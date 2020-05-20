Зеленський обговорив з главою Єврокомісії фон дер Ляєн "зелені коридори" для товарів і макрофінансову допомогу

Президент України Володимир Зеленський по телефону обговорив із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн координацію зусиль, спрямованих на подолання наслідків пандемії коронавірусу, а також узгодження кроків з метою поступового виходу з карантину.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Ми уважно стежимо за заходами ЄС з боротьби з пандемією. Дякую вам особисто за оголошений Єврокомісією пакет підтримки України у 190 млн євро для подолання наслідків коронавірусу", - сказав Зеленський.

Під час розмови було обговорено поглиблення співпраці в медичній галузі, забезпечення "зелених коридорів" для безперешкодного руху товарів Європою, можливе відновлення авіасполучення, залучення України в ролі спостерігача до Комітету ЄС з питань охорони здоров’я.

Співрозмовники також погодилися, що криза, спричинена коронавірусом, не має зашкодити вільному руху товарів та обмежувати двосторонню торгівлю.

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Президент також подякував Урсулі фон дер Ляєн за рішення Єврокомісії започаткувати чергову програму макрофінансової допомоги Україні обсягом 1,2 млрд євро.

"Нам необхідна двостороння допомога з боку Європейського Союзу для стабілізації економіки та державних фінансів. Ми готові до конструктивної співпраці з метою швидкого започаткування та реалізації цієї програми макрофінансової допомоги", – зазначив Зеленський.

Він також запевнив, що найближчим часом підпише закон про банківську діяльність, який відкриває шлях до нової програми МВФ. Досягнуто домовленості, що впродовж наступних тижнів Україні буде перераховано другий транш попередньої, Четвертої програми макрофінансової допомоги обсягом 500 млн євро.

Нагадуємо, Європейська Рада ухвалила 20 травня рішення про надання макрофінансової допомоги в обсязі 1,2 мільярда кредитних коштів для допомоги Україні.