Фонд Губського розробив програму надання психологічної допомоги дітям із зони військового конфлікту

Фонд Богдана Губського "Україна-ХХІ століття" розпочинає проєкт з психологічної підтримки дітей із Донбасу і Криму

Про це Цензор.НЕТ повідомили у Фонді.

У повідомленні зазначається: "За даними ООН, щонайменше 500 тисяч дітей із Донбасу і переселенців із Криму мають посттравматичний сидром, якого зазнали внаслідок військового конфлікту на Сході України й окупації Криму.

За 6 років війни на Сході України виросло ціле покоління, для якого звичайними стали психологічні страждання, тривога, депресія, агресія і зниження задоволеності життям.

Важко зрозуміти наслідки цієї трагедії для самих дітей і України загалом.

Фонд інтелектуальної співпраці "Україна-ХХІ століття" Богдана Губського розробив унікальну програму "Діти України", мета якої: психологічна допомога для подолання наслідків посттравматичного синдрому і реінтеграція в суспільство близько одного мільйона дітей - жертв збройного конфлікту на Донбасі й окупації Криму.

В рамках програми планується координація зусиль українських і міжнародних партнерів, зокрема, підготовка психологів, здатних виявити і проаналізувати потреби кожної дитини і знайти індивідуальні підходи до їх вирішення. Зазначимо, що складовою комплексної психологічної допомоги будуть також заняття з профорієнтації, лідерських навичок, патріотизму, громадянської відповідальності та інші, синергія яких допоможе відновити психологічну рівновагу, повернути постраждалим дітям відчуття безпеки, сприяти їх соціалізації та інтеграції в українське суспільство.

Дивіться також: Центр психологічної та медичної допомоги для ветеранів і переселенців відкрили за підтримки США в Одесі. ФОТО

Під час пілотної частини програми щомісяця планується надавати психологічну підтримку близько 100 дітям.

В рамках програми планується охопити близько 225 тисяч дітей.

Фонд уже підключив до участі в програмі низку провідних вітчизняних громадських і академічних організацій і зараз веде переговори з міжнародними партнерами зі США, Великої Британії і країн ЄС. Як зазначив Богдан Губський: "Вже отримано згоду на партнерство від світового лідера в області дитячого психічного здоров'я Anna Freud National Centre for Children & Families (Велика Британія)". Координатором з британської сторони буде керівник Anna Freud Centre професор Peter Fonagy - кавалер Ордена Британської імперії.

Надалі розглядаються плани створення Національного центру допомоги дітям і сім'ям, постраждалим від військових конфліктів, з його трансформацією в регіональний центр Східної Європи під егідою ООН".