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Новини
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Фонд Губського розробив програму надання психологічної допомоги дітям із зони військового конфлікту

Фонд Губського розробив програму надання психологічної допомоги дітям із зони військового конфлікту

Фонд Богдана Губського "Україна-ХХІ століття" розпочинає проєкт з психологічної підтримки дітей із Донбасу і Криму

Про це Цензор.НЕТ повідомили у Фонді.

У повідомленні зазначається: "За даними ООН, щонайменше 500 тисяч дітей із Донбасу і переселенців із Криму мають посттравматичний сидром, якого зазнали внаслідок військового конфлікту на Сході України й окупації Криму.

За 6 років війни на Сході України виросло ціле покоління, для якого звичайними стали психологічні страждання, тривога, депресія, агресія і зниження задоволеності життям.

Важко зрозуміти наслідки цієї трагедії для самих дітей і України загалом.

Фонд інтелектуальної співпраці "Україна-ХХІ століття" Богдана Губського розробив унікальну програму "Діти України", мета якої: психологічна допомога для подолання наслідків посттравматичного синдрому і реінтеграція в суспільство близько одного мільйона дітей - жертв збройного конфлікту на Донбасі й окупації Криму.

В рамках програми планується координація зусиль українських і міжнародних партнерів, зокрема, підготовка психологів, здатних виявити і проаналізувати потреби кожної дитини і знайти індивідуальні підходи до їх вирішення. Зазначимо, що складовою комплексної психологічної допомоги будуть також заняття з профорієнтації, лідерських навичок, патріотизму, громадянської відповідальності та інші, синергія яких допоможе відновити психологічну рівновагу, повернути постраждалим дітям відчуття безпеки, сприяти їх соціалізації та інтеграції в українське суспільство.

Дивіться також: Центр психологічної та медичної допомоги для ветеранів і переселенців відкрили за підтримки США в Одесі. ФОТО

Під час пілотної частини програми щомісяця планується надавати психологічну підтримку близько 100 дітям.

В рамках програми планується охопити близько 225 тисяч дітей.

Фонд уже підключив до участі в програмі низку провідних вітчизняних громадських і академічних організацій і зараз веде переговори з міжнародними партнерами зі США, Великої Британії і країн ЄС. Як зазначив Богдан Губський: "Вже отримано згоду на партнерство від світового лідера в області дитячого психічного здоров'я Anna Freud National Centre for Children & Families (Велика Британія)". Координатором з британської сторони буде керівник Anna Freud Centre професор Peter Fonagy - кавалер Ордена Британської імперії.

Надалі розглядаються плани створення Національного центру допомоги дітям і сім'ям, постраждалим від військових конфліктів, з його трансформацією в регіональний центр Східної Європи під егідою ООН".

Автор: 

Губський Богдан (14) діти (5044) реабілітація (324)


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Топ коментарі
+5
Це того Губського, що на.издив землі десятки тисяч га по всій країні?
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20.05.2020 19:54
+5
Я, наверное очень старый человек, шо помню этот мэм #бодягубский#(. А этого нафталина накуя вытащили?! Оно ваще за кого? Вангую, шо зажопа!)))
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20.05.2020 19:59
+3
Опа, давно Губського не чули щось. Із наших олігархів він останні років 7-8 найбільш непублічний...
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20.05.2020 19:50
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Опа, давно Губського не чули щось. Із наших олігархів він останні років 7-8 найбільш непублічний...
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20.05.2020 19:50 Відповісти
Сивохє тожє нада- жєртва, мля..аборта..
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20.05.2020 19:51 Відповісти
Це того Губського, що на.издив землі десятки тисяч га по всій країні?
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20.05.2020 19:54 Відповісти
Фонд Губского разработал программу оказания психологической помощи детям из зоны военного конфликта...это не поможет ,там уже поработала московко ордынская ПСИХИАТРИЯ.Дети Донбасса с оружием спят и во сне стреляют
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20.05.2020 19:57 Відповісти
Я, наверное очень старый человек, шо помню этот мэм #бодягубский#(. А этого нафталина накуя вытащили?! Оно ваще за кого? Вангую, шо зажопа!)))
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20.05.2020 19:59 Відповісти
був з Конюшен Тимошенчихи..
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20.05.2020 22:18 Відповісти
Так, я цього поца пам"ятаю, але зовні воно на бойка опозожопного схоже). На них чекає однакова трагічна опозажопна доля!
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20.05.2020 23:23 Відповісти
хера себе, у зеленского просто талант доставать из глубин небытия всевозможное говно папередников. если кто не вкурсе, но этот губский при януковиче нехило так прибарахлился киевской земелькой.
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20.05.2020 20:08 Відповісти
если кто видел жену этого самого Богдана Губского, то знает, что психологическая помощь нужна самому Богдану.. это сущее страдание жить с таким чудовищем..
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20.05.2020 21:07 Відповісти
еще одно пархатое существо решило начать пиариться , чтобы потом куда-то избраться и опять начать грабить украинцев
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20.05.2020 21:08 Відповісти
Джинса.
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20.05.2020 22:16 Відповісти
Губский.... А это не тот ли латифундист, земельный рейдер из БЮТ, которого оттуда погнали за сотрудничество с РыГами, после того как Юля проиграла выборы Овощу? Как же помним, помним)))
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20.05.2020 22:58 Відповісти
Какого ваенаго канфликта !!!
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21.05.2020 07:33 Відповісти
 
 