у Росії я дивився пресконференції Путіна. Це був добре срежисований театр пафосу та брехні, де єдиним цікавим персонажем був Цимбалюк, який з року на рік запитував у головного актора, коли звільнять українських полонених. Сьогодні я мав нагоду побачити так би мовити місцеву постановку. Звісно, що вона дуже відрізнялась від московського шматка лакованого лайна, була більш демократичною та з претензією на щирість. Саме так, не справжньою щирістю, а лише претензією на неї сьогодні Володимир Зеленський зустрів журналістів. Багато незручних представників ЗМІ не було акредитовано, але більшість незручних питань була все ж таки поставлена. Я не буду зараз цитувати усі ці відповіді, хтось бачив трансляцію, хтось вже дізнався основне з новин, але мене вони не задовольнили. Це все було схоже на якесь петляння, яке потім переходило в суперечки з журналістами, і, на жаль, рівень цього спілкування знижував сам президент. За підсумком: ні суті, ні поваги, ні визнання помилок. Зате ми побачили, як насправді працює керівництво нашої країни: прессекретар вказує, що робити гаранту, а той у складній ситуації просить Єрмака кому-небудь зателефонувати. Уявляю, що у них там відбувається, коли нема камер та свідків. Можна і надалі зі всього цього стібатися, але нам пропонують цей перфоманс на наступні 4 та, як сьогодні несподівано з’ясувалося, ще +5 бонусних років", - написав Сенцов.

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Сенцов порівняв пресконференції Зеленського і Путіна: місцева постановка демократичніша і з претензією на щирість, але нам її пропонують на наступні 9 років 01

Нагадаємо, 20 травня відбулася пресконференція президента України Володимира Зеленського.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23689) пресконференція (188) путін володимир (23760) Сенцов Олег (899)


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Топ коментарі
+38
Ще з першої пресконференції видно що Шмаркля відповідає на питання ніби насміхаючись над лохами, котрі його вибрали.
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20.05.2020 19:29
+38
Добавить нечего к словам Сенцова
Хотя очень рвется наружу ненормативная лексика...
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20.05.2020 19:30
+31
Сенцов за освобождение должен благодарить не Шмарклю, а украинский народ, а
Украинский народ благодарен Сенцову, за его борьбу за Україну

Кто знает, может Сенцов будущий президент Украины.......
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20.05.2020 19:36
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Бороться с "другой стороной", но не "постреливать"?
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20.05.2020 20:18 Відповісти
Не истери. Моника Четыреждыпризывник сказало: надо просто перестать стрелять!
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20.05.2020 20:35 Відповісти
Дякуємо, Олег за щирість!
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20.05.2020 20:45 Відповісти
Какой второй срок? Зеленский даже Киев на мерских проиграет
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20.05.2020 21:05 Відповісти
Сенцов порівняв пресконференції Зеленського і Путіна: місцева постановка демократичніша і з претензією на щирість, але нам її пропонують на наступні 9 років - Цензор.НЕТ 9531
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20.05.2020 21:22 Відповісти
Маріонетка яка ніколи не стане Українцем.
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20.05.2020 21:44 Відповісти
Олег, полностью с тобой согласен!Но где взять лучшего для Украины и откуда???Если 23 года только и грабили Украину все, кому не лень:Лазаренки, Тимошенки, Кучмы , Януковичи, Черновецкие и другая свора
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20.05.2020 23:36 Відповісти
настроение днем клоун испортил изрядно. он подумает идти или нет.ты не лох и отвечай за базар- говорил что идешь на 1 срок так писдуй нахер если досидишь.таких как Сенцов ,Скрябин они или валят или не допускают к выборам например скажут что у Сенцова
есть срок или провел 5лет не в Украине посл или двойное гражданство у него ))) а нам дадут выбор из парочки медведчуков,клоунов, бабушкой и дедом все азбавят и досвидос
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21.05.2020 00:41 Відповісти
Ніколи не дивлюся Клоунські кривляння, але кому-кому, а Сенцову я вірю беззастережно.
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21.05.2020 08:37 Відповісти
Я б на місці президента Мендель відпи%див на прес конференції! Це ж треба було таких ****%тих назбирати в ОП!!!
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21.05.2020 09:46 Відповісти
Дуже люблю фільми режисера Сенцова. У вихідний закину у плеєр і дивлюсь весь день його шедеври.
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21.05.2020 10:55 Відповісти
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