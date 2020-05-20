УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10465 відвідувачів онлайн
Новини
942 20

Зеленський обговорив з главою Єврокомісії фон дер Ляєн "зелені коридори" для товарів і макрофінансову допомогу

Зеленський обговорив з главою Єврокомісії фон дер Ляєн

Президент України Володимир Зеленський по телефону обговорив із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн координацію зусиль, спрямованих на подолання наслідків пандемії коронавірусу, а також узгодження кроків з метою поступового виходу з карантину.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Ми уважно стежимо за заходами ЄС з боротьби з пандемією. Дякую вам особисто за оголошений Єврокомісією пакет підтримки України у 190 млн євро для подолання наслідків коронавірусу", - сказав Зеленський.

Під час розмови було обговорено  поглиблення співпраці в медичній галузі, забезпечення "зелених коридорів" для безперешкодного руху товарів Європою, можливе відновлення авіасполучення, залучення України в ролі спостерігача до Комітету ЄС з питань охорони здоров’я.

Співрозмовники також погодилися, що криза, спричинена коронавірусом, не має зашкодити вільному руху товарів та обмежувати двосторонню торгівлю.

Читайте також: "Раджу почекати з такими планами", - глава Єврокомісії фон дер Ляєн рекомендує європейцям не планувати літню відпустку

Президент  також подякував Урсулі фон дер Ляєн за рішення Єврокомісії започаткувати чергову програму макрофінансової допомоги Україні обсягом 1,2 млрд євро.

"Нам необхідна двостороння допомога з боку Європейського Союзу для стабілізації економіки та державних фінансів. Ми готові до конструктивної співпраці з метою швидкого започаткування та реалізації цієї програми макрофінансової допомоги", – зазначив Зеленський.

Він також запевнив, що найближчим часом підпише закон про банківську діяльність, який відкриває шлях до нової програми МВФ. Досягнуто домовленості, що впродовж наступних тижнів Україні буде перераховано другий транш попередньої, Четвертої програми макрофінансової допомоги обсягом 500 млн євро.

Нагадуємо, Європейська Рада ухвалила 20 травня рішення про надання макрофінансової допомоги в обсязі 1,2 мільярда кредитних коштів для допомоги Україні.

Автор: 

Єврокомісія (2142) Зеленський Володимир (23689) фон дер Ляєн Урсула (761)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Цитата дня:

"Я зможу про це думати. В мене є чим думати."
В.Зеленський

показати весь коментар
20.05.2020 20:17
+5
І той довбень ще стьобався з Кличка...
показати весь коментар
20.05.2020 20:23
+5
Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии фон дер Ляйен "зеленые коридоры" для товаров и макрофинансовую помощь - Цензор.НЕТ 4860
показати весь коментар
20.05.2020 20:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цитата дня:

"Я зможу про це думати. В мене є чим думати."
В.Зеленський

показати весь коментар
20.05.2020 20:17 Відповісти
Це воно дійсно сказало?
показати весь коментар
20.05.2020 20:19 Відповісти
ага.
показати весь коментар
20.05.2020 20:21 Відповісти
І той довбень ще стьобався з Кличка...
показати весь коментар
20.05.2020 20:23 Відповісти
Это ЧМО задавило всю экономику и промышленность Украины и просит постоянно подаяния у других стран. Позорник чертовый.
показати весь коментар
20.05.2020 20:50 Відповісти
А чим саме збирається думати?🙄
показати весь коментар
20.05.2020 20:23 Відповісти
так і не збирався )))) бо нема чим (хіба язиком думають? їм плескають і талапають)))) абищо))
показати весь коментар
20.05.2020 20:27 Відповісти
єму єсть чєм думать, у нєго єсть куда єсть
показати весь коментар
20.05.2020 21:18 Відповісти
Тепер усі розмови будуть записуватися і тому нічого гарному для Зе не запропонують.
показати весь коментар
20.05.2020 20:18 Відповісти
Зелений коридор для зелени?
показати весь коментар
20.05.2020 20:18 Відповісти
Цікаво, а ця розмова також писалась на плівку... Ну, такі правила міжнародних переговорів. А що буде - коли вона буде колись кимось оприлюднена? А якщо - ще й зкомпільована з інших записів? Куди тодк Зебілк подаватися?
показати весь коментар
20.05.2020 20:20 Відповісти
Треба також сказати, що змонтований запис, тобто не оригінал не може бути прийнятий у суді, як доказ.
показати весь коментар
20.05.2020 20:26 Відповісти
але для 200%-ної генпрокурорші - ще й який доказ... І для портнова, і для дубінізмів, і, тим більше - для зебілів...
показати весь коментар
20.05.2020 20:34 Відповісти
Мендель отримає медаль
" За спасіння усцикающих"
показати весь коментар
20.05.2020 20:20 Відповісти
Порохботов она не спасала никогда.
показати весь коментар
20.05.2020 20:23 Відповісти
Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии фон дер Ляйен "зеленые коридоры" для товаров и макрофинансовую помощь - Цензор.НЕТ 4860
показати весь коментар
20.05.2020 20:27 Відповісти
мендель отримає пендель... бо охєрно спасає... ************ ...))))
показати весь коментар
20.05.2020 20:29 Відповісти
У нас скоро будет всё зелёное. Зелёные фискальные няни, зелёные коридоры и т.д.
показати весь коментар
20.05.2020 21:17 Відповісти
 
 